Fed Başkanı Powell: Para politikasına enflasyon ve iş gücü verileri yön verecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Avukat Karcıoğlu: Mülk sahibi ve kiracı arasındaki sorunları 'arabulucu' ile çözecekler
07:09
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP’nin vergi zamlarına ilişkin genel görüşme önergesi reddedildi
12:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:08
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de fırtına dinmiyor
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Ankara'da diplomasi trafiği
20:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230727/fed-baskani-powell-para-politikasina-enflasyon-ve-is-gucu-verileri-yon-verecek-1074036097.html
Fed Başkanı Powell: Para politikasına enflasyon ve iş gücü verileri yön verecek
Fed Başkanı Powell: Para politikasına enflasyon ve iş gücü verileri yön verecek
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyon ve iş gücü verilerinin gerektirmesi durumunda eylüldeki toplantıda, faiz oranını yeniden... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T00:44+0300
2023-07-27T00:44+0300
ekonomi
fed
fed
fed faiz kararı
abd merkez bankası (fed)
abd merkez bankası (fed)
faiz
faiz oranı
faiz artırımı
fed faiz artırdı mı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/19/1068735087_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_25518538cab450b56df2b3df976d981c.jpg
Powell, Fed'in politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.Enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirme konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini vurgulayan Powell, fiyat istikrarı olmadan, güçlü iş gücü piyasası koşullarına ulaşılamayacağını belirtti.Powell, geçen yılın başlarından bu yana Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) para politikasını önemli ölçüde sıkılaştırdığına işaret ederek, çok mesafe katedilmesine rağmen sıkılaştırmanın etkilerinin henüz tam olarak hissedilmediğini kaydetti.İleriye dönük uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını belirlemede verilere dayalı bir yaklaşım benimsemeye devam edeceklerine dikkati çeken Powell, "Son göstergeler, ekonomik aktivitenin ılımlı bir hızda genişlediğine işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.Powell, iş gücü piyasasının sıkı olmaya devam ettiğine değinerek, piyasadaki arz ve talebin daha iyi bir dengeye geldiğine dair devam eden bazı işaretler de olduğunu söyledi.Enflasyonun yüzde 2 olan uzun vadeli hedefin oldukça üzerinde olduğunu anımsatan Powell, "Enflasyon, geçen yılın ortasından bu yana bir miktar yumuşadı ama beklentimizden çok daha dirençli. Yüzde 2 hedefimize bağlıyız ama bunun için sabırlı ve kararlı olmalıyız. Enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmek için katedilmesi gereken uzun bir yol var ve 2025'e kadar bu seviyeye ineceğini düşünmüyorum. Çekirdek enflasyon da hala oldukça yüksek seyrediyor" ifadelerini kullandı.'Bugün gelecekteki toplantılara ilişkin karar almadık'Powell, bugün faiz artış hızı da dahil olmak üzere gelecekteki toplantılara ilişkin herhangi bir karar almadıklarına dikkati çekerek, enflasyonu hedeflenen seviyeye döndürmek için oluşabilecek daha fazla sıkılaştırma ihtiyacını değerlendirdiklerini söyledi.Veriler gerektirirse eylüldeki toplantıda faiz oranını yeniden artırmalarının mümkün olduğunu dile getiren Powell, "Ancak sabit de bırakabiliriz. Çok dikkatli şekilde toplantı bazında karar vereceğiz" dedi.Powell, para politikasındaki sıkılaşmaya ilişkin şunları kaydetti:Powell, ekonomide artık resesyon beklemediklerini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230726/fed-faiz-kararini-acikladi--1074029146.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/19/1068735087_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_940b7fe9a88ef181d0bf3c8b2e813797.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fed, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), faiz, faiz oranı, faiz artırımı, fed faiz artırdı mı
fed, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), faiz, faiz oranı, faiz artırımı, fed faiz artırdı mı

Fed Başkanı Powell: Para politikasına enflasyon ve iş gücü verileri yön verecek

00:44 27.07.2023
© AP Photo / Alex Brandon Jerome Powell
 Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Abone olTelegram
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyon ve iş gücü verilerinin gerektirmesi durumunda eylüldeki toplantıda, faiz oranını yeniden artırmalarının mümkün olduğunu belirterek, "Ancak sabit de bırakabiliriz. Çok dikkatli şekilde toplantı bazında karar vereceğiz" dedi.
Powell, Fed'in politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.
Enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirme konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini vurgulayan Powell, fiyat istikrarı olmadan, güçlü iş gücü piyasası koşullarına ulaşılamayacağını belirtti.
Powell, geçen yılın başlarından bu yana Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) para politikasını önemli ölçüde sıkılaştırdığına işaret ederek, çok mesafe katedilmesine rağmen sıkılaştırmanın etkilerinin henüz tam olarak hissedilmediğini kaydetti.
İleriye dönük uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını belirlemede verilere dayalı bir yaklaşım benimsemeye devam edeceklerine dikkati çeken Powell, "Son göstergeler, ekonomik aktivitenin ılımlı bir hızda genişlediğine işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
Powell, iş gücü piyasasının sıkı olmaya devam ettiğine değinerek, piyasadaki arz ve talebin daha iyi bir dengeye geldiğine dair devam eden bazı işaretler de olduğunu söyledi.
Enflasyonun yüzde 2 olan uzun vadeli hedefin oldukça üzerinde olduğunu anımsatan Powell, "Enflasyon, geçen yılın ortasından bu yana bir miktar yumuşadı ama beklentimizden çok daha dirençli. Yüzde 2 hedefimize bağlıyız ama bunun için sabırlı ve kararlı olmalıyız. Enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmek için katedilmesi gereken uzun bir yol var ve 2025'e kadar bu seviyeye ineceğini düşünmüyorum. Çekirdek enflasyon da hala oldukça yüksek seyrediyor" ifadelerini kullandı.

'Bugün gelecekteki toplantılara ilişkin karar almadık'

Powell, bugün faiz artış hızı da dahil olmak üzere gelecekteki toplantılara ilişkin herhangi bir karar almadıklarına dikkati çekerek, enflasyonu hedeflenen seviyeye döndürmek için oluşabilecek daha fazla sıkılaştırma ihtiyacını değerlendirdiklerini söyledi.
Veriler gerektirirse eylüldeki toplantıda faiz oranını yeniden artırmalarının mümkün olduğunu dile getiren Powell, "Ancak sabit de bırakabiliriz. Çok dikkatli şekilde toplantı bazında karar vereceğiz" dedi.
Powell, para politikasındaki sıkılaşmaya ilişkin şunları kaydetti:
"Gelecek toplantıdaki kararlarımız açısından şu an belirsizlik söz konusu çünkü kararımızda bir sonraki toplantımıza kadar açıklanacak enflasyon ve iş gücü verilerini dikkate alacağız. Bu nedenle kararlarımızı toplantıdan toplantıya vereceğiz. Şu anda sıkı bir para politikası uyguluyoruz. Enflasyonun sürdürülebilir şekilde gerilediğini gördüğümüzde, sıkı para politikasına gerek olmayacaktır. Faiz oranlarını düşürmek için enflasyonun gerileme seviyesi ve hızını da dikkate almamız gerekiyor. Faiz oranlarını muhtemelen gelecek yıla kadar düşürmeyeceğiz."
Powell, ekonomide artık resesyon beklemediklerini belirtti.
ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
EKONOMİ
ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine yükseltti
Dün, 21:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала