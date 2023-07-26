https://sputniknews.com.tr/20230726/fed-faiz-kararini-acikladi--1074029146.html
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırdı. Faizler... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T21:02+0300
2023-07-26T21:02+0300
2023-07-26T21:10+0300
fed
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti.
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Fed faiz kararını açıkladı
21:02 26.07.2023 (güncellendi: 21:10 26.07.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırdı. Faizler böylece 2022’den beri 11. kez artırıldı ve 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti.