https://sputniknews.com.tr/20230727/dilek-imamoglundan-zafer-isareti-aciklamasi-oldugumuz-gibi-davranmadigimiz-icin-kaybediyoruz-1074060567.html
Dilek İmamoğlu'ndan 'zafer işareti' açıklaması: 'Olduğumuz gibi davranmadığımız için kaybediyoruz'
Dilek İmamoğlu'ndan 'zafer işareti' açıklaması: 'Olduğumuz gibi davranmadığımız için kaybediyoruz'
Seçim döneminde Van mitinginde yaptığı zafer işareti üzerinden hedef gösterilen Dilek Kaya İmamoğlu, aylar sonra sessizliğini bozdu. İmamoğlu “Olduğumuz gibi... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T14:38+0300
2023-07-27T14:38+0300
2023-07-27T14:38+0300
politika
ekrem imamoğlu
dilek imamoğlu
zafer işareti
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Katarsis isimli YouTube programına konuk oldu. Gökhan Çınar’ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu önemli açıklamalarda bulundu.İmamoğlu, Van mitinginde yaptığı ve sonrasında hedef gösterildiği zafer işaretini savundu ve şunları dedi:“Bu yüzden kaybediyoruz bence çünkü olduğumuz gibi davranmadığımız için kaybediyoruz. İnsanların ağzına laf vermemek için kendimizden bazı şeyleri kısıtlıyoruz. Bütün gerçekleri kapalı kapılar ardında yaşadığımız için kaybediyoruz aslında. Benim yaptığım zafer işareti bir bütünüz, birlikte başaracağız, bu mücadele hepimizin mücadelesi, o bir başarı işareti. Yani evrensel olarak kabul edilmiş bir zafer işareti. Başka hiçbir anlam içermiyor.‘Neden onlar gibi davranalım?’Siz ne yaparsanız yapın, yaptığınız her şey mutlaka başka yerlere çekilecektir çünkü onlar öyle biliyorlar siyaseti. Biz bunu değiştirmeye çalışıyorsak neden onlar gibi davranalım? Biz daha şeffaf bir yönetim için geliyoruz, barışmak zorundayız. Yoksa bunun bedelini çocuklarımız ve onların çocukları ödeyecek. Bu ülke bizim hiçbir yere gitmeyeceğiz. Çocuklarımız da onların çocukları da bu ülkede yaşayacak.”
https://sputniknews.com.tr/20230503/bakan-soyludan-dilek-imamogluna-van-mitingi-tepkisi-pkknin-yaptigi-zafer-isaretini-yaptilar-1070576693.html
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ekrem imamoğlu, dilek imamoğlu, zafer işareti
ekrem imamoğlu, dilek imamoğlu, zafer işareti
Dilek İmamoğlu'ndan 'zafer işareti' açıklaması: 'Olduğumuz gibi davranmadığımız için kaybediyoruz'
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Seçim döneminde Van mitinginde yaptığı zafer işareti üzerinden hedef gösterilen Dilek Kaya İmamoğlu, aylar sonra sessizliğini bozdu. İmamoğlu “Olduğumuz gibi davranmadığımız için kaybediyoruz” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Katarsis isimli YouTube programına konuk oldu. Gökhan Çınar’ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
İmamoğlu, Van mitinginde yaptığı ve sonrasında hedef gösterildiği zafer işaretini savundu ve şunları dedi:
“Bu yüzden kaybediyoruz bence çünkü olduğumuz gibi davranmadığımız için kaybediyoruz. İnsanların ağzına laf vermemek için kendimizden bazı şeyleri kısıtlıyoruz. Bütün gerçekleri kapalı kapılar ardında yaşadığımız için kaybediyoruz aslında. Benim yaptığım zafer işareti bir bütünüz, birlikte başaracağız, bu mücadele hepimizin mücadelesi, o bir başarı işareti. Yani evrensel olarak kabul edilmiş bir zafer işareti. Başka hiçbir anlam içermiyor.
‘Neden onlar gibi davranalım?’
Siz ne yaparsanız yapın, yaptığınız her şey mutlaka başka yerlere çekilecektir çünkü onlar öyle biliyorlar siyaseti. Biz bunu değiştirmeye çalışıyorsak neden onlar gibi davranalım? Biz daha şeffaf bir yönetim için geliyoruz, barışmak zorundayız. Yoksa bunun bedelini çocuklarımız ve onların çocukları ödeyecek. Bu ülke bizim hiçbir yere gitmeyeceğiz. Çocuklarımız da onların çocukları da bu ülkede yaşayacak.”