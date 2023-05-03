https://sputniknews.com.tr/20230503/bakan-soyludan-dilek-imamogluna-van-mitingi-tepkisi-pkknin-yaptigi-zafer-isaretini-yaptilar-1070576693.html

Bakan Soylu'dan Dilek İmamoğlu'na 'Van mitingi' tepkisi: PKK'nın yaptığı zafer işaretini yaptılar

Bakan Soylu'dan Dilek İmamoğlu'na 'Van mitingi' tepkisi: PKK'nın yaptığı zafer işaretini yaptılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bakınız dün Van'da bir miting oldu. Bu bay bay Kemal Van'da bir miting yaptı. Mitinge aynı zamanda Ekrem İmamoğlu da hanımıyla... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T20:48+0300

2023-05-03T20:48+0300

2023-05-03T20:55+0300

2023 türkiye seçimleri

süleyman soylu

ak parti

mali suçlar araştırma kurulu (masak)

kökünü kurutma operasyonu

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AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de Gölova Kadınlar Derneği üyeleriyle bir araya geldiği kahvaltı programında yaptığı konuşmada, Ankara merkezli 52 ilde yürütülen, Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile gerçekleştirdikleri 53. Kökünü Kurutma Operasyonu'na yaklaşık 2 bin 248 polisin katıldığını anlattı.Bakan Soylu, yaklaşık 598 şüphelinin bulunduğu"Kökünü Kurutma Operasyonu"nun, bu zamana kadar yapılan en büyük operasyon olduğuna işaret etti.Şüphelilerin yeni bir yöntem belirlediklerini, kendilerinin de bir yıldır bu yeni yöntemi takip ettiklerini aktaran Soylu, "Bu yeni yöntemle hesaplara paralar aktarılıyor ve birtakım kuryeler vasıtasıyla da o aktarılan paralar sonucunda uyuşturucular ilgili kişilere ulaştırılıyor. Bunun içerisinde yöneticisi var, lideri var. Bunun içerisinde satıcısı var. Bunun içinde torbacısı var. Sabahleyin Allah nasip etti. 52 vilayette bunların 524'ünü kıskıvrak yakalayıp adalete teslim ettik" bilgisini paylaştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine "Bu uyuşturucunun kökünü kazıyacağız" talimatı verdiğinde, cezaevinde uyuşturucudan tutuklu olanların sayısı 36 bin iken, şu anda bu sayının 126 bin olduğuna dikkati çeken Soylu, Türkiye'de uyuşturucuyla ilgili ölümleri ise 941'den 270'e düşürdüklerini dile getirdi.Bakan Soylu, Türkiye'de yaklaşık 1,5 yıldır 2 milyon kadının katılımıyla gerçekleştirdikleri "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinde sayıyı bu yıl 3 milyona çıkaracaklarını aktardı.Türkiye'de uyuşturucunun en çok kullanıldığı yerlerin başında yüzde 46-47 oranıyla evlerin geldiğini, bunu da annelerle kontrol altına almaya çalıştıklarını belirten Soylu, bu işe ilk başladıklarında en çok uyuşturucu kullanılan ikinci yerin yüzde 30'la metruk binalar olduğunu, bu şekilde tespit ettikleri 124 bin binadan 110 binini yıktıklarını ya da rehabilite ettiklerini ve buralarda kullanım oranını yüzde 17-18'lere düşürdüklerini kaydetti.'PKK, Avrupa'nın en büyük uyuşturucu satıcısı'PKK'nın Avrupa'nın en büyük uyuşturucu satıcısı olduğunu vurgulayan Soylu, örgütün zamanında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da özellikle kenevir üretip bunu esrara çevirerek, Türkiye'de çok büyük gelirler elde ettiğini dile getirdi.Soylu, sadece geçen yıl 110 milyonun üzerinde kök kenevir yakaladıklarından bahsederek, bir taraftan terör örgütüyle bu konuda mücadele ettiklerinin, bir taraftan da uyuşturucunun kökünü kazımak için büyük bir mücadele verdiklerinin altını çizdi.'FETÖ'cüleri tekrar Türkiye'nin başına getirmeye çalışıyorlar'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin dün Van'da düzenlediği mitinge değinerek, şöyle konuştu:''Tayyip Erdoğan gitsin' diyenler, Apo'yla Selo'ya 'tutsak' diyorlar'Van mitinginde bir grubun "Tayyip Erdoğan gitsin." dediğini aktaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:Soylu, "Tayyip Erdoğan gitsin" diyenlerin aileyi dağıtmak, LGBT'yi Amerika ve Avrupa'nın tavsiyesiyle baskısıyla Türkiye'ye getirmek istediklerini belirterek, "Şuradaki billboardlarda, belediye duraklarındaki reklamlarda bay bay Kemal diyor ki 'Cinsel yönelimi Türkiye'de serbest bırakacağız. Herkes istediğini yapabilecek.' Bu o demektir" ifadelerini kullandı.'Terörü oradan temizlediğimiz için bugün petrol üretiyoruz'Türkiye'nin enerji, ulaşım ve sağlık gibi alanlarda yürüttüğü çalışmalara da değinen Soylu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni petrol keşfine ilişkin, şunları kaydetti:'Engelli çocuğu 'annene seni götüreceğiz' diye dağa kaçırmışlar'Soylu, Şişli Cevahir Otel'de sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) kahvaltı programında yaptığı konuşmada ise Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ü Mardin'de şehit eden teröristin "sarı torba"ya konulduğunu söyledi.Mardin'de operasyonların devam ettiğini belirten Soylu, "İnşallah 1-2 günü kadar daha güzel haberler vereceğiz. Türkiye'de kalan terörist sayısı dağlarda 85. Allah nasip edecek, 29 Ekim 2023'te, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında gelecek nesillerimizi bu musibetten, bu beladan bir bakiye bırakmadan hepsini tertemiz edeceğiz" diye konuştu.'Ben sana bu talimatı veriyorum. Bunları görevden alacaksın'Bakan Soylu, muhalefetin bir sosyal mukaveleye imza attığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

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süleyman soylu, ak parti, mali suçlar araştırma kurulu (masak) , kökünü kurutma operasyonu