https://sputniknews.com.tr/20230503/bakan-soyludan-dilek-imamogluna-van-mitingi-tepkisi-pkknin-yaptigi-zafer-isaretini-yaptilar-1070576693.html
Bakan Soylu'dan Dilek İmamoğlu'na 'Van mitingi' tepkisi: PKK'nın yaptığı zafer işaretini yaptılar
Bakan Soylu'dan Dilek İmamoğlu'na 'Van mitingi' tepkisi: PKK'nın yaptığı zafer işaretini yaptılar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bakınız dün Van'da bir miting oldu. Bu bay bay Kemal Van'da bir miting yaptı. Mitinge aynı zamanda Ekrem İmamoğlu da hanımıyla... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T20:48+0300
2023-05-03T20:48+0300
2023-05-03T20:55+0300
2023 türkiye seçimleri
süleyman soylu
ak parti
mali suçlar araştırma kurulu (masak)
kökünü kurutma operasyonu
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AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de Gölova Kadınlar Derneği üyeleriyle bir araya geldiği kahvaltı programında yaptığı konuşmada, Ankara merkezli 52 ilde yürütülen, Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile gerçekleştirdikleri 53. Kökünü Kurutma Operasyonu'na yaklaşık 2 bin 248 polisin katıldığını anlattı.Bakan Soylu, yaklaşık 598 şüphelinin bulunduğu"Kökünü Kurutma Operasyonu"nun, bu zamana kadar yapılan en büyük operasyon olduğuna işaret etti.Şüphelilerin yeni bir yöntem belirlediklerini, kendilerinin de bir yıldır bu yeni yöntemi takip ettiklerini aktaran Soylu, "Bu yeni yöntemle hesaplara paralar aktarılıyor ve birtakım kuryeler vasıtasıyla da o aktarılan paralar sonucunda uyuşturucular ilgili kişilere ulaştırılıyor. Bunun içerisinde yöneticisi var, lideri var. Bunun içerisinde satıcısı var. Bunun içinde torbacısı var. Sabahleyin Allah nasip etti. 52 vilayette bunların 524'ünü kıskıvrak yakalayıp adalete teslim ettik" bilgisini paylaştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine "Bu uyuşturucunun kökünü kazıyacağız" talimatı verdiğinde, cezaevinde uyuşturucudan tutuklu olanların sayısı 36 bin iken, şu anda bu sayının 126 bin olduğuna dikkati çeken Soylu, Türkiye'de uyuşturucuyla ilgili ölümleri ise 941'den 270'e düşürdüklerini dile getirdi.Bakan Soylu, Türkiye'de yaklaşık 1,5 yıldır 2 milyon kadının katılımıyla gerçekleştirdikleri "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinde sayıyı bu yıl 3 milyona çıkaracaklarını aktardı.Türkiye'de uyuşturucunun en çok kullanıldığı yerlerin başında yüzde 46-47 oranıyla evlerin geldiğini, bunu da annelerle kontrol altına almaya çalıştıklarını belirten Soylu, bu işe ilk başladıklarında en çok uyuşturucu kullanılan ikinci yerin yüzde 30'la metruk binalar olduğunu, bu şekilde tespit ettikleri 124 bin binadan 110 binini yıktıklarını ya da rehabilite ettiklerini ve buralarda kullanım oranını yüzde 17-18'lere düşürdüklerini kaydetti.'PKK, Avrupa'nın en büyük uyuşturucu satıcısı'PKK'nın Avrupa'nın en büyük uyuşturucu satıcısı olduğunu vurgulayan Soylu, örgütün zamanında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da özellikle kenevir üretip bunu esrara çevirerek, Türkiye'de çok büyük gelirler elde ettiğini dile getirdi.Soylu, sadece geçen yıl 110 milyonun üzerinde kök kenevir yakaladıklarından bahsederek, bir taraftan terör örgütüyle bu konuda mücadele ettiklerinin, bir taraftan da uyuşturucunun kökünü kazımak için büyük bir mücadele verdiklerinin altını çizdi.'FETÖ'cüleri tekrar Türkiye'nin başına getirmeye çalışıyorlar'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin dün Van'da düzenlediği mitinge değinerek, şöyle konuştu:''Tayyip Erdoğan gitsin' diyenler, Apo'yla Selo'ya 'tutsak' diyorlar'Van mitinginde bir grubun "Tayyip Erdoğan gitsin." dediğini aktaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:Soylu, "Tayyip Erdoğan gitsin" diyenlerin aileyi dağıtmak, LGBT'yi Amerika ve Avrupa'nın tavsiyesiyle baskısıyla Türkiye'ye getirmek istediklerini belirterek, "Şuradaki billboardlarda, belediye duraklarındaki reklamlarda bay bay Kemal diyor ki 'Cinsel yönelimi Türkiye'de serbest bırakacağız. Herkes istediğini yapabilecek.' Bu o demektir" ifadelerini kullandı.'Terörü oradan temizlediğimiz için bugün petrol üretiyoruz'Türkiye'nin enerji, ulaşım ve sağlık gibi alanlarda yürüttüğü çalışmalara da değinen Soylu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni petrol keşfine ilişkin, şunları kaydetti:'Engelli çocuğu 'annene seni götüreceğiz' diye dağa kaçırmışlar'Soylu, Şişli Cevahir Otel'de sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) kahvaltı programında yaptığı konuşmada ise Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ü Mardin'de şehit eden teröristin "sarı torba"ya konulduğunu söyledi.Mardin'de operasyonların devam ettiğini belirten Soylu, "İnşallah 1-2 günü kadar daha güzel haberler vereceğiz. Türkiye'de kalan terörist sayısı dağlarda 85. Allah nasip edecek, 29 Ekim 2023'te, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında gelecek nesillerimizi bu musibetten, bu beladan bir bakiye bırakmadan hepsini tertemiz edeceğiz" diye konuştu.'Ben sana bu talimatı veriyorum. Bunları görevden alacaksın'Bakan Soylu, muhalefetin bir sosyal mukaveleye imza attığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
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süleyman soylu, ak parti, mali suçlar araştırma kurulu (masak) , kökünü kurutma operasyonu
süleyman soylu, ak parti, mali suçlar araştırma kurulu (masak) , kökünü kurutma operasyonu
Bakan Soylu'dan Dilek İmamoğlu'na 'Van mitingi' tepkisi: PKK'nın yaptığı zafer işaretini yaptılar
20:48 03.05.2023 (güncellendi: 20:55 03.05.2023) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bakınız dün Van'da bir miting oldu. Bu bay bay Kemal Van'da bir miting yaptı. Mitinge aynı zamanda Ekrem İmamoğlu da hanımıyla beraber katıldı. HDP bayrağı salladılar. PKK'nın yaptığı zafer işaretini yaptılar. Meydanda 11 bin kişi vardı. 10 bin kişi 'Selo'ya özgürlük' diye bağırdı" dedi.
AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de Gölova Kadınlar Derneği üyeleriyle bir araya geldiği kahvaltı programında yaptığı konuşmada, Ankara merkezli 52 ilde yürütülen, Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile gerçekleştirdikleri 53. Kökünü Kurutma Operasyonu'na yaklaşık 2 bin 248 polisin katıldığını anlattı.
Bakan Soylu, yaklaşık 598 şüphelinin bulunduğu"Kökünü Kurutma Operasyonu"nun, bu zamana kadar yapılan en büyük operasyon olduğuna işaret etti.
Şüphelilerin yeni bir yöntem belirlediklerini, kendilerinin de bir yıldır bu yeni yöntemi takip ettiklerini aktaran Soylu, "Bu yeni yöntemle hesaplara paralar aktarılıyor ve birtakım kuryeler vasıtasıyla da o aktarılan paralar sonucunda uyuşturucular ilgili kişilere ulaştırılıyor. Bunun içerisinde yöneticisi var, lideri var. Bunun içerisinde satıcısı var. Bunun içinde torbacısı var. Sabahleyin Allah nasip etti. 52 vilayette bunların 524'ünü kıskıvrak yakalayıp adalete teslim ettik" bilgisini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine "Bu uyuşturucunun kökünü kazıyacağız" talimatı verdiğinde, cezaevinde uyuşturucudan tutuklu olanların sayısı 36 bin iken, şu anda bu sayının 126 bin olduğuna dikkati çeken Soylu, Türkiye'de uyuşturucuyla ilgili ölümleri ise 941'den 270'e düşürdüklerini dile getirdi.
Bakan Soylu, Türkiye'de yaklaşık 1,5 yıldır 2 milyon kadının katılımıyla gerçekleştirdikleri "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinde sayıyı bu yıl 3 milyona çıkaracaklarını aktardı.
Türkiye'de uyuşturucunun en çok kullanıldığı yerlerin başında yüzde 46-47 oranıyla evlerin geldiğini, bunu da annelerle kontrol altına almaya çalıştıklarını belirten Soylu, bu işe ilk başladıklarında en çok uyuşturucu kullanılan ikinci yerin yüzde 30'la metruk binalar olduğunu, bu şekilde tespit ettikleri 124 bin binadan 110 binini yıktıklarını ya da rehabilite ettiklerini ve buralarda kullanım oranını yüzde 17-18'lere düşürdüklerini kaydetti.
'PKK, Avrupa'nın en büyük uyuşturucu satıcısı'
PKK'nın Avrupa'nın en büyük uyuşturucu satıcısı olduğunu vurgulayan Soylu, örgütün zamanında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da özellikle kenevir üretip bunu esrara çevirerek, Türkiye'de çok büyük gelirler elde ettiğini dile getirdi.
Soylu, sadece geçen yıl 110 milyonun üzerinde kök kenevir yakaladıklarından bahsederek, bir taraftan terör örgütüyle bu konuda mücadele ettiklerinin, bir taraftan da uyuşturucunun kökünü kazımak için büyük bir mücadele verdiklerinin altını çizdi.
'FETÖ'cüleri tekrar Türkiye'nin başına getirmeye çalışıyorlar'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin dün Van'da düzenlediği mitinge değinerek, şöyle konuştu:
"Bakınız dün Van'da bir miting oldu. Bu bay bay Kemal Van'da bir miting yaptı. Mitinge aynı zamanda Ekrem İmamoğlu da hanımıyla beraber katıldı. HDP bayrağı salladılar. PKK'nın yaptığı zafer işaretini yaptılar. Meydanda 11 bin kişi vardı. 10 bin kişi 'Selo'ya özgürlük' diye bağırdı. HDP'lileri oraya topladılar. Kendi birtakım partililerini topladılar. Yetmedi 'Dişe diş, kana kan Öcalan' diye orada slogan attılar. Şimdi, neyin ne olacağı, eğer bunlar iktidara gelirlerse Allah korusun ne yapacakları apaçık ortadadır."
''Tayyip Erdoğan gitsin' diyenler, Apo'yla Selo'ya 'tutsak' diyorlar'
Van mitinginde bir grubun "Tayyip Erdoğan gitsin." dediğini aktaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelsin? Gelecekler belli. Niye Tayyip Erdoğan'ı istemiyorlar? Çünkü Tayyip Erdoğan Türkiye'nin tam 100 yıllık altyapısını hazırladığı için. Niçin? Türkiye'yi bağımsız bir ülke haline getirdiği için. Şimdi de Amerikan Başkanı çıkmış diyor ki 'Biz 15 Temmuz'u başaramadık. Şimdi bunu seçimle başaracağız.' Tayyip Erdoğan gitsin diyenler, 15 Temmuz'u yapanları, FETÖ'cüleri tekrar Türkiye'nin başına getirmeye çalışıyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler, Irak'ın kuzeyiyle Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurup, Hatay'ımızı, Gaziantep'imizi, Kilis'imizi, Şanlıurfa'mızı, Akçakale'mizi yeniden bombalayıp, Türkiye'yi terörün esiri haline getirmeye çalışıyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler, Apo'yla Selo'ya 'tutsak' diyorlar, Apo'yla Selo'yu serbest bırakmak istiyorlar. 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyenler, bugüne kadar şehitlerimizin kanıyla sulanan bu ülkeyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'sunun belediyelerini, yine aynı şekilde PKK'ya HDP'ye verip, dağlara 9 yaşındaki çocukları göndermek, PKK'ya belediyeler üzerinden para, lojistik göndermek istiyorlar."
Soylu, "Tayyip Erdoğan gitsin" diyenlerin aileyi dağıtmak, LGBT'yi Amerika ve Avrupa'nın tavsiyesiyle baskısıyla Türkiye'ye getirmek istediklerini belirterek, "Şuradaki billboardlarda, belediye duraklarındaki reklamlarda bay bay Kemal diyor ki 'Cinsel yönelimi Türkiye'de serbest bırakacağız. Herkes istediğini yapabilecek.' Bu o demektir" ifadelerini kullandı.
'Terörü oradan temizlediğimiz için bugün petrol üretiyoruz'
Türkiye'nin enerji, ulaşım ve sağlık gibi alanlarda yürüttüğü çalışmalara da değinen Soylu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni petrol keşfine ilişkin, şunları kaydetti:
"6 aydır, 8 bin 900 yüz varil...Terörün olduğu yer Gabar'da, biz terörü oradan temizlediğimiz için bugün petrol üretiyoruz. Şimdi yeni bir müjde çıktı. 4-5 gün önce, TPAO Genel Müdürümüz, Şırnak Valimiz hep beraber aradılar, dediler ki 'Gabar-1 kuyusunda petrolü bulduk. Hem de Suudi Arabistan kalitesinde hem de Türkiye'nin en büyük rezervi olabilecek şekilde petrolü bulduk.'"
'Engelli çocuğu 'annene seni götüreceğiz' diye dağa kaçırmışlar'
Soylu, Şişli Cevahir Otel'de sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) kahvaltı programında yaptığı konuşmada ise Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ü Mardin'de şehit eden teröristin "sarı torba"ya konulduğunu söyledi.
Mardin'de operasyonların devam ettiğini belirten Soylu, "İnşallah 1-2 günü kadar daha güzel haberler vereceğiz. Türkiye'de kalan terörist sayısı dağlarda 85. Allah nasip edecek, 29 Ekim 2023'te, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında gelecek nesillerimizi bu musibetten, bu beladan bir bakiye bırakmadan hepsini tertemiz edeceğiz" diye konuştu.
'Ben sana bu talimatı veriyorum. Bunları görevden alacaksın'
Bakan Soylu, muhalefetin bir sosyal mukaveleye imza attığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Şimdi önümüzde bir sosyal mukaveleye imza atıyorlar. Diyorlar ki 'Tutsaklar serbest bırakılacak.' Tutsak kim? Apo ile Selo, serbest bırakılacak. Yine bütün bunun yanı sıra önümüzde bir sosyal mukaveleye daha imza atıyorlar. Hepimize bir sosyal mukavele, kazanırlarsa 'Biz bunları önerdik, kazandık. Biz bunları yapacağız' diyecekler. Bundan 6 yıl evvel, 6,5 yıl evvel Cumhurbaşkanımız beni çağırdı. Dedi ki 'Süleyman, bu Doğu ve Güneydoğu'daki teröre destek veren belediyeler artık görevden alınmalı. Ben sana bu talimatı veriyorum. Bunları görevden alacaksın'. Çünkü bunlar 9 yaşındaki çocukları annelerin kucağından alıp dağa götürüyorlar. Şimdi 4 gün içinde inşallah getiririz. Bir engelli çocuğu 'annene seni götüreceğiz' diye dağa kaçırmışlar. Sonra o çocuk bir fırsatını bulmuş, başka bir ülkeye kaçmış. Oradan, şimdi o ülkeyle konuştuk. O ülkede bu çocuğu alıp annesine, babasına bir vesileyle teslim edeceğiz."