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Çin Dışişleri Bakanı Wang: Türkiye'nin iç işlerine herhangi bir dış gücün müdahale etmesine karşıyız
Çin Dışişleri Bakanı Wang: Türkiye'nin iç işlerine herhangi bir dış gücün müdahale etmesine karşıyız
Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, ülkesinin, Türkiye'nin bölgesel... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T10:18+0300
2023-07-27T10:18+0300
dünya
çin komünist partisi (çkp)
wang yi
hakan fidan
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Global Times'ın haberine göre, dün Türkiye'ye yaptığı ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelen Vang, Çin'in yeni kurulan Türk hükümetiyle karşılıklı stratejik güven ve koordinasyonu güçlendirmek için çalışmaya istekli olduğunu dile getirdi.Wang, Fidan ile görüşmesinde, "Çin, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası arenada önemli rol oynamasını destekliyor ve Türkiye'nin iç işlerine herhangi bir dış gücün müdahale etmesine karşı çıkıyor" ifadesini kullandı.Türk hükümetinin daveti üzerine Türkiye'ye ziyarette bulunan Wang, yükselen piyasa ekonomilerinin ve gelişmekte olan büyük ulusların temsilcileri olarak iki ülkenin kapsamlı ortak çıkarları ve büyük bir işbirliği potansiyelini paylaştığını belirtti.Vang, Çin ve Türkiye'nin enerji, eğitim ve kültür alanında işbirliğini geliştirmeye devam etmesi gerektiğine vurgu yaparak şunları kaydetti: "Çin, Türkiye'den daha fazla yüksek kaliteli ürünler ithal etmeye, iki ülke arasındaki ticarette yerel para birimlerinin kullanılmasını desteklemeye ve Türkiye'de iş geliştirmek ve yatırım yapmak için daha fazla Çinli şirketi teşvik etmeye istekli."
https://sputniknews.com.tr/20230726/disisleri-bakani-fidan-cinli-mevkidasi-wang-ile-gorustu-1074013862.html
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çin komünist partisi (çkp), wang yi, hakan fidan
çin komünist partisi (çkp), wang yi, hakan fidan

Çin Dışişleri Bakanı Wang: Türkiye'nin iç işlerine herhangi bir dış gücün müdahale etmesine karşıyız

10:18 27.07.2023
© AA / Dışişleri BakanlığıWang Yi- Hakan Fidan
Wang Yi- Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© AA / Dışişleri Bakanlığı
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Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, ülkesinin, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası arenada önemli rol oynamasını desteklediğini belirtti.
Global Times'ın haberine göre, dün Türkiye'ye yaptığı ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelen Vang, Çin'in yeni kurulan Türk hükümetiyle karşılıklı stratejik güven ve koordinasyonu güçlendirmek için çalışmaya istekli olduğunu dile getirdi.
Wang, Fidan ile görüşmesinde, "Çin, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası arenada önemli rol oynamasını destekliyor ve Türkiye'nin iç işlerine herhangi bir dış gücün müdahale etmesine karşı çıkıyor" ifadesini kullandı.
Türk hükümetinin daveti üzerine Türkiye'ye ziyarette bulunan Wang, yükselen piyasa ekonomilerinin ve gelişmekte olan büyük ulusların temsilcileri olarak iki ülkenin kapsamlı ortak çıkarları ve büyük bir işbirliği potansiyelini paylaştığını belirtti.
Vang, Çin ve Türkiye'nin enerji, eğitim ve kültür alanında işbirliğini geliştirmeye devam etmesi gerektiğine vurgu yaparak şunları kaydetti: "Çin, Türkiye'den daha fazla yüksek kaliteli ürünler ithal etmeye, iki ülke arasındaki ticarette yerel para birimlerinin kullanılmasını desteklemeye ve Türkiye'de iş geliştirmek ve yatırım yapmak için daha fazla Çinli şirketi teşvik etmeye istekli."
Wang Yi- Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
DÜNYA
Dışişleri Bakanı Fidan, Çinli mevkidaşı Wang ile görüştü
Dün, 15:15
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