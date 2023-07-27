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Biden aşırı sıcaklarla mücadele için harekete geçti
Biden aşırı sıcaklarla mücadele için harekete geçti
ABD Başkanı Joe Biden, ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcak havanın olumsuz etkileriyle mücadele için bir dizi yeni adım atacaklarını duyurdu. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T23:29+0300
2023-07-27T23:29+0300
dünya
abd
joe biden
aşırı sıcaklar
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Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında iklim değişikliğinin 'varoluşsal bir tehdit' olduğunu söyleyen Biden, "Artık kimsenin iklim değişikliğinin etkisini inkar edebileceğini sanmıyorum" dedi.Biden, aşırı sıcaklar, kuraklık, fırtınalar ve yangınlar nedeniyle kötüleşen hava kalitesini örnek vererek, hava olaylarına bağlı bir numaralı ölüm nedeninin sıcaklıklar olduğunu belirtti.Çalışma Bakanlığından, işçilerin tehlikeli hava koşullarından korunması için sıcaklıklarla ilgili 'tehlike uyarısı' yayınlamalarını istediğini kaydeden Biden, işçilerin tehlikeli koşullardan korunmaması durumunda kendisinin devreye gireceğini belirtti.Diğer yandan inşaat ve tarım gibi yüksek riskli sektörlerde de denetimlerin artırılacağını kaydeden Biden, ABD Orman Hizmetlerinin de uzun vadede aşırı sıcakların önlenmesi için şehir ve kasabalarda ağaç dikilmesine yardımcı olmak adına 1 milyar dolardan fazla hibe vereceğini duyurdu.Biden bunların yanı sıra binaları ısıya dayanıklı hale getirmek, soğutma merkezleri ve su depolama kapasitesini artırmak için de bir dizi adım atılacağını belirterek, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) hava tahminlerini iyileştirmek için üniversiteler ve diğer kurumlarla işbirliklerini geliştireceğini bildirdi.Amerikan halkını yetkililerin hava sıcaklıkları konusundaki uyarılarını takip etmeye çağıran Biden, vatandaşlara, evde kalmaları, sıcaklık çarpmasının belirtilerinin farkında olmaları, klimaların açık olduğu yerlere gitmeleri ve her zaman yanlarında su bulundurmaları uyarısı yaptı.Temmuz en sıcak ay olduBaşta batı yakası olmak üzere ABD genelinde tehlikeli hava sıcaklıkları haftalardır devam ediyor.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, temmuz ayının insanlık tarihinde kaydedilen en sıcak ay olduğunu belirtmiş, "İklim değişikliği artık burada ve korkutucu. Bu sadece başlangıç. Küresel ısınma dönemi sona erdi, küresel kaynama dönemi geldi" uyarısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230727/guterres-kuresel-isinma-donemi-sona-erdi-kuresel-kaynama-donemi-geldi-1074071105.html
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abd, joe biden, aşırı sıcaklar
abd, joe biden, aşırı sıcaklar

Biden aşırı sıcaklarla mücadele için harekete geçti

23:29 27.07.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANABD Başkanı Joe Biden, NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini belirterek, "Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini belirterek, Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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ABD Başkanı Joe Biden, ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcak havanın olumsuz etkileriyle mücadele için bir dizi yeni adım atacaklarını duyurdu.
Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında iklim değişikliğinin 'varoluşsal bir tehdit' olduğunu söyleyen Biden, "Artık kimsenin iklim değişikliğinin etkisini inkar edebileceğini sanmıyorum" dedi.
Biden, aşırı sıcaklar, kuraklık, fırtınalar ve yangınlar nedeniyle kötüleşen hava kalitesini örnek vererek, hava olaylarına bağlı bir numaralı ölüm nedeninin sıcaklıklar olduğunu belirtti.
Çalışma Bakanlığından, işçilerin tehlikeli hava koşullarından korunması için sıcaklıklarla ilgili 'tehlike uyarısı' yayınlamalarını istediğini kaydeden Biden, işçilerin tehlikeli koşullardan korunmaması durumunda kendisinin devreye gireceğini belirtti.
Diğer yandan inşaat ve tarım gibi yüksek riskli sektörlerde de denetimlerin artırılacağını kaydeden Biden, ABD Orman Hizmetlerinin de uzun vadede aşırı sıcakların önlenmesi için şehir ve kasabalarda ağaç dikilmesine yardımcı olmak adına 1 milyar dolardan fazla hibe vereceğini duyurdu.
Biden bunların yanı sıra binaları ısıya dayanıklı hale getirmek, soğutma merkezleri ve su depolama kapasitesini artırmak için de bir dizi adım atılacağını belirterek, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) hava tahminlerini iyileştirmek için üniversiteler ve diğer kurumlarla işbirliklerini geliştireceğini bildirdi.
Amerikan halkını yetkililerin hava sıcaklıkları konusundaki uyarılarını takip etmeye çağıran Biden, vatandaşlara, evde kalmaları, sıcaklık çarpmasının belirtilerinin farkında olmaları, klimaların açık olduğu yerlere gitmeleri ve her zaman yanlarında su bulundurmaları uyarısı yaptı.

Temmuz en sıcak ay oldu

Başta batı yakası olmak üzere ABD genelinde tehlikeli hava sıcaklıkları haftalardır devam ediyor.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, temmuz ayının insanlık tarihinde kaydedilen en sıcak ay olduğunu belirtmiş, "İklim değişikliği artık burada ve korkutucu. Bu sadece başlangıç. Küresel ısınma dönemi sona erdi, küresel kaynama dönemi geldi" uyarısında bulunmuştu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
DÜNYA
Guterres: Küresel ısınma dönemi sona erdi, küresel kaynama dönemi geldi
18:56
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