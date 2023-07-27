Ahmet Hakan: 'Kamuda tasarruf' kağıt üzerinde bir vurgu olarak kalmamalı

"Bunlar hiç kuşkusuz Türkiye ekonomisinin geleceği ve vatandaşlarımızın refahı için ulaşılması şart hedefler. Ancak bu hedeflere ulaşma arzusu, vatandaşın yaşadığı günlük sıkıntıların göz ardı edilmesine yol açmamalı. Fiyat artışlarının yol açtığı bir geçim sıkıntısı var, buna yönelik de bir şeyler yapılmalı. Kira sorunları yüzünden meydana gelen huzursuzluklar var, buna da çare üretilmeli. Emeklilerin yaşadığı dezavantaj var, bununla da ilgilenilmeli."