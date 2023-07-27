https://sputniknews.com.tr/20230727/ahmet-hakan-kamuda-tasarruf-kagit-uzerinde-bir-vurgu-olarak-kalmamali-1074041578.html
Ahmet Hakan: 'Kamuda tasarruf' kağıt üzerinde bir vurgu olarak kalmamalı
Ahmet Hakan: 'Kamuda tasarruf' kağıt üzerinde bir vurgu olarak kalmamalı
Ahmet Hakan, dün gerçekleşen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısından çıkan bildiriye dair değerlendirmede bulundu ve "'Kamuda tasarruf' kağıt üzerinde bir... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T09:58+0300
2023-07-27T09:58+0300
2023-07-27T10:01+0300
ekonomi
ahmet hakan
ekonomi
ekonomi koordinasyon kurulu
cevdet yılmaz
tasarruf
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Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dün gerçekleşen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının bildirisine dair değerlendirmede bulundu.Kurulun hedeflerini "Mali disiplinin sağlanması. İç talebin dengelenmesi. Cari açığın azaltılması. Rezervlerin güçlendirilmesi. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi" olarak özetleyen Ahmet Hakan şunları ekledi:Bildiride yer alan kamuda tasarruf maddesine de değinen Ahmet Hakan bugünkü yazısında, "Bildiride bir başka vurgu ise “kamuda tasarruf” konusuna yapılmış. Bu konuda destansı adımlar atılmalı, radikal kararlar alınmalı. “Kamuda tasarruf” kâğıt üzerinde bir vurgu olarak kalmamalı." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230726/bakan-isikhan-ekk-toplantisinda-istikrar-ve-guven-ekseninde-gelecek-planlarimizi-ele-aldik-1074008130.html
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ahmet hakan, ekonomi, ekonomi koordinasyon kurulu, cevdet yılmaz, tasarruf
ahmet hakan, ekonomi, ekonomi koordinasyon kurulu, cevdet yılmaz, tasarruf
Ahmet Hakan: 'Kamuda tasarruf' kağıt üzerinde bir vurgu olarak kalmamalı
09:58 27.07.2023 (güncellendi: 10:01 27.07.2023) Abone ol
Ahmet Hakan, dün gerçekleşen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısından çıkan bildiriye dair değerlendirmede bulundu ve "'Kamuda tasarruf' kağıt üzerinde bir vurgu olarak kalmamalı dedi.
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dün gerçekleşen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının bildirisine dair değerlendirmede bulundu.
Kurulun hedeflerini "Mali disiplinin sağlanması. İç talebin dengelenmesi. Cari açığın azaltılması. Rezervlerin güçlendirilmesi. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi" olarak özetleyen Ahmet Hakan şunları ekledi:
"Bunlar hiç kuşkusuz Türkiye ekonomisinin geleceği ve vatandaşlarımızın refahı için ulaşılması şart hedefler. Ancak bu hedeflere ulaşma arzusu, vatandaşın yaşadığı günlük sıkıntıların göz ardı edilmesine yol açmamalı. Fiyat artışlarının yol açtığı bir geçim sıkıntısı var, buna yönelik de bir şeyler yapılmalı. Kira sorunları yüzünden meydana gelen huzursuzluklar var, buna da çare üretilmeli. Emeklilerin yaşadığı dezavantaj var, bununla da ilgilenilmeli."
Bildiride yer alan kamuda tasarruf maddesine de değinen Ahmet Hakan bugünkü yazısında
, "Bildiride bir başka vurgu ise “kamuda tasarruf” konusuna yapılmış. Bu konuda destansı adımlar atılmalı, radikal kararlar alınmalı. “Kamuda tasarruf” kâğıt üzerinde bir vurgu olarak kalmamalı." dedi.