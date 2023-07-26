https://sputniknews.com.tr/20230726/bakan-isikhan-ekk-toplantisinda-istikrar-ve-guven-ekseninde-gelecek-planlarimizi-ele-aldik-1074008130.html

Bakan Işıkhan: EKK toplantısında İstikrar ve güven ekseninde gelecek planlarımızı ele aldık

Bakan Işıkhan: EKK toplantısında İstikrar ve güven ekseninde gelecek planlarımızı ele aldık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından, "EKK toplantısında yatırım-üretim-istihdam politikasını daha... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T13:41+0300

2023-07-26T13:41+0300

2023-07-26T13:41+0300

ekonomi

ekonomi

vedat ışıkhan

ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından sosyal medya hesabından toplantıya dair açıklama yaptı.Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Cevdet Yılmaz Başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik.Toplantıda, istikrar ve güven ekseninde, yatırım, üretim ve istihdam politikalarımızı daha güçlü bir şekilde hayata geçirmeye yönelik gelecek planlarımızı ele aldık."

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2023

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ekonomi, vedat ışıkhan, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)