https://sputniknews.com.tr/20230726/bakan-isikhan-ekk-toplantisinda-istikrar-ve-guven-ekseninde-gelecek-planlarimizi-ele-aldik-1074008130.html
Bakan Işıkhan: EKK toplantısında İstikrar ve güven ekseninde gelecek planlarımızı ele aldık
Bakan Işıkhan: EKK toplantısında İstikrar ve güven ekseninde gelecek planlarımızı ele aldık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından, "EKK toplantısında yatırım-üretim-istihdam politikasını daha... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T13:41+0300
2023-07-26T13:41+0300
2023-07-26T13:41+0300
ekonomi
ekonomi
vedat ışıkhan
ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından sosyal medya hesabından toplantıya dair açıklama yaptı.Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Cevdet Yılmaz Başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik.Toplantıda, istikrar ve güven ekseninde, yatırım, üretim ve istihdam politikalarımızı daha güçlü bir şekilde hayata geçirmeye yönelik gelecek planlarımızı ele aldık."
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ekonomi, vedat ışıkhan, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)
ekonomi, vedat ışıkhan, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)
Bakan Işıkhan: EKK toplantısında İstikrar ve güven ekseninde gelecek planlarımızı ele aldık
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından, "EKK toplantısında yatırım-üretim-istihdam politikasını daha güçlü şekilde hayata geçirmeye yönelik planları ele aldık" dedi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından sosyal medya hesabından toplantıya dair açıklama yaptı.
Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Cevdet Yılmaz Başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik.
Toplantıda, istikrar ve güven ekseninde, yatırım, üretim ve istihdam politikalarımızı daha güçlü bir şekilde hayata geçirmeye yönelik gelecek planlarımızı ele aldık."