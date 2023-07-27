Afrika Birliği Başkanı: Tahıl anlaşması sorununun çözümü için Rusya'nın itirazları dinlenmeli
© AA / Фотохост-агентство ТАСС / Multimedya arşivine gidinKomorlar Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Başkanı Azali Assoumani
© AA / Фотохост-агентство ТАСС/
Komorlar Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Başkanı Azali Assoumani, şu anki sorunun çözümü için Rusya'nın tahıl anlaşması şartlarının yerine getirilmesiyle ilgili itirazlarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.
Assoumani, 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu için geldiği St. Petersburg'da Sputnik'e demeç verdi.
Tahıl anlaşmasının sona ermesinden sonra ortaya çıkan sorunun çözümü için Rusya'nın tahıl anlaşması şartlarının yerine getirilmesiyle ilgili itirazlarının dikkate alınması gerektiğini kaydeden Assoumani, "Rusya'nın haklı veya haksız olduğunu söylemem gerekmiyor. Bunu (anlaşmadan çekilme) kendi gerekçelerine dayanarak yaptılar, ilerleyebilmek için artık onları (Rusya'yı) dinlemeliyiz" dedi.
Yeni anlaşmanın yapılabilmesi için Rusya'yı anlaşmadan çekilmeye zorlayan faktörlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyleyen Assoumani, St.Petersburg'daki temasları sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Moskova'nın anlaşmaya dönüşünü konuşmayı planladığını doğruladı.
Tahıl anlaşmasının sona ermesinden sonra ortaya çıkan sorunun çözümü için Rusya'nın tahıl anlaşması şartlarının yerine getirilmesiyle ilgili itirazlarının dikkate alınması gerektiğini kaydeden Assoumani, "Rusya'nın haklı veya haksız olduğunu söylemem gerekmiyor. Bunu (anlaşmadan çekilme) kendi gerekçelerine dayanarak yaptılar, ilerleyebilmek için artık onları (Rusya'yı) dinlemeliyiz" dedi.
Yeni anlaşmanın yapılabilmesi için Rusya'yı anlaşmadan çekilmeye zorlayan faktörlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyleyen Assoumani, St.Petersburg'daki temasları sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Moskova'nın anlaşmaya dönüşünü konuşmayı planladığını doğruladı.