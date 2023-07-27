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https://sputniknews.com.tr/20230727/abd-kongresinde-ufo-gibi-gizemli-cisimler-hakkinda-yillarca-bilgi-saklandigi-iddia-edildi-1074037873.html
ABD Kongresi'nde UFO gibi gizemli cisimler hakkında yıllarca bilgi saklandığı iddia edildi
ABD Kongresi'nde UFO gibi gizemli cisimler hakkında yıllarca bilgi saklandığı iddia edildi
ABD Kongresi'nde tanımlanamayan uçan cisim (UFO) ve tanımlanamayan hava fenomeni (UAP) olarak bilinen hava araçları hakkında hükümetin yıllarca bilgi sakladığı... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T04:09+0300
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dünya
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nasa
pentagon
uzaylı
ufo
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ABD'de basınındaki haberlere göre, ABD Kongresi'nde UFO ve UAP'lere ilişkin düzenlenen oturumda daha önce ABD ordusunda görev almış 3 istihbarat yetkilisi tanık olarak ifade verdi.ABD'de 14 yıl istihbarat görevlisi olarak çalışan David Grusch, 4 yılı aşkın bir süre içerisinde yaklaşık 40 tanıkla yaptığı görüşmelerine işaret ederek, hükümette 'tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçların olduğunu' iddia etti.Grusch, bu yılın başlarına kadar UAP'leri araştıran Pentagon görev gücünde temsilci olarak yer aldığını belirterek, hükümetin yıllardır tanımlanamayan olgular hakkında enkaz toplama programı yürüttüğünü ileri sürdü.Bu programlara erişim izni istediğinde kendisine bu iznin verilmediğini kaydeden Grusch, UAP'lerden 'insanlara ait olmayan organik canlı bileşenleri' çıktığını öne sürdü.Grusch, ABD'nin 'sağlam ve kısmen bozulmamış' uzaylı araçları bulduğunu iddia ederek, hükümetin yıllarca bu konuda halktan bilgi sakladığını belirtti.Kongre'de tanıklara görev sürelerinde karşılaştıkları tanımlanamayan olgulara dair gözlemlerinin anlatılması istenmesinin ardından ABD Donanması'nda pilot olarak görev yapmış olan Ryan Graves de UAP'leri 'şeffaf bir küre içinde koyu gri ya da siyah küpe' benzetti.Graves, bu olaylarla karşılaşmanın 'nadir olmadığını' vurgularken, UAP'lerin başka ülkelere ait insansız hava araçlarının olması durumunda bunun acil bir ulusal güvenlik sorunu haline dönüşeceğini kaydetti.Üçüncü tanık eski donanma komutanı David Fravor da 2004'te Kaliforniya'da başka bir pilot ile beraber 'denizin üzerinde süzülen oval şekilli bir nesneyi' gördüğünü söyledi.Söz konusu nesnenin çok hızlı hareket ettiğini ve gözden kaybolduğunu ifade eden Fravor, bir dakikadan kısa bir süre sonra gizemli cismin en son gördüğü yerden çok daha uzakta tekrar ortaya çıktığını anlattı.ABD ordusu ve NASA 'gizemli cisimleri' incelemek için ekip kurduABD ordusu 2020’de önceki yıllarda ABD'li pilotlarca gözlemlenen ancak tanımlanamayan cisimlere ilişkin görüntülerin gizliliğini kaldırmıştı.Daha sonra ABD istihbaratı söz konusu olayları incelemiş ve gerekli tanımlamayı yapamamıştı.Pentagon da bu tür olaylara ilişkin gözlemleri verilere dönüştürmek için önce Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü adlı bir birim kurmuş, daha sonra da bunu Hava Nesnelerini Tanımlama, Yönetim, Senkronizasyon Grubu olarak dönüştürmüştü.ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) da halk arasında UFO olarak bilinen tanımlanamayan hava olaylarını incelemek için özel bir komisyon kurmuştu.Pentagon'un Ocak 2023'te yayımladığı 2022 UAP Raporu'nda, çeşitli kurumların ve ABD ordusu birimlerinin rapora sağladığı katkılar sonucunda toplam 510 UFO vakasının sınıflandırıldığı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230613/pentagon-ifsacisi-kotu-uzaylilar-dunyada-insanlari-oldurdu-abd-sirri-saklamak-icin-her-seyi-yapar-1072368819.html
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abd, nasa, pentagon, uzaylı, ufo
abd, nasa, pentagon, uzaylı, ufo

ABD Kongresi'nde UFO gibi gizemli cisimler hakkında yıllarca bilgi saklandığı iddia edildi

04:09 27.07.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN Uzaylı
Uzaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN
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ABD Kongresi'nde tanımlanamayan uçan cisim (UFO) ve tanımlanamayan hava fenomeni (UAP) olarak bilinen hava araçları hakkında hükümetin yıllarca bilgi sakladığı iddia edildi.
ABD'de basınındaki haberlere göre, ABD Kongresi'nde UFO ve UAP'lere ilişkin düzenlenen oturumda daha önce ABD ordusunda görev almış 3 istihbarat yetkilisi tanık olarak ifade verdi.
ABD'de 14 yıl istihbarat görevlisi olarak çalışan David Grusch, 4 yılı aşkın bir süre içerisinde yaklaşık 40 tanıkla yaptığı görüşmelerine işaret ederek, hükümette 'tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçların olduğunu' iddia etti.
Grusch, bu yılın başlarına kadar UAP'leri araştıran Pentagon görev gücünde temsilci olarak yer aldığını belirterek, hükümetin yıllardır tanımlanamayan olgular hakkında enkaz toplama programı yürüttüğünü ileri sürdü.
Bu programlara erişim izni istediğinde kendisine bu iznin verilmediğini kaydeden Grusch, UAP'lerden 'insanlara ait olmayan organik canlı bileşenleri' çıktığını öne sürdü.
Grusch, ABD'nin 'sağlam ve kısmen bozulmamış' uzaylı araçları bulduğunu iddia ederek, hükümetin yıllarca bu konuda halktan bilgi sakladığını belirtti.
Kongre'de tanıklara görev sürelerinde karşılaştıkları tanımlanamayan olgulara dair gözlemlerinin anlatılması istenmesinin ardından ABD Donanması'nda pilot olarak görev yapmış olan Ryan Graves de UAP'leri 'şeffaf bir küre içinde koyu gri ya da siyah küpe' benzetti.
Graves, bu olaylarla karşılaşmanın 'nadir olmadığını' vurgularken, UAP'lerin başka ülkelere ait insansız hava araçlarının olması durumunda bunun acil bir ulusal güvenlik sorunu haline dönüşeceğini kaydetti.
Üçüncü tanık eski donanma komutanı David Fravor da 2004'te Kaliforniya'da başka bir pilot ile beraber 'denizin üzerinde süzülen oval şekilli bir nesneyi' gördüğünü söyledi.
Söz konusu nesnenin çok hızlı hareket ettiğini ve gözden kaybolduğunu ifade eden Fravor, bir dakikadan kısa bir süre sonra gizemli cismin en son gördüğü yerden çok daha uzakta tekrar ortaya çıktığını anlattı.

ABD ordusu ve NASA 'gizemli cisimleri' incelemek için ekip kurdu

ABD ordusu 2020’de önceki yıllarda ABD'li pilotlarca gözlemlenen ancak tanımlanamayan cisimlere ilişkin görüntülerin gizliliğini kaldırmıştı.
Daha sonra ABD istihbaratı söz konusu olayları incelemiş ve gerekli tanımlamayı yapamamıştı.
Pentagon da bu tür olaylara ilişkin gözlemleri verilere dönüştürmek için önce Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü adlı bir birim kurmuş, daha sonra da bunu Hava Nesnelerini Tanımlama, Yönetim, Senkronizasyon Grubu olarak dönüştürmüştü.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) da halk arasında UFO olarak bilinen tanımlanamayan hava olaylarını incelemek için özel bir komisyon kurmuştu.
Pentagon'un Ocak 2023'te yayımladığı 2022 UAP Raporu'nda, çeşitli kurumların ve ABD ordusu birimlerinin rapora sağladığı katkılar sonucunda toplam 510 UFO vakasının sınıflandırıldığı belirtilmişti.
Pentagon'un UFO raporunda yer alan ABD donanma pilotlarının 26 Nisan 2020'de çektikleri video - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
YAŞAM
Pentagon ifşacısı: Kötü uzaylılar Dünya'da insanları öldürdü, ABD sırrı saklamak için her şeyi yapar
13 Haziran , 12:29
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