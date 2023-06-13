Pentagon ifşacısı: Kötü uzaylılar Dünya'da insanları öldürdü, ABD sırrı saklamak için her şeyi yapar

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
MKE'deki patlamaya ilişkin konuşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Bu kurumda ilk kez yaşanmıyor
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AB'nin tartışmalı sığınmacı politikası ne anlatıyor?
09:11
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
e-devlet'te veri hırsızlığı iddiaları
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Seçim sonrası üretim ve sanayide yaşananlar
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Asgari ücrette ilk toplantı yarın
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye dış politikasını bekleyen Ortadoğu
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
73 dk
Z RAPORU
CHP'de değişim mesajları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve sağlık turizmi
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Kurultay'a hazırlanan CHP'de kim, hangi ittifakta yer alır?
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Yolsuzluk yapan başkan suçu kime attı?
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola değil programa veda
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230613/pentagon-ifsacisi-kotu-uzaylilar-dunyada-insanlari-oldurdu-abd-sirri-saklamak-icin-her-seyi-yapar-1072368819.html
Pentagon ifşacısı: Kötü uzaylılar Dünya'da insanları öldürdü, ABD sırrı saklamak için her şeyi yapar
Pentagon ifşacısı: Kötü uzaylılar Dünya'da insanları öldürdü, ABD sırrı saklamak için her şeyi yapar
ABD Hava Kuvvetleri'nde 14 yıl görev yaptıktan sonra uzaylılarla temas hakkında iddialarda bulunan David Grusch, ABD hükümetlerini onlarca yıldır... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T12:29+0300
2023-06-13T12:29+0300
yaşam
uzaylı
uzaylılar
abd
ufo
abd savunma bakanlığı (pentagon)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/1d/1044849259_0:283:1500:1127_1920x0_80_0_0_156fe674b56d4fc52e90c9f7eb027225.jpg
ABD'nin onlarca yıldır çok gizli bir UFO bulma programı yürüttüğünü, Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) görev yaparken programa dahil diğer kişilerden bilgi aldığını iddia eden David Grusch, bu kez keşfedilen 'insan dışı zekaların' bazısının kötü niyetli olduğunu ve hatta insanları öldürdüğü iddiasını ortaya attı. Afganistan'da savaşıp madalya almanın yanısıra Ulusal Jeouzamsal İstihbarat Teşkilatı (NGA) ve Ulusal Keşif Ofisi (NRO) için çalışan 36 yaşındaki David Grusch, UFO'ları araştırmak için özel olarak kurulan Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü'nde 2019-21 arası NRO'nun temsilcisiydi.News Nation'dan araştırmacı gazeteci Ross Coulthart'a konuşan ve geçen hafta ABD'nin dünya dışı yaşamı anlamak için Rusya ve Çin ile nasıl bir silahlanma yarışında olduğunu anlatan Grusch, son ifşasında 'insan olmayan' zekaların kötü niyetle hareket ettiğini ve hatta bazı insanları öldürdüğü iddiasını ortaya attı."Bence oradaki mantık hatası ileri seviyede oldukları için kibar olduklarını düşünmemiz. Niyetlerini tam olarak asla anlayamayacağız, çünkü biz onlardan değiliz" diyen eski istihabaratçı şöyle devam etti:Grusch, herhangi birinin insanları öldürüp öldürmediği sorusunu şöyle yanıtladı:Coulthart'ın "Şimdi koktum. İnsanlar az önce insan olmayanların insanları öldürmüş olabileceğini söylediğinizi duydu" diye ısrar etmesi üzerine insanların öldürüldüğünü doğrulayan Grusch, "Bir noktada durum böyle görünüyor" dedi. Bunun üzerine Coulthart "Madem kötüler, neden insan ırkını şimdiye kadar yok etmediler" sorgulamasına girdi. Grusch'un bir iç yazışma belgesinde 'geleceğimizi tehlikeye atma riski taşıyan anlaşmalardan' söz etmesine atıfla 'bu anlaşmaların insan olmayan varlıkların neden daha fazla zarar vermediğini açıklayıp açıklayamayacağını' araştıran gazeteci, "Amerika ile insan olmayan zekalar arasındaki anlaşmalardan bahsettiğiniz açık görünüyor, insan olmayan zekalarla anlaşmalar yaptık mı" diye sordu. Grusch'un yanıtı "Bu, ulusal liderliğin temeline inebileceğini gerçekten umduğum türden bir bilgi" oldu. Gazeteci "Seni bu konuda sıkıştırmam gerekiyor, insan olmayan zekalar ile Amerikan hükümeti arasında anlaşmalar var mı" diye ısrar etti. Yanıtı bilmediğini söyleyerek "Sanırım bu, tüm ayrıntılarını da bilmek istediğim bir soru" diyen Grusch, ABD hükümetinin sırrı korumak için her şeyi yapacağını, buna insanları öldürmenin de dahil olduğunu' öne sürerek şöyle konuştu:Grusch, keşfedilen bazı UFO'ların futbol sahası kadar büyük olduğunu da iddialarına ekledi. DailyMail.com'a konuşan bir diğer gazi asker, 6 kişilik birliğinin Endonezya'da görev yaptığı sırada silahlarla dolu bir UFO'nun havada asılı kaldığını gördüğünü söyledi.Uzayı ve zamanı bozabilen uçaklarla karşılaştıkları iddiasıyla ortaya çıkanlar da oldu.Grusch raporunu Temmuz 2022'de sunduğunda İstihbarat Topluluğu Genel Müfettişi şikayeti 'acil ve inandırıcı' olarak nitelemişti. "ABD halkını hedef alan, son derece etik dışı ve ahlaksız olan sofistike bir dezenformasyon kampanyası var” diyen Grusch, ABD hükümetini on yıllardır halka yalan söylemekle suçladı. "Kesinlikle yalnız değiliz" vurgusunu yapan eski istihbaratçı, ABD hükümetinin elinde uzaylılara ait 'oldukça fazla sayıda' uçak bulunduğunu iddialarına ekledi.Pentagon, Grusch'un geçen hafta anlattığı program hakkında herhangi bir bilgisi olduğunu yalanlamakla birlikte, sonu nereye varırsa varsın iddialarıyla ilgili devam eden soruşturmaları takip edeceğini söyledi.Temsilciler Meclisi Denetim Komisyonu da Grusch'un iddialarını araştıracağını açıkladı.
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/1d/1044849259_0:143:1500:1268_1920x0_80_0_0_2d9850ec63c0d33a7571caa674888415.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uzaylı, uzaylılar, abd, ufo, abd savunma bakanlığı (pentagon)
uzaylı, uzaylılar, abd, ufo, abd savunma bakanlığı (pentagon)

Pentagon ifşacısı: Kötü uzaylılar Dünya'da insanları öldürdü, ABD sırrı saklamak için her şeyi yapar

12:29 13.06.2023
© AFP 2023 / HANDOUTPentagon'un UFO raporunda yer alan ABD donanma pilotlarının 26 Nisan 2020'de çektikleri video
Pentagon'un UFO raporunda yer alan ABD donanma pilotlarının 26 Nisan 2020'de çektikleri video - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AFP 2023 / HANDOUT
Abone olTelegram
ABD Hava Kuvvetleri'nde 14 yıl görev yaptıktan sonra uzaylılarla temas hakkında iddialarda bulunan David Grusch, ABD hükümetlerini onlarca yıldır tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) ve dünya dışı yaşamın keşfiyle ilgili yalan söylemekle itham etmesi sonrası kötü uzaylıların yeryüzünde insanları öldürdüğünü öne sürdü.
ABD'nin onlarca yıldır çok gizli bir UFO bulma programı yürüttüğünü, Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) görev yaparken programa dahil diğer kişilerden bilgi aldığını iddia eden David Grusch, bu kez keşfedilen 'insan dışı zekaların' bazısının kötü niyetli olduğunu ve hatta insanları öldürdüğü iddiasını ortaya attı.
Afganistan'da savaşıp madalya almanın yanısıra Ulusal Jeouzamsal İstihbarat Teşkilatı (NGA) ve Ulusal Keşif Ofisi (NRO) için çalışan 36 yaşındaki David Grusch, UFO'ları araştırmak için özel olarak kurulan Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü'nde 2019-21 arası NRO'nun temsilcisiydi.
News Nation'dan araştırmacı gazeteci Ross Coulthart'a konuşan ve geçen hafta ABD'nin dünya dışı yaşamı anlamak için Rusya ve Çin ile nasıl bir silahlanma yarışında olduğunu anlatan Grusch, son ifşasında 'insan olmayan' zekaların kötü niyetle hareket ettiğini ve hatta bazı insanları öldürdüğü iddiasını ortaya attı.
"Bence oradaki mantık hatası ileri seviyede oldukları için kibar olduklarını düşünmemiz. Niyetlerini tam olarak asla anlayamayacağız, çünkü biz onlardan değiliz" diyen eski istihabaratçı şöyle devam etti:
"Ama bence kötü niyetli faaliyet gibi görünen şeyler oldu. Bu, nükleer saha araştırma faaliyetlerine ve tanık ifadesine dayanıyor."
Grusch, herhangi birinin insanları öldürüp öldürmediği sorusunu şöyle yanıtladı:
"ABD'nin bazı gizli operasyonlarını ortaya çıkaracağı için ayrıntılara giremesem de, programdaki birkaç kişi bana bunun gibi kötü niyetli olayların olduğu konusunda bilgi verdi."
Coulthart'ın "Şimdi koktum. İnsanlar az önce insan olmayanların insanları öldürmüş olabileceğini söylediğinizi duydu" diye ısrar etmesi üzerine insanların öldürüldüğünü doğrulayan Grusch, "Bir noktada durum böyle görünüyor" dedi.
Bunun üzerine Coulthart "Madem kötüler, neden insan ırkını şimdiye kadar yok etmediler" sorgulamasına girdi.
Grusch'un bir iç yazışma belgesinde 'geleceğimizi tehlikeye atma riski taşıyan anlaşmalardan' söz etmesine atıfla 'bu anlaşmaların insan olmayan varlıkların neden daha fazla zarar vermediğini açıklayıp açıklayamayacağını' araştıran gazeteci, "Amerika ile insan olmayan zekalar arasındaki anlaşmalardan bahsettiğiniz açık görünüyor, insan olmayan zekalarla anlaşmalar yaptık mı" diye sordu.
Grusch'un yanıtı "Bu, ulusal liderliğin temeline inebileceğini gerçekten umduğum türden bir bilgi" oldu.
Gazeteci "Seni bu konuda sıkıştırmam gerekiyor, insan olmayan zekalar ile Amerikan hükümeti arasında anlaşmalar var mı" diye ısrar etti.
Yanıtı bilmediğini söyleyerek "Sanırım bu, tüm ayrıntılarını da bilmek istediğim bir soru" diyen Grusch, ABD hükümetinin sırrı korumak için her şeyi yapacağını, buna insanları öldürmenin de dahil olduğunu' öne sürerek şöyle konuştu:
"En azından beyaz yakalıların suç işlediğine dair somut kanıtlar gördüm, maalesef... Şu anda tekrarlamak istemediğim gerçekten Amerika'ya yakışmayan bazı şeyler duydum."
Grusch, keşfedilen bazı UFO'ların futbol sahası kadar büyük olduğunu da iddialarına ekledi.
DailyMail.com'a konuşan bir diğer gazi asker, 6 kişilik birliğinin Endonezya'da görev yaptığı sırada silahlarla dolu bir UFO'nun havada asılı kaldığını gördüğünü söyledi.
Uzayı ve zamanı bozabilen uçaklarla karşılaştıkları iddiasıyla ortaya çıkanlar da oldu.
Grusch raporunu Temmuz 2022'de sunduğunda İstihbarat Topluluğu Genel Müfettişi şikayeti 'acil ve inandırıcı' olarak nitelemişti.
"ABD halkını hedef alan, son derece etik dışı ve ahlaksız olan sofistike bir dezenformasyon kampanyası var” diyen Grusch, ABD hükümetini on yıllardır halka yalan söylemekle suçladı. "Kesinlikle yalnız değiliz" vurgusunu yapan eski istihbaratçı, ABD hükümetinin elinde uzaylılara ait 'oldukça fazla sayıda' uçak bulunduğunu iddialarına ekledi.
Pentagon, Grusch'un geçen hafta anlattığı program hakkında herhangi bir bilgisi olduğunu yalanlamakla birlikte, sonu nereye varırsa varsın iddialarıyla ilgili devam eden soruşturmaları takip edeceğini söyledi.
Temsilciler Meclisi Denetim Komisyonu da Grusch'un iddialarını araştıracağını açıkladı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала