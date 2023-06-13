https://sputniknews.com.tr/20230613/pentagon-ifsacisi-kotu-uzaylilar-dunyada-insanlari-oldurdu-abd-sirri-saklamak-icin-her-seyi-yapar-1072368819.html
Pentagon ifşacısı: Kötü uzaylılar Dünya'da insanları öldürdü, ABD sırrı saklamak için her şeyi yapar
Pentagon ifşacısı: Kötü uzaylılar Dünya'da insanları öldürdü, ABD sırrı saklamak için her şeyi yapar
ABD Hava Kuvvetleri'nde 14 yıl görev yaptıktan sonra uzaylılarla temas hakkında iddialarda bulunan David Grusch, ABD hükümetlerini onlarca yıldır... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T12:29+0300
2023-06-13T12:29+0300
2023-06-13T12:29+0300
yaşam
uzaylı
uzaylılar
abd
ufo
abd savunma bakanlığı (pentagon)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/1d/1044849259_0:283:1500:1127_1920x0_80_0_0_156fe674b56d4fc52e90c9f7eb027225.jpg
ABD'nin onlarca yıldır çok gizli bir UFO bulma programı yürüttüğünü, Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) görev yaparken programa dahil diğer kişilerden bilgi aldığını iddia eden David Grusch, bu kez keşfedilen 'insan dışı zekaların' bazısının kötü niyetli olduğunu ve hatta insanları öldürdüğü iddiasını ortaya attı. Afganistan'da savaşıp madalya almanın yanısıra Ulusal Jeouzamsal İstihbarat Teşkilatı (NGA) ve Ulusal Keşif Ofisi (NRO) için çalışan 36 yaşındaki David Grusch, UFO'ları araştırmak için özel olarak kurulan Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü'nde 2019-21 arası NRO'nun temsilcisiydi.News Nation'dan araştırmacı gazeteci Ross Coulthart'a konuşan ve geçen hafta ABD'nin dünya dışı yaşamı anlamak için Rusya ve Çin ile nasıl bir silahlanma yarışında olduğunu anlatan Grusch, son ifşasında 'insan olmayan' zekaların kötü niyetle hareket ettiğini ve hatta bazı insanları öldürdüğü iddiasını ortaya attı."Bence oradaki mantık hatası ileri seviyede oldukları için kibar olduklarını düşünmemiz. Niyetlerini tam olarak asla anlayamayacağız, çünkü biz onlardan değiliz" diyen eski istihabaratçı şöyle devam etti:Grusch, herhangi birinin insanları öldürüp öldürmediği sorusunu şöyle yanıtladı:Coulthart'ın "Şimdi koktum. İnsanlar az önce insan olmayanların insanları öldürmüş olabileceğini söylediğinizi duydu" diye ısrar etmesi üzerine insanların öldürüldüğünü doğrulayan Grusch, "Bir noktada durum böyle görünüyor" dedi. Bunun üzerine Coulthart "Madem kötüler, neden insan ırkını şimdiye kadar yok etmediler" sorgulamasına girdi. Grusch'un bir iç yazışma belgesinde 'geleceğimizi tehlikeye atma riski taşıyan anlaşmalardan' söz etmesine atıfla 'bu anlaşmaların insan olmayan varlıkların neden daha fazla zarar vermediğini açıklayıp açıklayamayacağını' araştıran gazeteci, "Amerika ile insan olmayan zekalar arasındaki anlaşmalardan bahsettiğiniz açık görünüyor, insan olmayan zekalarla anlaşmalar yaptık mı" diye sordu. Grusch'un yanıtı "Bu, ulusal liderliğin temeline inebileceğini gerçekten umduğum türden bir bilgi" oldu. Gazeteci "Seni bu konuda sıkıştırmam gerekiyor, insan olmayan zekalar ile Amerikan hükümeti arasında anlaşmalar var mı" diye ısrar etti. Yanıtı bilmediğini söyleyerek "Sanırım bu, tüm ayrıntılarını da bilmek istediğim bir soru" diyen Grusch, ABD hükümetinin sırrı korumak için her şeyi yapacağını, buna insanları öldürmenin de dahil olduğunu' öne sürerek şöyle konuştu:Grusch, keşfedilen bazı UFO'ların futbol sahası kadar büyük olduğunu da iddialarına ekledi. DailyMail.com'a konuşan bir diğer gazi asker, 6 kişilik birliğinin Endonezya'da görev yaptığı sırada silahlarla dolu bir UFO'nun havada asılı kaldığını gördüğünü söyledi.Uzayı ve zamanı bozabilen uçaklarla karşılaştıkları iddiasıyla ortaya çıkanlar da oldu.Grusch raporunu Temmuz 2022'de sunduğunda İstihbarat Topluluğu Genel Müfettişi şikayeti 'acil ve inandırıcı' olarak nitelemişti. "ABD halkını hedef alan, son derece etik dışı ve ahlaksız olan sofistike bir dezenformasyon kampanyası var” diyen Grusch, ABD hükümetini on yıllardır halka yalan söylemekle suçladı. "Kesinlikle yalnız değiliz" vurgusunu yapan eski istihbaratçı, ABD hükümetinin elinde uzaylılara ait 'oldukça fazla sayıda' uçak bulunduğunu iddialarına ekledi.Pentagon, Grusch'un geçen hafta anlattığı program hakkında herhangi bir bilgisi olduğunu yalanlamakla birlikte, sonu nereye varırsa varsın iddialarıyla ilgili devam eden soruşturmaları takip edeceğini söyledi.Temsilciler Meclisi Denetim Komisyonu da Grusch'un iddialarını araştıracağını açıkladı.
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/1d/1044849259_0:143:1500:1268_1920x0_80_0_0_2d9850ec63c0d33a7571caa674888415.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uzaylı, uzaylılar, abd, ufo, abd savunma bakanlığı (pentagon)
uzaylı, uzaylılar, abd, ufo, abd savunma bakanlığı (pentagon)
Pentagon ifşacısı: Kötü uzaylılar Dünya'da insanları öldürdü, ABD sırrı saklamak için her şeyi yapar
Abone ol
ABD Hava Kuvvetleri'nde 14 yıl görev yaptıktan sonra uzaylılarla temas hakkında iddialarda bulunan David Grusch, ABD hükümetlerini onlarca yıldır tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) ve dünya dışı yaşamın keşfiyle ilgili yalan söylemekle itham etmesi sonrası kötü uzaylıların yeryüzünde insanları öldürdüğünü öne sürdü.
ABD'nin onlarca yıldır çok gizli bir UFO bulma programı yürüttüğünü, Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) görev yaparken programa dahil diğer kişilerden bilgi aldığını iddia eden David Grusch, bu kez keşfedilen 'insan dışı zekaların' bazısının kötü niyetli olduğunu ve hatta insanları öldürdüğü iddiasını ortaya attı.
Afganistan'da savaşıp madalya almanın yanısıra Ulusal Jeouzamsal İstihbarat Teşkilatı (NGA) ve Ulusal Keşif Ofisi (NRO) için çalışan 36 yaşındaki David Grusch, UFO'ları araştırmak için özel olarak kurulan Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü'nde 2019-21 arası NRO'nun temsilcisiydi.
News Nation'dan araştırmacı gazeteci Ross Coulthart'a konuşan ve geçen hafta ABD'nin dünya dışı yaşamı anlamak için Rusya ve Çin ile nasıl bir silahlanma yarışında olduğunu anlatan Grusch, son ifşasında 'insan olmayan' zekaların kötü niyetle hareket ettiğini ve hatta bazı insanları öldürdüğü iddiasını ortaya attı.
"Bence oradaki mantık hatası ileri seviyede oldukları için kibar olduklarını düşünmemiz. Niyetlerini tam olarak asla anlayamayacağız, çünkü biz onlardan değiliz" diyen eski istihabaratçı şöyle devam etti:
"Ama bence kötü niyetli faaliyet gibi görünen şeyler oldu. Bu, nükleer saha araştırma faaliyetlerine ve tanık ifadesine dayanıyor."
Grusch, herhangi birinin insanları öldürüp öldürmediği sorusunu şöyle yanıtladı:
"ABD'nin bazı gizli operasyonlarını ortaya çıkaracağı için ayrıntılara giremesem de, programdaki birkaç kişi bana bunun gibi kötü niyetli olayların olduğu konusunda bilgi verdi."
Coulthart'ın "Şimdi koktum. İnsanlar az önce insan olmayanların insanları öldürmüş olabileceğini söylediğinizi duydu" diye ısrar etmesi üzerine insanların öldürüldüğünü doğrulayan Grusch, "Bir noktada durum böyle görünüyor" dedi.
Bunun üzerine Coulthart "Madem kötüler, neden insan ırkını şimdiye kadar yok etmediler" sorgulamasına girdi.
Grusch'un bir iç yazışma belgesinde 'geleceğimizi tehlikeye atma riski taşıyan anlaşmalardan' söz etmesine atıfla 'bu anlaşmaların insan olmayan varlıkların neden daha fazla zarar vermediğini açıklayıp açıklayamayacağını' araştıran gazeteci, "Amerika ile insan olmayan zekalar arasındaki anlaşmalardan bahsettiğiniz açık görünüyor, insan olmayan zekalarla anlaşmalar yaptık mı" diye sordu.
Grusch'un yanıtı "Bu, ulusal liderliğin temeline inebileceğini gerçekten umduğum türden bir bilgi" oldu.
Gazeteci "Seni bu konuda sıkıştırmam gerekiyor, insan olmayan zekalar ile Amerikan hükümeti arasında anlaşmalar var mı" diye ısrar etti.
Yanıtı bilmediğini söyleyerek "Sanırım bu, tüm ayrıntılarını da bilmek istediğim bir soru" diyen Grusch, ABD hükümetinin sırrı korumak için her şeyi yapacağını, buna insanları öldürmenin de dahil olduğunu' öne sürerek şöyle konuştu:
"En azından beyaz yakalıların suç işlediğine dair somut kanıtlar gördüm, maalesef... Şu anda tekrarlamak istemediğim gerçekten Amerika'ya yakışmayan bazı şeyler duydum."
Grusch, keşfedilen bazı UFO'ların futbol sahası kadar büyük olduğunu da iddialarına ekledi.
DailyMail.com'a konuşan bir diğer gazi asker, 6 kişilik birliğinin Endonezya'da görev yaptığı sırada silahlarla dolu bir UFO'nun havada asılı kaldığını gördüğünü söyledi.
Uzayı ve zamanı bozabilen uçaklarla karşılaştıkları iddiasıyla ortaya çıkanlar da oldu.
Grusch raporunu Temmuz 2022'de sunduğunda İstihbarat Topluluğu Genel Müfettişi şikayeti 'acil ve inandırıcı' olarak nitelemişti.
"ABD halkını hedef alan, son derece etik dışı ve ahlaksız olan sofistike bir dezenformasyon kampanyası var” diyen Grusch, ABD hükümetini on yıllardır halka yalan söylemekle suçladı. "Kesinlikle yalnız değiliz" vurgusunu yapan eski istihbaratçı, ABD hükümetinin elinde uzaylılara ait 'oldukça fazla sayıda' uçak bulunduğunu iddialarına ekledi.
Pentagon, Grusch'un geçen hafta anlattığı program hakkında herhangi bir bilgisi olduğunu yalanlamakla birlikte, sonu nereye varırsa varsın iddialarıyla ilgili devam eden soruşturmaları takip edeceğini söyledi.
Temsilciler Meclisi Denetim Komisyonu da Grusch'un iddialarını araştıracağını açıkladı.