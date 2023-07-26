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https://sputniknews.com.tr/20230726/yuksek-kiraya-yeni-duzenleme-yolda-hapis-cezasi-geliyor-1073989188.html
Yüksek kiraya yeni düzenleme yolda: Hapis cezası geliyor
Yüksek kiraya yeni düzenleme yolda: Hapis cezası geliyor
Fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanması gündemde. Hazırlanacak yasal düzenleme yeni yasama döneminde Meclis'e sunulacak. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T07:39+0300
2023-07-26T07:39+0300
ekonomi
ev
ev sahibi
hapis
hapis cezası
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Piyasa ortalamasının üzerinde fahiş kira artışıyla "haksız kazanç elde edenlere" hapis cezası verilebilir. Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanacak. Bir yıldan 3 yıla kadar hapisle soruşturma, dava açılabilecek. Sabah'ın haberine göre, haklarında 3 yılla soruşturma açılan fırsatçı ev sahipleri, mahkemenin takdiri ile tutuklu da yargılanabilecek. Adalet Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanacak yasal düzenleme yeni yasama döneminde Meclis'e sunulacak.Arabuluculuk uzatıldıBorçlar Kanunu'na eklenen geçici maddeyle Haziran 2022 tarihinde kira artış bedeline yüzde 25 sınırı uygulaması Temmuz 2024'e kadar uzatıldı. Kira tespit, tahliye, uyarlama, kontrat kaynaklı sorunlar, taşınmaz paylaşımı, kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar, aidata ilişkin davalar zorunlu 1 Eylül itibarıyla arabuluculuk sürecine tabi olacak.Kira desteğine yönelik çalışma tamamlanacakHazine ve Maliye Bakanlığı da kiralık konut, gayrimenkul satışlarının gerçek değerinin üzerinde beyan edilmesi, vergilendirilmesi konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor. Emlakçı odaları ile vergi daireleri bu konuda işbirliği yaparak vergi kaybı ve kayıt dışılığı önlemeyi amaçlıyor. Bakanlık ekipleri denetimlerde 5 yıl içinde ev alıp satanların kira ve gayrimenkulün değer artışı üzerinde beyanname vermeleri gerektiğini anımsatıyor. Büyükşehirler başta olmak üzere kiraların çok yüksek olduğu illerde memura il ve ilçe bazında kira desteği verilmesine yönelik çalışma da tamamlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230726/ev-sahiplerinde-bos-ev-vergisi-telasi-satiliga-cikartmak-isteyenler-artti-1073989041.html
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ev, ev sahibi , hapis, hapis cezası
ev, ev sahibi , hapis, hapis cezası

Yüksek kiraya yeni düzenleme yolda: Hapis cezası geliyor

07:39 26.07.2023
© AASite, bina, ev, konut
Site, bina, ev, konut - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© AA
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Fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanması gündemde. Hazırlanacak yasal düzenleme yeni yasama döneminde Meclis'e sunulacak.
Piyasa ortalamasının üzerinde fahiş kira artışıyla "haksız kazanç elde edenlere" hapis cezası verilebilir. Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanacak. Bir yıldan 3 yıla kadar hapisle soruşturma, dava açılabilecek. Sabah'ın haberine göre, haklarında 3 yılla soruşturma açılan fırsatçı ev sahipleri, mahkemenin takdiri ile tutuklu da yargılanabilecek. Adalet Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanacak yasal düzenleme yeni yasama döneminde Meclis'e sunulacak.

Arabuluculuk uzatıldı

Borçlar Kanunu'na eklenen geçici maddeyle Haziran 2022 tarihinde kira artış bedeline yüzde 25 sınırı uygulaması Temmuz 2024'e kadar uzatıldı. Kira tespit, tahliye, uyarlama, kontrat kaynaklı sorunlar, taşınmaz paylaşımı, kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar, aidata ilişkin davalar zorunlu 1 Eylül itibarıyla arabuluculuk sürecine tabi olacak.

Kira desteğine yönelik çalışma tamamlanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı da kiralık konut, gayrimenkul satışlarının gerçek değerinin üzerinde beyan edilmesi, vergilendirilmesi konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor. Emlakçı odaları ile vergi daireleri bu konuda işbirliği yaparak vergi kaybı ve kayıt dışılığı önlemeyi amaçlıyor. Bakanlık ekipleri denetimlerde 5 yıl içinde ev alıp satanların kira ve gayrimenkulün değer artışı üzerinde beyanname vermeleri gerektiğini anımsatıyor. Büyükşehirler başta olmak üzere kiraların çok yüksek olduğu illerde memura il ve ilçe bazında kira desteği verilmesine yönelik çalışma da tamamlanacak.
İstanbul, konut, boğaz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
EKONOMİ
Ev sahiplerinde 'boş ev vergisi' telaşı: 'Satılığa çıkarmak isteyenler arttı'
07:18
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