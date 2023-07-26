https://sputniknews.com.tr/20230726/ev-sahiplerinde-bos-ev-vergisi-telasi-satiliga-cikartmak-isteyenler-artti-1073989041.html

Ev sahiplerinde 'boş ev vergisi' telaşı: 'Satılığa çıkarmak isteyenler arttı'

Ev sahiplerinde 'boş ev vergisi' telaşı: 'Satılığa çıkarmak isteyenler arttı'

‘Boş evlere vergi gelecek’ beklentisi ev sahiplerini tedirgin etti. Sektör temsilcileri, evini dolu göstermek isteyenlerin sahte sözleşmeler yapabileceği... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T07:18+0300

2023-07-26T07:18+0300

2023-07-26T07:19+0300

ekonomi

vergi

satış

ev sahibi

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Fahiş kira artışları kamuoyunda öncelikli gündem maddelerinden biri oldu. Geçen yıl kira artışına yüzde 25 sınırı geldi, süre bu yıl da uzatıldı. Kira artışını makul bulmayan ev sahipleri farklı yolları seçti. Hürriyet'in haberine göre, kimi evini satışa çıkardı, kimi istediği zammı yapamayacağı için boş evi yüksek fiyatla kiraya verdi, kimi ise ‘Evim boş kalsın’ dedi. Konut üretimi düşükken, bir de evini boş bırakanlar artınca arz sorunu büyüdü. Kamu şimdi bu boş evleri gündemine aldı. Dünyada birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de boş evlerden vergi alınması planlanıyor. Hedef, bu yolla kiralık konut sayısında artışı sağlamak. Verginin şartları henüz belli olmasa da, çalışmanın adı ev sahiplerini tedirgin etmeye yetti. Önümüzdeki dönemde satılık konut sayısında artış bekleyen sektör temsilcileri, sahte sözleşmeler yapılacağı konusunda da uyarıda bulundu.'Evini satışa çıkarmak isteyenler arttı'Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, son aylarda birçok ev sahibinin özellikle evini boş tutmak istediğini belirtirken bunun nedenini şöyle açıkladı:“Kira artışına yüzde 25 sınırının getirilmesi, artan anlaşmazlıklar nedeniyle açılan tespit ve tahliye davalarının uzun yıllar sürmesi mülk sahiplerini bu yola itti. Şimdi boş ev için vergi denilmesi yeniden bir tedirginlik yarattı. Son günlerde evini satışa çıkarmak isteyenler arttı ve bu artışın sürmesini bekliyoruz.” Sahte kira sözleşmesi uyarısıKira krizinin bu yolla çözülemeyeceğini belirten Akdoğan, “Evi boş tutamazsın denildiğinde ev sahibi bir yolunu bulur. Bir akrabası, tanıdığı ile sözleşme yapar ve sahte sözleşmeler patlar. Cezalandırma sistemi üzerinden gitmek yerine alternatif çözümlere odaklanmalıyız. Mesela nasıl kamu sosyal konutta sübvansiyon yapıyor ya da kamu bankaları üzerinden kredi faizini düşürerek vatandaşa imkân tanıyorsa, kirada da bu olabilir. Kamu kurumu, tespit edilen boş evleri ev sahiplerinden kendi kiralar, ulaşılabilir fiyatla ihtiyaç sahibine kiraya verir. Elbette kira krizine asıl çözüm üretim. Ama onun için gerekli olan 2-3 yıllık süreçte bu tip yollar denenebilir” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230725/adalet-bakani-tunc-kira-davalarinin-arabuluculuk-ile-sonuclanmasini-hedefliyoruz-1073945170.html

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vergi, satış, ev sahibi