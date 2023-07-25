https://sputniknews.com.tr/20230725/adalet-bakani-tunc-kira-davalarinin-arabuluculuk-ile-sonuclanmasini-hedefliyoruz-1073945170.html

Adalet Bakanı Tunç: Kira davalarının arabuluculuk ile sonuçlanmasını hedefliyoruz

Adalet Bakanı Tunç: Kira davalarının arabuluculuk ile sonuçlanmasını hedefliyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğun 1 Eylül’de başlayacağını açıkladı. Tunç kira davalarının yanı sıra kat mülkiyetinden doğan... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T11:59+0300

2023-07-25T11:59+0300

2023-07-25T11:59+0300

türkiye

adalet

adalet bakanı

kira

kira bedeli

kiralama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/07/1073291097_0:150:3108:1898_1920x0_80_0_0_7fcef14fcf39655c1e94cf5667f923eb.jpg

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kira artışlarına ilişkin alınan önlemleri hatırlatan Tunç “Geçen yıl Borçlar Kanunu’na eklenen geçici maddeyle konut kira sözleşmelerinde yıllık kira artışı azami yüzde 25 olarak sınırlandırılmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleşen yasal düzenlemeyle bu süre 1 Temmuz'dan itibaren 1 yıl daha uzatıldı. Konut kira sözleşmelerinde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yıllık kira artışı yüzde 25’i geçemeyecek” uyarısını yaptı.Kira anlaşmazlığı ile yaşanan davalar hakkında da konuşan Tunç “1 Eylül'de kira davalarında zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor. Kiracı veya kiralayan kira bedeli veya tahliye ile ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu olacak. İş hukukundan doğan davalar, ticari davalar, tüketici davalarında uygulanan zorunlu arabuluculuk kapsamına 1 Eylül itibariyle kira davalarının yanı sıra, kat mülkiyetinden doğan davalar, komşuluk hukukundan doğan davalar, ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar da alınıyor” dedi.Kira davalarında daha hızlı sonuç almayı hedeflediklerini aktaran Tunç “Kira uyuşmazlıklarının mahkemeye intikal etmeden arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşması, tarafların daha az masrafla ve daha hızlı ve barışçıl bir yöntemle uzlaşmalarını sağlayacak, bu durumda mahkemelerin iş yükü de azalmış olacak” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230724/kiracinin-bosalttigi-evi-temizlemeye-giden-ev-sahibi-bazanin-altinda-ceset-buldu-1073890758.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

adalet, adalet bakanı, kira, kira bedeli, kiralama