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https://sputniknews.com.tr/20230725/adalet-bakani-tunc-kira-davalarinin-arabuluculuk-ile-sonuclanmasini-hedefliyoruz-1073945170.html
Adalet Bakanı Tunç: Kira davalarının arabuluculuk ile sonuçlanmasını hedefliyoruz
Adalet Bakanı Tunç: Kira davalarının arabuluculuk ile sonuçlanmasını hedefliyoruz
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğun 1 Eylül’de başlayacağını açıkladı. Tunç kira davalarının yanı sıra kat mülkiyetinden doğan... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
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adalet
adalet bakanı
kira
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kira artışlarına ilişkin alınan önlemleri hatırlatan Tunç “Geçen yıl Borçlar Kanunu’na eklenen geçici maddeyle konut kira sözleşmelerinde yıllık kira artışı azami yüzde 25 olarak sınırlandırılmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleşen yasal düzenlemeyle bu süre 1 Temmuz'dan itibaren 1 yıl daha uzatıldı. Konut kira sözleşmelerinde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yıllık kira artışı yüzde 25’i geçemeyecek” uyarısını yaptı.Kira anlaşmazlığı ile yaşanan davalar hakkında da konuşan Tunç “1 Eylül'de kira davalarında zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor. Kiracı veya kiralayan kira bedeli veya tahliye ile ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu olacak. İş hukukundan doğan davalar, ticari davalar, tüketici davalarında uygulanan zorunlu arabuluculuk kapsamına 1 Eylül itibariyle kira davalarının yanı sıra, kat mülkiyetinden doğan davalar, komşuluk hukukundan doğan davalar, ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar da alınıyor” dedi.Kira davalarında daha hızlı sonuç almayı hedeflediklerini aktaran Tunç “Kira uyuşmazlıklarının mahkemeye intikal etmeden arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşması, tarafların daha az masrafla ve daha hızlı ve barışçıl bir yöntemle uzlaşmalarını sağlayacak, bu durumda mahkemelerin iş yükü de azalmış olacak” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230724/kiracinin-bosalttigi-evi-temizlemeye-giden-ev-sahibi-bazanin-altinda-ceset-buldu-1073890758.html
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adalet, adalet bakanı, kira, kira bedeli, kiralama
adalet, adalet bakanı, kira, kira bedeli, kiralama

Adalet Bakanı Tunç: Kira davalarının arabuluculuk ile sonuçlanmasını hedefliyoruz

11:59 25.07.2023
© AA / Hakan NuralAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde 83 baro başkanıyla bir araya geldi. Bakan Tunç, toplantıda konuşma yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde 83 baro başkanıyla bir araya geldi. Bakan Tunç, toplantıda konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© AA / Hakan Nural
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğun 1 Eylül’de başlayacağını açıkladı. Tunç kira davalarının yanı sıra kat mülkiyetinden doğan davalar, komşuluk hukukundan doğan davalarında da arabuluculuk uygulanacağını belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kira artışlarına ilişkin alınan önlemleri hatırlatan Tunç “Geçen yıl Borçlar Kanunu’na eklenen geçici maddeyle konut kira sözleşmelerinde yıllık kira artışı azami yüzde 25 olarak sınırlandırılmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleşen yasal düzenlemeyle bu süre 1 Temmuz'dan itibaren 1 yıl daha uzatıldı. Konut kira sözleşmelerinde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yıllık kira artışı yüzde 25’i geçemeyecek” uyarısını yaptı.
Kira anlaşmazlığı ile yaşanan davalar hakkında da konuşan Tunç “1 Eylül'de kira davalarında zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor. Kiracı veya kiralayan kira bedeli veya tahliye ile ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu olacak. İş hukukundan doğan davalar, ticari davalar, tüketici davalarında uygulanan zorunlu arabuluculuk kapsamına 1 Eylül itibariyle kira davalarının yanı sıra, kat mülkiyetinden doğan davalar, komşuluk hukukundan doğan davalar, ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar da alınıyor” dedi.
Kira davalarında daha hızlı sonuç almayı hedeflediklerini aktaran Tunç “Kira uyuşmazlıklarının mahkemeye intikal etmeden arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşması, tarafların daha az masrafla ve daha hızlı ve barışçıl bir yöntemle uzlaşmalarını sağlayacak, bu durumda mahkemelerin iş yükü de azalmış olacak” ifadelerini kullandı.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2023
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