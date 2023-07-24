https://sputniknews.com.tr/20230724/kiracinin-bosalttigi-evi-temizlemeye-giden-ev-sahibi-bazanin-altinda-ceset-buldu-1073890758.html

Kiracının boşalttığı evi temizlemeye giden ev sahibi, bazanın altında ceset buldu

Kiracının boşalttığı evi temizlemeye giden ev sahibi, bazanın altında ceset buldu

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kiracısının çıktığı evi temizlemek için giden ev sahibi, bazanın altında yorgana sarılı kadın cesedi buldu. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T07:02+0300

2023-07-24T07:02+0300

2023-07-24T07:02+0300

türkiye

kiracı

istanbul

ev sahibi

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İstanbul'da kiracılarının çıkmaları nedeniyle ev sahibi, daireyi görmek ve temizlemek için eve gitti. Ev sahibi içeriyi gezerken bazanın altında yorgana sarılı halde kadın cesedi buldu. Ev sahibi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin iki haftadır evde olduğu anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset incelenmek üzere adli tıp kurumuna sevk edildi. 10 gün önce evden ayrılmışÖte yandan cesedi bulunan kadının, kocası ve oğlunun 10 gün önce evden ayrılan kiracısı olduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230722/3-gundur-kaciyordu-kiracisini-olduren-katil-ev-sahibi-yakalandi-1073835720.html

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