https://sputniknews.com.tr/20230724/kiracinin-bosalttigi-evi-temizlemeye-giden-ev-sahibi-bazanin-altinda-ceset-buldu-1073890758.html
Kiracının boşalttığı evi temizlemeye giden ev sahibi, bazanın altında ceset buldu
Kiracının boşalttığı evi temizlemeye giden ev sahibi, bazanın altında ceset buldu
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kiracısının çıktığı evi temizlemek için giden ev sahibi, bazanın altında yorgana sarılı kadın cesedi buldu. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T07:02+0300
2023-07-24T07:02+0300
2023-07-24T07:02+0300
türkiye
kiracı
istanbul
ev sahibi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/18/1073890852_0:149:1000:711_1920x0_80_0_0_94ede01f501e52e01e689d97b95f8514.jpg
İstanbul'da kiracılarının çıkmaları nedeniyle ev sahibi, daireyi görmek ve temizlemek için eve gitti. Ev sahibi içeriyi gezerken bazanın altında yorgana sarılı halde kadın cesedi buldu. Ev sahibi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin iki haftadır evde olduğu anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset incelenmek üzere adli tıp kurumuna sevk edildi. 10 gün önce evden ayrılmışÖte yandan cesedi bulunan kadının, kocası ve oğlunun 10 gün önce evden ayrılan kiracısı olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230722/3-gundur-kaciyordu-kiracisini-olduren-katil-ev-sahibi-yakalandi-1073835720.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/18/1073890852_0:34:1000:783_1920x0_80_0_0_2fd06bde6495fc710463d0bb7f7e4a04.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kiracı, istanbul, ev sahibi
kiracı, istanbul, ev sahibi
Kiracının boşalttığı evi temizlemeye giden ev sahibi, bazanın altında ceset buldu
Abone ol
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kiracısının çıktığı evi temizlemek için giden ev sahibi, bazanın altında yorgana sarılı kadın cesedi buldu.
İstanbul'da kiracılarının çıkmaları nedeniyle ev sahibi, daireyi görmek ve temizlemek için eve gitti.
Ev sahibi içeriyi gezerken bazanın altında yorgana sarılı halde kadın cesedi buldu. Ev sahibi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Yapılan incelemede cesedin iki haftadır evde olduğu anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset incelenmek üzere adli tıp kurumuna sevk edildi.
10 gün önce evden ayrılmış
Öte yandan cesedi bulunan kadının, kocası ve oğlunun 10 gün önce evden ayrılan kiracısı olduğu öğrenildi.