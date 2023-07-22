https://sputniknews.com.tr/20230722/3-gundur-kaciyordu-kiracisini-olduren-katil-ev-sahibi-yakalandi-1073835720.html

3 gündür kaçıyordu: Kiracısını öldüren katil ev sahibi yakalandı

3 gündür kaçıyordu: Kiracısını öldüren katil ev sahibi yakalandı

İki çocuk babası Hüseyin Asar'ı kira nedeniyle tartışıp öldüren ev sahibi Ertuğrul Deniz Özen, 3 gün sonra polisin takibiyle saklandığı evde yakalandı. 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T09:51+0300

2023-07-22T09:51+0300

2023-07-22T09:53+0300

türkiye

kira

kira bedeli

ölüm

ölüm nedeni

silahlı saldırı

ev sahibi

cinayet

yakalanma

polis

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18 Temmuz’da kiracısını telefonla arayarak tartışan Ertuğrul Deniz Özen, Hüseyin Asar’ı silahla öldürmüştü. Cinayetin ardından kayıplara karışan Ertuğrul Deniz Özen 3 gün sonra polisin takibiyle saklandığı evde yakalandı. Ev sahibinin üzerinden cinayette kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Ertuğrul Deniz Özen ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ne olmuştu?Ertuğrul Deniz Özen 18 Temmuz’da kiracısını telefonla aradı ve tartıştı. Eşini yakın zamanda kaybeden Hüseyin Asar, o gün işyerinden çıktı ve çocuğunu spor salonuna götürmek için motosikletiyle evinin önüne geldi. Bu sırada Ertuğrul Deniz Özen de oradaydı. Ev sahibi ile kiracı yine tartıştı. Tartışmayı duyan Hüseyin Asar’ın oğlu camdan dışarı bakarken, Ertuğrul Deniz Özen silahını çekip peş peşe ateş etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Hüseyin Asar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

https://sputniknews.com.tr/20230712/ucuz-kira-tartismasi-sonrasi-kiraciyi-darp-ettiler-1073455796.html

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kira, kira bedeli, ölüm, ölüm nedeni, silahlı saldırı, ev sahibi , cinayet, yakalanma, polis, cezaevi, operasyon