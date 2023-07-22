https://sputniknews.com.tr/20230722/3-gundur-kaciyordu-kiracisini-olduren-katil-ev-sahibi-yakalandi-1073835720.html
3 gündür kaçıyordu: Kiracısını öldüren katil ev sahibi yakalandı
3 gündür kaçıyordu: Kiracısını öldüren katil ev sahibi yakalandı
İki çocuk babası Hüseyin Asar'ı kira nedeniyle tartışıp öldüren ev sahibi Ertuğrul Deniz Özen, 3 gün sonra polisin takibiyle saklandığı evde yakalandı. 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T09:51+0300
2023-07-22T09:51+0300
2023-07-22T09:53+0300
türkiye
kira
kira bedeli
ölüm
ölüm nedeni
silahlı saldırı
ev sahibi
cinayet
yakalanma
polis
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18 Temmuz’da kiracısını telefonla arayarak tartışan Ertuğrul Deniz Özen, Hüseyin Asar’ı silahla öldürmüştü. Cinayetin ardından kayıplara karışan Ertuğrul Deniz Özen 3 gün sonra polisin takibiyle saklandığı evde yakalandı. Ev sahibinin üzerinden cinayette kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Ertuğrul Deniz Özen ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ne olmuştu?Ertuğrul Deniz Özen 18 Temmuz’da kiracısını telefonla aradı ve tartıştı. Eşini yakın zamanda kaybeden Hüseyin Asar, o gün işyerinden çıktı ve çocuğunu spor salonuna götürmek için motosikletiyle evinin önüne geldi. Bu sırada Ertuğrul Deniz Özen de oradaydı. Ev sahibi ile kiracı yine tartıştı. Tartışmayı duyan Hüseyin Asar’ın oğlu camdan dışarı bakarken, Ertuğrul Deniz Özen silahını çekip peş peşe ateş etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Hüseyin Asar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
https://sputniknews.com.tr/20230712/ucuz-kira-tartismasi-sonrasi-kiraciyi-darp-ettiler-1073455796.html
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kira, kira bedeli, ölüm, ölüm nedeni, silahlı saldırı, ev sahibi , cinayet, yakalanma, polis, cezaevi, operasyon
kira, kira bedeli, ölüm, ölüm nedeni, silahlı saldırı, ev sahibi , cinayet, yakalanma, polis, cezaevi, operasyon
3 gündür kaçıyordu: Kiracısını öldüren katil ev sahibi yakalandı
09:51 22.07.2023 (güncellendi: 09:53 22.07.2023) Abone ol
İki çocuk babası Hüseyin Asar'ı kira nedeniyle tartışıp öldüren ev sahibi Ertuğrul Deniz Özen, 3 gün sonra polisin takibiyle saklandığı evde yakalandı.
18 Temmuz’da kiracısını telefonla arayarak tartışan Ertuğrul Deniz Özen, Hüseyin Asar’ı silahla öldürmüştü. Cinayetin ardından kayıplara karışan Ertuğrul Deniz Özen 3 gün sonra polisin takibiyle saklandığı evde yakalandı. Ev sahibinin üzerinden cinayette kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Ertuğrul Deniz Özen ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ne olmuştu?
Ertuğrul Deniz Özen 18 Temmuz’da kiracısını telefonla aradı ve tartıştı. Eşini yakın zamanda kaybeden Hüseyin Asar, o gün işyerinden çıktı ve çocuğunu spor salonuna götürmek için motosikletiyle evinin önüne geldi. Bu sırada Ertuğrul Deniz Özen de oradaydı. Ev sahibi ile kiracı yine tartıştı. Tartışmayı duyan Hüseyin Asar’ın oğlu camdan dışarı bakarken, Ertuğrul Deniz Özen silahını çekip peş peşe ateş etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Hüseyin Asar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.