https://sputniknews.com.tr/20230712/ucuz-kira-tartismasi-sonrasi-kiraciyi-darp-ettiler-1073455796.html
'Ucuz kira' tartışması sonrası kiracıyı darp ettiler
'Ucuz kira' tartışması sonrası kiracıyı darp ettiler
Antalya’da oturduğu evden çıkmadığı için ev sahibi ve çocukları tarafından dövülerek burnunun kırıldığını iddia eden kiracı Erkan Koca, "Zorla çıkartmaya... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T12:21+0300
2023-07-12T12:21+0300
2023-07-12T12:21+0300
türkiye
kira
kira bedeli
kiracı
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Antalya'da bir apartmanda 3 yıldır oturan Erkan Koca (26), olay günü işe gitmek üzere hazırlanırken bu sırada adrese ev sahibi M.D. ve çocukları A.D. ile T.D. tarafından darp edildi. İddiaya göre; ev sahibi ile Koca arasında evden “Ne zaman çıkacaksın” tartışması başladı. Tartışma ardından kavgaya dönüştü. Erkan Koca, yaşanan kavgada kişilerin kendisini saçından tutarak yumruklarla dövdüğünü söyledi. Koca, olayın ardından polis merkezine giderek şahıslardan şikayetçi oldu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan kontrollerinde ise burnunda kırıklar olduğu tespit edildi.'Az kira veriyorum diye tesisatı parçaladılar'Olay anını anlatan Koca, 3 yıldır aynı dairede kirada oturduğunu dile getirdi. Koca, "1250 TL kira veriyordum. Daha önce de az kira veriyorum diye elektrik tesisatı parçaladılar" dedi."Olay günü işe gitmek için hazırlık yapıyordum, ansızın eve geldiler. Açık olan kapımı kapatamadım, ev sahibim ve iki oğlu geldi. Sonra darp ederek bu hale getirdiler" ifadelerini kullanan Koca, zorla çıkartmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.Koca, şöyle devam etti:"Zorla çıkartmaya çalıştılar, tekme tokat vurup saçlarımdan geri asıldılar. Ben şikâyetçi oldum. Bu şahıslar dışarıda gezmeye devam ediyorlar. Ben korkuyla yaşıyorum."Evin içerisinde kendisine zorla imza attırıldığını ileri süren Koca, “Kendi rızamla çıkıyorum yazdırıp imza attırdılar. Bunun geçerliliği yok diye biliyorum. Ben evde kalamıyorum. Olay günü zorla dışarı attılar. Araçtan çuval getirerek eşyalarımı içerisine doldurdular. Maddi ve manevi olarak zarar gördüm. Burnumda şu an kırık var. Sağ kolumda hasar var. Tekrardan ameliyat olma durumum var. Ben onların dışarıda rahat gezmesini istemiyorum. 10 bin TL kira versem benim oturmama izin verirlerdi. Geçen yıldan bu yana tehdit ediliyordum” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230706/yargitaydan-kiracilari-ilgilendiren-karar-evin-bosaltilmasi-gerektigine-hukmetti-1073225220.html
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kira, kira bedeli, kiracı
kira, kira bedeli, kiracı
'Ucuz kira' tartışması sonrası kiracıyı darp ettiler
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Antalya’da oturduğu evden çıkmadığı için ev sahibi ve çocukları tarafından dövülerek burnunun kırıldığını iddia eden kiracı Erkan Koca, "Zorla çıkartmaya çalıştılar, tekme tokat vurup saçlarımdan geri asıldılar. Kendi rızamla çıkıyorum yazdırıp imza attırdılar." dedi.
Antalya'da bir apartmanda 3 yıldır oturan Erkan Koca (26), olay günü işe gitmek üzere hazırlanırken bu sırada adrese ev sahibi M.D. ve çocukları A.D. ile T.D. tarafından darp edildi. İddiaya göre; ev sahibi ile Koca arasında evden “Ne zaman çıkacaksın” tartışması başladı.
Tartışma ardından kavgaya dönüştü. Erkan Koca, yaşanan kavgada kişilerin kendisini saçından tutarak yumruklarla dövdüğünü söyledi. Koca, olayın ardından polis merkezine giderek şahıslardan şikayetçi oldu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan kontrollerinde ise burnunda kırıklar olduğu tespit edildi.
'Az kira veriyorum diye tesisatı parçaladılar'
Olay anını anlatan Koca, 3 yıldır aynı dairede kirada oturduğunu dile getirdi. Koca, "1250 TL kira veriyordum. Daha önce de az kira veriyorum diye elektrik tesisatı parçaladılar" dedi.
"Olay günü işe gitmek için hazırlık yapıyordum, ansızın eve geldiler. Açık olan kapımı kapatamadım, ev sahibim ve iki oğlu geldi. Sonra darp ederek bu hale getirdiler" ifadelerini kullanan Koca, zorla çıkartmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.
"Zorla çıkartmaya çalıştılar, tekme tokat vurup saçlarımdan geri asıldılar. Ben şikâyetçi oldum. Bu şahıslar dışarıda gezmeye devam ediyorlar. Ben korkuyla yaşıyorum."
Evin içerisinde kendisine zorla imza attırıldığını ileri süren Koca, “Kendi rızamla çıkıyorum yazdırıp imza attırdılar. Bunun geçerliliği yok diye biliyorum. Ben evde kalamıyorum. Olay günü zorla dışarı attılar. Araçtan çuval getirerek eşyalarımı içerisine doldurdular. Maddi ve manevi olarak zarar gördüm. Burnumda şu an kırık var. Sağ kolumda hasar var. Tekrardan ameliyat olma durumum var. Ben onların dışarıda rahat gezmesini istemiyorum. 10 bin TL kira versem benim oturmama izin verirlerdi. Geçen yıldan bu yana tehdit ediliyordum” dedi.