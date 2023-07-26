https://sputniknews.com.tr/20230726/turk-silahli-kuvvetleri-icin-dijital-birlik-donemi-hazirliklari-suruyor-1073998667.html

Türk Silahlı Kuvvetleri için ‘dijital birlik’ dönemi hazırlıkları sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri için ‘dijital birlik’ dönemi hazırlıkları sürüyor

Türk savunma sanayisi geliştirdiği silahlı insansız hava araçları ile önemli başarılar yakalarken insansız sistemler kara ve deniz araçlarında da... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T11:34+0300

2023-07-26T11:34+0300

2023-07-26T11:53+0300

türkiye

tsk

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

silah

patlayıcı

savunma

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İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı IDEF’23’te sergilenen Havelsan ürünleri otonom özellikleri ile dikkat çekiyor. SANCAR insansız deniz aracı, dijital asker, orta sınıf insansız kara araçları Barkan ve Kapgan ve dalış yapabilen insansız deniz aracı ÇAKA DAY-KİDA; Havelsan’ın ‘dijital birlik’ konseptinin ana bileşenlerini oluşturuyor. IDEF’23’te Sputnik’e bilgi veren Havelsan yetkilileri ‘dijital birlik’ konseptinin bütün üyelerinin sergilendiğini söyleyerek şunları söyledi: ÇAKA DAY-KİDA yüksek infilaklı patlayıcı ile süratle hedefine çarpacak ÇAKA DAY-KİDA dalış yapabilen kamikaze insansız deniz aracı hakkında ise “Çaka ismi ilk Türk donanmasını kuran Emir Çakabey’den geliyor. DAY-KİDA ise bir kısaltma ve dalış yapabilen kamikaze insansız deniz aracı anlamına geliyor” bilgisini paylaşan Havelsan yetkilileri, “Bu sistem kamikaze özelliğinden dolayı üzerinde yüksek infilaklı patlayıcı barındırıyor. 60 knotun üzerinde süratle hedefe çarparak infilak ediyor. Bunun dışında su altında hareket kabiliyeti var. Hem su altı konumunu muhafaza edebilecek hem de belli bir hat üzerinde istikrarlı bir şekilde hareket edebilecek. Bunların hepsini de Havelsan’ın katmış olduğu akılla otonom olarak yapacak. Ağ destekli savaş yönetim sisteminin bir parçası olarak hareket edebiliyor olacak. Bu sahildeki komuta kontrol istasyonundan da denizdeki bir karar grup komutanının karargahında da deniz karakol uçağından da kontrol ediliyor olması anlamına geliyor. Bu sistem su üstündeki muharip gemiler olacak. Yarattığı etki ise güdümlü mermiler bir HARPOON ya da bir ATMACA kadar olabilecek. Su üstünde dizel motoru ile su altında ise su jetleri ile hareket edecek” diye de ekledi. ÇAKA DAY-KİDA 8.5 metre uzunluğa 3.3 metre ise genişliğe sahip olacak. Sputnik'in de medya partnerleri arasında olduğu IDEF'23, 25-28 Temmuz tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230725/bmc-genel-muduru-karaaslan-sputnike-detaylari-anlatti-altay-tanki-2025te-seri-uretime-basliyor-1073969601.html

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türkiye, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), silah, patlayıcı