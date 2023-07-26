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Türk Silahlı Kuvvetleri için ‘dijital birlik’ dönemi hazırlıkları sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri için ‘dijital birlik’ dönemi hazırlıkları sürüyor
Türk savunma sanayisi geliştirdiği silahlı insansız hava araçları ile önemli başarılar yakalarken insansız sistemler kara ve deniz araçlarında da... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
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türk silahlı kuvvetleri (tsk)
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patlayıcı
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İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı IDEF’23’te sergilenen Havelsan ürünleri otonom özellikleri ile dikkat çekiyor. SANCAR insansız deniz aracı, dijital asker, orta sınıf insansız kara araçları Barkan ve Kapgan ve dalış yapabilen insansız deniz aracı ÇAKA DAY-KİDA; Havelsan’ın ‘dijital birlik’ konseptinin ana bileşenlerini oluşturuyor. IDEF’23’te Sputnik’e bilgi veren Havelsan yetkilileri ‘dijital birlik’ konseptinin bütün üyelerinin sergilendiğini söyleyerek şunları söyledi: ÇAKA DAY-KİDA yüksek infilaklı patlayıcı ile süratle hedefine çarpacak ÇAKA DAY-KİDA dalış yapabilen kamikaze insansız deniz aracı hakkında ise “Çaka ismi ilk Türk donanmasını kuran Emir Çakabey’den geliyor. DAY-KİDA ise bir kısaltma ve dalış yapabilen kamikaze insansız deniz aracı anlamına geliyor” bilgisini paylaşan Havelsan yetkilileri, “Bu sistem kamikaze özelliğinden dolayı üzerinde yüksek infilaklı patlayıcı barındırıyor. 60 knotun üzerinde süratle hedefe çarparak infilak ediyor. Bunun dışında su altında hareket kabiliyeti var. Hem su altı konumunu muhafaza edebilecek hem de belli bir hat üzerinde istikrarlı bir şekilde hareket edebilecek. Bunların hepsini de Havelsan’ın katmış olduğu akılla otonom olarak yapacak. Ağ destekli savaş yönetim sisteminin bir parçası olarak hareket edebiliyor olacak. Bu sahildeki komuta kontrol istasyonundan da denizdeki bir karar grup komutanının karargahında da deniz karakol uçağından da kontrol ediliyor olması anlamına geliyor. Bu sistem su üstündeki muharip gemiler olacak. Yarattığı etki ise güdümlü mermiler bir HARPOON ya da bir ATMACA kadar olabilecek. Su üstünde dizel motoru ile su altında ise su jetleri ile hareket edecek” diye de ekledi. ÇAKA DAY-KİDA 8.5 metre uzunluğa 3.3 metre ise genişliğe sahip olacak. Sputnik'in de medya partnerleri arasında olduğu IDEF'23, 25-28 Temmuz tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.
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türkiye, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), silah, patlayıcı
türkiye, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), silah, patlayıcı

Türk Silahlı Kuvvetleri için ‘dijital birlik’ dönemi hazırlıkları sürüyor

11:34 26.07.2023 (güncellendi: 11:53 26.07.2023)
© Sputnik / Turan SalcıTürk Silahlı Kuvvetleri için ‘dijital birlik’ dönemi hazırlıkları sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri için ‘dijital birlik’ dönemi hazırlıkları sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© Sputnik / Turan Salcı
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Türk savunma sanayisi geliştirdiği silahlı insansız hava araçları ile önemli başarılar yakalarken insansız sistemler kara ve deniz araçlarında da geliştiriliyor. Havelsan’ın bu alanda yaptığı ‘dijital birlik’ konsepti ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) geleceğine ilişkin önemli sinyaller veriyor.
İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı IDEF’23’te sergilenen Havelsan ürünleri otonom özellikleri ile dikkat çekiyor. SANCAR insansız deniz aracı, dijital asker, orta sınıf insansız kara araçları Barkan ve Kapgan ve dalış yapabilen insansız deniz aracı ÇAKA DAY-KİDA; Havelsan’ın ‘dijital birlik’ konseptinin ana bileşenlerini oluşturuyor.
IDEF’23’te Sputnik’e bilgi veren Havelsan yetkilileri ‘dijital birlik’ konseptinin bütün üyelerinin sergilendiğini söyleyerek şunları söyledi:
“Barkan yaklaşık 2 ay önce TSK’nın envanterine kazandırdığımız bir aracımız. Şu anda TSK tarafından testleri yapılıyor ve yakın zamanda seri üretimin başlatılmasını bekliyoruz. Orta seviye bir insansız kara aracı olan Barkan’ın farklı konfigürasyonları var. Bombatar, 7.62 mm ve 12.7 mm makineli tüfek, METE füzesi gibi faydalı yükler entegre edilebiliyor. Ayrıca üzerine bir sepet takarak taşıma faaliyetlerinde de kullanabiliyoruz. Kapgan aracımız da orta sınıf ikinci seviye bir insansız kara aracıdır. Havelsan yapay zeka faaliyetlerini bu araçlara entegre ediyor. Uzaktan kontrol de yapılabiliyor, aynı zamanda harita üzerinden verilen görevi otonom olarak yerine getirebiliyor. Kapgan M2 makineli tüfek gibi biraz daha ağır silahları taşıyabiliyor. Kapgan’ın şu an testleri devam ediyor ve tamamlanınca envantere girecek.”

ÇAKA DAY-KİDA yüksek infilaklı patlayıcı ile süratle hedefine çarpacak

ÇAKA DAY-KİDA dalış yapabilen kamikaze insansız deniz aracı hakkında ise “Çaka ismi ilk Türk donanmasını kuran Emir Çakabey’den geliyor. DAY-KİDA ise bir kısaltma ve dalış yapabilen kamikaze insansız deniz aracı anlamına geliyor” bilgisini paylaşan Havelsan yetkilileri, “Bu sistem kamikaze özelliğinden dolayı üzerinde yüksek infilaklı patlayıcı barındırıyor. 60 knotun üzerinde süratle hedefe çarparak infilak ediyor. Bunun dışında su altında hareket kabiliyeti var. Hem su altı konumunu muhafaza edebilecek hem de belli bir hat üzerinde istikrarlı bir şekilde hareket edebilecek. Bunların hepsini de Havelsan’ın katmış olduğu akılla otonom olarak yapacak. Ağ destekli savaş yönetim sisteminin bir parçası olarak hareket edebiliyor olacak. Bu sahildeki komuta kontrol istasyonundan da denizdeki bir karar grup komutanının karargahında da deniz karakol uçağından da kontrol ediliyor olması anlamına geliyor. Bu sistem su üstündeki muharip gemiler olacak. Yarattığı etki ise güdümlü mermiler bir HARPOON ya da bir ATMACA kadar olabilecek. Su üstünde dizel motoru ile su altında ise su jetleri ile hareket edecek” diye de ekledi.
ÇAKA DAY-KİDA 8.5 metre uzunluğa 3.3 metre ise genişliğe sahip olacak. Sputnik'in de medya partnerleri arasında olduğu IDEF'23, 25-28 Temmuz tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.
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