https://sputniknews.com.tr/20230726/sobyanin-ukraynadaki-askeri-harekata-katilan-moskovalilarin-sayisini-acikladi-1074022850.html

Sobyanin, Ukrayna’daki askeri harekata katılan Moskovalıların sayısını açıkladı

Sobyanin, Ukrayna’daki askeri harekata katılan Moskovalıların sayısını açıkladı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde şu anda 20 bin seferber edilen Moskova sakinin bulunduğunu, 10 bin... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T18:01+0300

2023-07-26T18:01+0300

2023-07-26T18:03+0300

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sergey sobyanin

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ukrayna krizi

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Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, bugün ziyaret ettiği bir askerlik şubesinde, “Sözleşmeli askerlik yapacağınız için size teşekkür etmek istiyorum. Artık 10 bin Moskovalı yazıldı. Özel askeri harekat bölgesinde de yaklaşık 20 bin seferber edilenimiz savaşıyor. Bu seçiminizden ve özverili çalışmanızdan dolayı hepinize teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.Sobyanin, bir askere de Yarıgin marka tabanca hediye etti.

https://sputniknews.com.tr/20221212/moskova-belediye-baskani-sobyanin-donbasstaki-cocuklara-ilk-30-bin-hediye-gonderildi-1064499193.html

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