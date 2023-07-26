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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230726/sobyanin-ukraynadaki-askeri-harekata-katilan-moskovalilarin-sayisini-acikladi-1074022850.html
Sobyanin, Ukrayna’daki askeri harekata katılan Moskovalıların sayısını açıkladı
Sobyanin, Ukrayna’daki askeri harekata katılan Moskovalıların sayısını açıkladı
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde şu anda 20 bin seferber edilen Moskova sakinin bulunduğunu, 10 bin... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T18:01+0300
2023-07-26T18:03+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey sobyanin
moskova
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Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, bugün ziyaret ettiği bir askerlik şubesinde, “Sözleşmeli askerlik yapacağınız için size teşekkür etmek istiyorum. Artık 10 bin Moskovalı yazıldı. Özel askeri harekat bölgesinde de yaklaşık 20 bin seferber edilenimiz savaşıyor. Bu seçiminizden ve özverili çalışmanızdan dolayı hepinize teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.Sobyanin, bir askere de Yarıgin marka tabanca hediye etti.
https://sputniknews.com.tr/20221212/moskova-belediye-baskani-sobyanin-donbasstaki-cocuklara-ilk-30-bin-hediye-gonderildi-1064499193.html
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rusya, sergey sobyanin, moskova, ukrayna krizi
rusya, sergey sobyanin, moskova, ukrayna krizi

Sobyanin, Ukrayna’daki askeri harekata katılan Moskovalıların sayısını açıkladı

18:01 26.07.2023 (güncellendi: 18:03 26.07.2023)
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinMoskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde şu anda 20 bin seferber edilen Moskova sakinin bulunduğunu, 10 bin kişinin daha Rusya Savunma Bakanlığı’yla sözleşme imzaladığını belirtti.
Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, bugün ziyaret ettiği bir askerlik şubesinde, “Sözleşmeli askerlik yapacağınız için size teşekkür etmek istiyorum. Artık 10 bin Moskovalı yazıldı. Özel askeri harekat bölgesinde de yaklaşık 20 bin seferber edilenimiz savaşıyor. Bu seçiminizden ve özverili çalışmanızdan dolayı hepinize teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.
Sobyanin, bir askere de Yarıgin marka tabanca hediye etti.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
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Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: Donbass’taki çocuklara ilk 30 bin hediye gönderildi
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