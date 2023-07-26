https://sputniknews.com.tr/20230726/sobyanin-ukraynadaki-askeri-harekata-katilan-moskovalilarin-sayisini-acikladi-1074022850.html
Sobyanin, Ukrayna’daki askeri harekata katılan Moskovalıların sayısını açıkladı
Sobyanin, Ukrayna’daki askeri harekata katılan Moskovalıların sayısını açıkladı
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde şu anda 20 bin seferber edilen Moskova sakinin bulunduğunu, 10 bin... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T18:01+0300
2023-07-26T18:01+0300
2023-07-26T18:03+0300
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rusya
sergey sobyanin
moskova
ukrayna krizi
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Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, bugün ziyaret ettiği bir askerlik şubesinde, “Sözleşmeli askerlik yapacağınız için size teşekkür etmek istiyorum. Artık 10 bin Moskovalı yazıldı. Özel askeri harekat bölgesinde de yaklaşık 20 bin seferber edilenimiz savaşıyor. Bu seçiminizden ve özverili çalışmanızdan dolayı hepinize teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.Sobyanin, bir askere de Yarıgin marka tabanca hediye etti.
https://sputniknews.com.tr/20221212/moskova-belediye-baskani-sobyanin-donbasstaki-cocuklara-ilk-30-bin-hediye-gonderildi-1064499193.html
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rusya, sergey sobyanin, moskova, ukrayna krizi
rusya, sergey sobyanin, moskova, ukrayna krizi
Sobyanin, Ukrayna’daki askeri harekata katılan Moskovalıların sayısını açıkladı
18:01 26.07.2023 (güncellendi: 18:03 26.07.2023) Abone ol
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde şu anda 20 bin seferber edilen Moskova sakinin bulunduğunu, 10 bin kişinin daha Rusya Savunma Bakanlığı’yla sözleşme imzaladığını belirtti.
Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, bugün ziyaret ettiği bir askerlik şubesinde, “Sözleşmeli askerlik yapacağınız için size teşekkür etmek istiyorum. Artık 10 bin Moskovalı yazıldı. Özel askeri harekat bölgesinde de yaklaşık 20 bin seferber edilenimiz savaşıyor. Bu seçiminizden ve özverili çalışmanızdan dolayı hepinize teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu
.
Sobyanin, bir askere de Yarıgin marka tabanca hediye etti.