https://sputniknews.com.tr/20221212/moskova-belediye-baskani-sobyanin-donbasstaki-cocuklara-ilk-30-bin-hediye-gonderildi-1064499193.html

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: Donbass’taki çocuklara ilk 30 bin hediye gönderildi

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: Donbass’taki çocuklara ilk 30 bin hediye gönderildi

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 30 binden fazla yılbaşı hediyesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) yaşayan... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T20:16+0300

2022-12-12T20:16+0300

2022-12-12T20:16+0300

sergey sobyanin

ukrayna krizi

hediye

donbass

çocuk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1051450446_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_d68a7df295b904dd80424d5528bb8967.jpg

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin Donbass’taki çocuklara ilk 30 binden fazla yeniyıl hediyesinin gönderildiğini açıkladı.Sobyanin, gönüllülerin yılbaşı hediyelerini hastaneler, yetimhaneler, sanat merkezleri ve okullarda dağıtacağını açıkladı. Hediyeler ayrıca ailelere iletilecek ve gönüllüler Donbass çocuklarını şahsen tebrik edecek.'Moskova Yardım Ediyor' adlı kampanya, 9 aydan fazla bir süredir devam ediyor. Donbass gönüllüleri için insani yardım toplama çalışmaları, 22 Şubat’tan itibaren Moskova Gönüllüler Merkezi nezdinde faaliyet gösteren noktalarda yürütülüyor.

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey sobyanin, hediye, donbass, çocuk