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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221212/moskova-belediye-baskani-sobyanin-donbasstaki-cocuklara-ilk-30-bin-hediye-gonderildi-1064499193.html
Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: Donbass’taki çocuklara ilk 30 bin hediye gönderildi
Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: Donbass’taki çocuklara ilk 30 bin hediye gönderildi
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 30 binden fazla yılbaşı hediyesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) yaşayan... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T20:16+0300
2022-12-12T20:16+0300
sergey sobyanin
ukrayna krizi
hediye
donbass
çocuk
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Moskova Belediye Başkanı Sobyanin Donbass’taki çocuklara ilk 30 binden fazla yeniyıl hediyesinin gönderildiğini açıkladı.Sobyanin, gönüllülerin yılbaşı hediyelerini hastaneler, yetimhaneler, sanat merkezleri ve okullarda dağıtacağını açıkladı. Hediyeler ayrıca ailelere iletilecek ve gönüllüler Donbass çocuklarını şahsen tebrik edecek.'Moskova Yardım Ediyor' adlı kampanya, 9 aydan fazla bir süredir devam ediyor. Donbass gönüllüleri için insani yardım toplama çalışmaları, 22 Şubat’tan itibaren Moskova Gönüllüler Merkezi nezdinde faaliyet gösteren noktalarda yürütülüyor.
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sergey sobyanin, hediye, donbass, çocuk
sergey sobyanin, hediye, donbass, çocuk

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: Donbass’taki çocuklara ilk 30 bin hediye gönderildi

20:16 12.12.2022
© Sputnik / Владимир ТрефиловMoskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 30 binden fazla yılbaşı hediyesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) yaşayan çocuklara ve Rusya’nın Ukrayna’daki özel harekat bölgesindeki ailelere gönderildiğini belirtti.
Moskova Belediye Başkanı Sobyanin Donbass’taki çocuklara ilk 30 binden fazla yeniyıl hediyesinin gönderildiğini açıkladı.
Sobyanin, gönüllülerin yılbaşı hediyelerini hastaneler, yetimhaneler, sanat merkezleri ve okullarda dağıtacağını açıkladı. Hediyeler ayrıca ailelere iletilecek ve gönüllüler Donbass çocuklarını şahsen tebrik edecek.
'Moskova Yardım Ediyor' adlı kampanya, 9 aydan fazla bir süredir devam ediyor. Donbass gönüllüleri için insani yardım toplama çalışmaları, 22 Şubat’tan itibaren Moskova Gönüllüler Merkezi nezdinde faaliyet gösteren noktalarda yürütülüyor.
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