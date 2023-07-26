https://sputniknews.com.tr/20230726/rusyanin-amfibik-ucaklari-kemerdeki-yanginlara-bir-gunde-800-ton-suyla-mudahale-etti-1073996866.html

Rusya'nın amfibik uçakları, Kemer'deki yangınlara bir günde 800 ton suyla müdahale etti

Rusya'nın amfibik uçakları, Kemer'deki yangınlara bir günde 800 ton suyla müdahale etti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, Kemer’deki orman yangınlarına, iki BE-200 tipi amfibik uçak ile bir içerisinde 800 ton su ile müdahale edildiğini... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T11:24+0300

2023-07-26T11:24+0300

2023-07-26T11:24+0300

türkiye

rusya

uçak

orman yangını

türkiye

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, “Acil Durumlar Bakanlığı uçakları Antalya’daki yangının söndürülmesi çalışmalarında yer alıyor. BE-200ÇS tipi iki amfibik uçak bir gün içerisinde, Antalya’nın Kemer ilçesi yakınlarında yanan ormanlara 800 tonu aşkın su bıraktı” açıklamasını yaptı.Açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın yangına müdahale sırasında başlıca görevinin, ‘Türkiye kıyılarında yer alan otel ve altyapı tesislerinin yangından korunması, yangının söz konusu yerlere varmamasını sağlamak olduğu’ kaydedildi.BE-200 uçakları pilotlarının yangın söndürme çalışmaları sırasında, dağlık alanlarda yoğun duman ve kötü görüş açısı şartlarında görevlerini yerlerine getirdikleri de belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230725/orman-yanginlari-icin-turkiyeye-ucak-gonderen-rusya-manisa-akhisardaki-yangin-sonduruldu-1073963334.html

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