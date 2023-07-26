https://sputniknews.com.tr/20230726/rusyanin-amfibik-ucaklari-kemerdeki-yanginlara-bir-gunde-800-ton-suyla-mudahale-etti-1073996866.html
Rusya'nın amfibik uçakları, Kemer'deki yangınlara bir günde 800 ton suyla müdahale etti
Rusya'nın amfibik uçakları, Kemer'deki yangınlara bir günde 800 ton suyla müdahale etti
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, Kemer’deki orman yangınlarına, iki BE-200 tipi amfibik uçak ile bir içerisinde 800 ton su ile müdahale edildiğini... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T11:24+0300
2023-07-26T11:24+0300
2023-07-26T11:24+0300
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uçak
orman yangını
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, “Acil Durumlar Bakanlığı uçakları Antalya’daki yangının söndürülmesi çalışmalarında yer alıyor. BE-200ÇS tipi iki amfibik uçak bir gün içerisinde, Antalya’nın Kemer ilçesi yakınlarında yanan ormanlara 800 tonu aşkın su bıraktı” açıklamasını yaptı.Açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın yangına müdahale sırasında başlıca görevinin, ‘Türkiye kıyılarında yer alan otel ve altyapı tesislerinin yangından korunması, yangının söz konusu yerlere varmamasını sağlamak olduğu’ kaydedildi.BE-200 uçakları pilotlarının yangın söndürme çalışmaları sırasında, dağlık alanlarda yoğun duman ve kötü görüş açısı şartlarında görevlerini yerlerine getirdikleri de belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230725/orman-yanginlari-icin-turkiyeye-ucak-gonderen-rusya-manisa-akhisardaki-yangin-sonduruldu-1073963334.html
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rusya, uçak, orman yangını, türkiye
rusya, uçak, orman yangını, türkiye
Rusya'nın amfibik uçakları, Kemer'deki yangınlara bir günde 800 ton suyla müdahale etti
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, Kemer’deki orman yangınlarına, iki BE-200 tipi amfibik uçak ile bir içerisinde 800 ton su ile müdahale edildiğini belirtti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, “Acil Durumlar Bakanlığı uçakları Antalya’daki yangının söndürülmesi çalışmalarında yer alıyor. BE-200ÇS tipi iki amfibik uçak bir gün içerisinde, Antalya’nın Kemer ilçesi yakınlarında yanan ormanlara 800 tonu aşkın su bıraktı” açıklamasını yaptı.
Açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın yangına müdahale sırasında başlıca görevinin, ‘Türkiye kıyılarında yer alan otel ve altyapı tesislerinin yangından korunması, yangının söz konusu yerlere varmamasını sağlamak olduğu’ kaydedildi.
BE-200 uçakları pilotlarının yangın söndürme çalışmaları sırasında, dağlık alanlarda yoğun duman ve kötü görüş açısı şartlarında görevlerini yerlerine getirdikleri de belirtildi.