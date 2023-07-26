Rusya'nın amfibik uçakları, Kemer'deki yangınlara bir günde 800 ton suyla müdahale etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Yılmaz anlattı: Yanlış faiz kararından kaynaklanan sorunlar silsilesi
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP'de yaşanan değişim mi, liderlik kavgası mı?
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kredi kartı faizleri artırıldı
12:45
50 dk
ANKARA FARKI
Lozan düşmanlarının amacı ne?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gözler Karadeniz'de
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
400 yıllık ağaç mı 4 yıllık kömür mü?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
86 dk
Z RAPORU
Erdoğan - Putin görüşmesi ne zaman?
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve kira davalarında yeni dönem!
07:09
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230726/rusyanin-amfibik-ucaklari-kemerdeki-yanginlara-bir-gunde-800-ton-suyla-mudahale-etti-1073996866.html
Rusya'nın amfibik uçakları, Kemer'deki yangınlara bir günde 800 ton suyla müdahale etti
Rusya'nın amfibik uçakları, Kemer'deki yangınlara bir günde 800 ton suyla müdahale etti
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, Kemer’deki orman yangınlarına, iki BE-200 tipi amfibik uçak ile bir içerisinde 800 ton su ile müdahale edildiğini... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T11:24+0300
2023-07-26T11:24+0300
türkiye
rusya
uçak
orman yangını
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1a/1073997088_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e82b49255c2da0035a6ff618d50fc6e0.jpg
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, “Acil Durumlar Bakanlığı uçakları Antalya’daki yangının söndürülmesi çalışmalarında yer alıyor. BE-200ÇS tipi iki amfibik uçak bir gün içerisinde, Antalya’nın Kemer ilçesi yakınlarında yanan ormanlara 800 tonu aşkın su bıraktı” açıklamasını yaptı.Açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın yangına müdahale sırasında başlıca görevinin, ‘Türkiye kıyılarında yer alan otel ve altyapı tesislerinin yangından korunması, yangının söz konusu yerlere varmamasını sağlamak olduğu’ kaydedildi.BE-200 uçakları pilotlarının yangın söndürme çalışmaları sırasında, dağlık alanlarda yoğun duman ve kötü görüş açısı şartlarında görevlerini yerlerine getirdikleri de belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230725/orman-yanginlari-icin-turkiyeye-ucak-gonderen-rusya-manisa-akhisardaki-yangin-sonduruldu-1073963334.html
türkiye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1a/1073997088_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3c82acb8e67e9c8ea363168e2454d25b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, uçak, orman yangını, türkiye
rusya, uçak, orman yangını, türkiye

Rusya'nın amfibik uçakları, Kemer'deki yangınlara bir günde 800 ton suyla müdahale etti

11:24 26.07.2023
© AA / Fatih HepokurKemer'de orman yangını
Kemer'de orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© AA / Fatih Hepokur
Abone olTelegram
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, Kemer’deki orman yangınlarına, iki BE-200 tipi amfibik uçak ile bir içerisinde 800 ton su ile müdahale edildiğini belirtti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, “Acil Durumlar Bakanlığı uçakları Antalya’daki yangının söndürülmesi çalışmalarında yer alıyor. BE-200ÇS tipi iki amfibik uçak bir gün içerisinde, Antalya’nın Kemer ilçesi yakınlarında yanan ormanlara 800 tonu aşkın su bıraktı” açıklamasını yaptı.
Açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın yangına müdahale sırasında başlıca görevinin, ‘Türkiye kıyılarında yer alan otel ve altyapı tesislerinin yangından korunması, yangının söz konusu yerlere varmamasını sağlamak olduğu’ kaydedildi.
BE-200 uçakları pilotlarının yangın söndürme çalışmaları sırasında, dağlık alanlarda yoğun duman ve kötü görüş açısı şartlarında görevlerini yerlerine getirdikleri de belirtildi.
Orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
TÜRKİYE
Orman yangınları için Türkiye'ye uçak gönderen Rusya: Manisa Akhisar'daki yangın söndürüldü
Dün, 16:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала