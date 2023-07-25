https://sputniknews.com.tr/20230725/orman-yanginlari-icin-turkiyeye-ucak-gonderen-rusya-manisa-akhisardaki-yangin-sonduruldu-1073963334.html
Orman yangınları için Türkiye'ye uçak gönderen Rusya: Manisa Akhisar'daki yangın söndürüldü
Orman yangınları için Türkiye'ye uçak gönderen Rusya: Manisa Akhisar'daki yangın söndürüldü
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Manisa’nın Akhisar ilçesinde dağlık alanda çıkan yangının söndürüldüğünü duyurdu. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T16:13+0300
2023-07-25T16:13+0300
2023-07-25T16:41+0300
türkiye
rusya
manisa
akhisar
orman yangını
amfibi uçak
vladimir putin
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, kurum çalışanlarının Manisa’nın Akhisar ilçesinde dağlık alanda çıkan yangını söndürmeyi başardıkları belirtildi.Açıklamada, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uzmanları, dün Akhisar yerleşim bölgesinde çıkan yangını söndürmeyi başardı. Zorlu dağlık arazi ve yüksek yüksek konumlu dağ gölünden su takviyesi yapma gerekliliği çalışmaları zorlaştırdı” ifadelerine yer verildi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı ile 19 Temmuz tarihinde orman yangınları ile mücadeleye yardım etmeleri için Türkiye’ye iki adet Be-200ÇS amfibi uçağı göndermişti. Uçaklar, Türkiye’deki yangınlara müdahale etmek için bu yıl ikinci kez gönderiliyor.
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rusya, manisa, akhisar, orman yangını, amfibi uçak, vladimir putin
rusya, manisa, akhisar, orman yangını, amfibi uçak, vladimir putin
Orman yangınları için Türkiye'ye uçak gönderen Rusya: Manisa Akhisar'daki yangın söndürüldü
16:13 25.07.2023 (güncellendi: 16:41 25.07.2023) Abone ol
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Manisa’nın Akhisar ilçesinde dağlık alanda çıkan yangının söndürüldüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kurum çalışanlarının Manisa’nın Akhisar ilçesinde dağlık alanda çıkan yangını söndürmeyi başardıkları belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uzmanları, dün Akhisar yerleşim bölgesinde çıkan yangını söndürmeyi başardı. Zorlu dağlık arazi ve yüksek yüksek konumlu dağ gölünden su takviyesi yapma gerekliliği çalışmaları zorlaştırdı” ifadelerine yer verildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı ile 19 Temmuz tarihinde orman yangınları ile mücadeleye yardım etmeleri için Türkiye’ye iki adet Be-200ÇS amfibi uçağı göndermişti.
Uçaklar, Türkiye’deki yangınlara müdahale etmek için bu yıl ikinci kez gönderiliyor.