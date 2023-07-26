https://sputniknews.com.tr/20230726/nijerde-darbe-girisimi-iddiasi-1074016628.html

Nijer'de Devlet Başkanı Bazoum alıkonuldu

Nijer'de Devlet Başkanı Bazoum alıkonuldu

Nijer'de Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un darbe girişiminde bulunduğu ileri sürülen muhafız alayına bağlı unsurlar tarafından alıkonulduğu bildirildi. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T16:05+0300

2023-07-26T16:05+0300

2023-07-26T16:12+0300

afrika

nijer

devlet başkanı

cumhurbaşkanlığı muhafız alayı

darbe

askeri darbe

darbe girişimi

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Yerel basında çıkan haberlerde, İçişleri Bakanı Hamadou Adamou Souley ile Bazoum'un, Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı unsurlar tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonulduğu belirtildi.Gün içinde Devlet Başkanlığı'nın Twitter hesabından, Bazoum ve ailesinin durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşılmış, Devlet BaşkanlığıMuhafız Alayı'na bağlı unsurların Cumhuriyet karşıtı girişim başlattığı duyurulmuştu.Paylaşımda, "Muhafız Alayı unsurları akıllarını başlarına almazsa, ordu ve Ulusal Muhafızlar saldırıya hazır" ifadesi kullanılmıştı. Ancak bu paylaşım kısa süre içinde silindi.Girişimin arkasında, yaklaşık 10 yıldır Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu belirtiliyor.Bazoum'un son günlerde, önceki Devlet Başkanı Mahamadou Issoufou döneminde de aynı görevde bulunan Tchiani'yi görevden almak istediği iddia ediliyor.Darbeler ülkesi Nijer Fransa'dan bağımsızlığını 1960'da alan Nijer'de bugüne kadar 4 darbe ve sayısız darbe girişimi yaşandı. Ülkede en son darbe 2010'da Mamadou Tandja'nın devrilmesiyle kayda geçti.Mohamed Bazoum, Şubat 2021'de seçilmiş ve ülkede ilk kez demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı, görevini yine demokratik yollarla seçilmiş halefine bırakmıştı.Bazoum henüz yemin edemeden 31 Mart 2021'de bir darbe girişimi yaşamış, girişim kısa sürede bastırılmıştı.Bir ziyaret için Türkiye'de bulunan Bazoum, Mart 2022'de de bir darbe girişimi atlatmış ve hemen ülkesine dönmüştü.Nijer, Sahel bölgesinde Mali ve Burkina Faso'da askeri yönetimlerin başa gelmesinden sonra Batılı güçlerin bölgedeki tek müttefiki olarak değerlendiriliyordu.Komşusu Mali ve Burkina Faso, Rusya ile yakınlaşırken Nijer, Wagner ile işbirliğine karşı çıkıyordu.

https://sputniknews.com.tr/20230726/gana-idam-cezasini-kaldiran-29-afrika-ulkesi-oldu-1074009711.html

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afrika, nijer, devlet başkanı, cumhurbaşkanlığı muhafız alayı, darbe, askeri darbe, darbe girişimi