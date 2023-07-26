https://sputniknews.com.tr/20230726/nagehan-alcidan-bosanma-aciklamasi-o-her-zaman-dostum-olacak-1073995546.html

Nagehan Alçı'dan 'boşanma' açıklaması: O her zaman dostum olacak

Nagehan Alçı'dan 'boşanma' açıklaması: O her zaman dostum olacak

Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanma kararı almalarının ardından paylaşımda bulundu. Alçı, "O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T11:05+0300

2023-07-26T11:05+0300

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yaşam

rasim ozan kütahyalı

nagehan alçı

boşanma

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, evli olduğu yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanma iddialarını doğruladı. Alçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boşanma süreciyle ilgili mahkemeden yayın yasağı kararının çıktığını belirtti. Alçı paylaşımında, "O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak" ifadelerine yer verdi.Alçı'nın paylaşımları şöyle:"Rasim’le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık. O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak. Çocuklarımız için medyadaki meslektaşlarımdan sürece saygılı olmalarını rica ediyorum.Boşanma sürecimizle ilgili mahkemeden yayın yasağı çıkmıştır. 10 yaşındaki çocuklarımızın sağlığını da ilgilendiren bu hassas konuda yalan yanlış, bölük pörçük haberler yaparak yayın yasağını ihlal edenlerin gereken cezayı alması için avukatlarımız suç duyurusunda bulunacaktır."

https://sputniknews.com.tr/20230516/nagehan-alci-14-mayis-aksami-bazi-isimlerin-nasil-alenen-delilik-sinirlarinda-gezdiklerini-gorduk-1071159813.html

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rasim ozan kütahyalı, nagehan alçı, boşanma