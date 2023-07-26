https://sputniknews.com.tr/20230726/nagehan-alcidan-bosanma-aciklamasi-o-her-zaman-dostum-olacak-1073995546.html
Nagehan Alçı'dan 'boşanma' açıklaması: O her zaman dostum olacak
Nagehan Alçı'dan 'boşanma' açıklaması: O her zaman dostum olacak
Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanma kararı almalarının ardından paylaşımda bulundu. Alçı, "O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T11:05+0300
2023-07-26T11:05+0300
2023-07-26T11:06+0300
yaşam
rasim ozan kütahyalı
nagehan alçı
boşanma
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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, evli olduğu yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanma iddialarını doğruladı. Alçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boşanma süreciyle ilgili mahkemeden yayın yasağı kararının çıktığını belirtti. Alçı paylaşımında, "O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak" ifadelerine yer verdi.Alçı'nın paylaşımları şöyle:"Rasim’le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık. O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak. Çocuklarımız için medyadaki meslektaşlarımdan sürece saygılı olmalarını rica ediyorum.Boşanma sürecimizle ilgili mahkemeden yayın yasağı çıkmıştır. 10 yaşındaki çocuklarımızın sağlığını da ilgilendiren bu hassas konuda yalan yanlış, bölük pörçük haberler yaparak yayın yasağını ihlal edenlerin gereken cezayı alması için avukatlarımız suç duyurusunda bulunacaktır."
https://sputniknews.com.tr/20230516/nagehan-alci-14-mayis-aksami-bazi-isimlerin-nasil-alenen-delilik-sinirlarinda-gezdiklerini-gorduk-1071159813.html
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rasim ozan kütahyalı, nagehan alçı, boşanma
rasim ozan kütahyalı, nagehan alçı, boşanma
Nagehan Alçı'dan 'boşanma' açıklaması: O her zaman dostum olacak
11:05 26.07.2023 (güncellendi: 11:06 26.07.2023) Abone ol
Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanma kararı almalarının ardından paylaşımda bulundu. Alçı, "O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak" dedi.
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, evli olduğu yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanma iddialarını doğruladı.
Alçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boşanma süreciyle ilgili mahkemeden yayın yasağı kararının çıktığını belirtti. Alçı paylaşımında, "O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak" ifadelerine yer verdi.
Alçı'nın paylaşımları şöyle:
"Rasim’le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık. O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak. Çocuklarımız için medyadaki meslektaşlarımdan sürece saygılı olmalarını rica ediyorum.
Boşanma sürecimizle ilgili mahkemeden yayın yasağı çıkmıştır. 10 yaşındaki çocuklarımızın sağlığını da ilgilendiren bu hassas konuda yalan yanlış, bölük pörçük haberler yaparak yayın yasağını ihlal edenlerin gereken cezayı alması için avukatlarımız suç duyurusunda bulunacaktır."