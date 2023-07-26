Musk: 'X' dünyadaki en değerli marka olacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve piyasalardaki son durum!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP'de yaşanan değişim mi, liderlik kavgası mı?
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kredi kartı faizleri artırıldı
12:45
50 dk
ANKARA FARKI
Lozan düşmanlarının amacı ne?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gözler Karadeniz'de
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
400 yıllık ağaç mı 4 yıllık kömür mü?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
86 dk
Z RAPORU
Erdoğan - Putin görüşmesi ne zaman?
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve kira davalarında yeni dönem!
07:09
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230726/musk-x-dunyadaki-en-degerli-marka-olacak-1073992738.html
Musk: 'X' dünyadaki en değerli marka olacak
Musk: 'X' dünyadaki en değerli marka olacak
Twitter'ı satın aldığından bu yana yaptığı değişikliklerle gündeme gelen Elon Musk, şirketi 'dünyanın en değerli markası haline getireceğini' söyledi. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T09:55+0300
2023-07-26T09:58+0300
dünya
musk
elon musk
twitter
x
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/18/1073897068_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_b2e01b0de367bd32219963ab83acf12f.png
Yeniden yapılandırılmasının duyurulmasının ardından, Twitter'ın 'X' olarak değiştirilmesi yasal zorluklardan kullanıcıların eleştirilerine kadar çeşitli engellerle karşılaşmaya başladı.Bazı tahminler ise, değişikliğin firmanın değerinde milyarlarca dolarlık kayıpla sonuçlanabileceğini söylüyor. Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk ise, X'in 'başarısına olan güvenini' söyledi ve X'i 'Dünyadaki en değerli marka' yapacağını söyledi. Uygulamaya ödeme sisteminin entegre edilmesi, kullanıcıların platform üzerinden doğrudan para gönderip alabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Musk ise, bu ödeme sistemleriyle ilgili henüz bir ayrıntı paylaşmasa da, potansiyel olarak küresel finansal sistemin yarısı haline geleceğini ve 'finans dünyasında devrim yaratacağını' dile getirdi.Dönüşümle ilgili 'heyecanlı olduğunu' dile getiren Twitter'ın yeni CEO'su Linda Yaccarino, şirketin 'daha yeni başladığının' sinyalini verdi ve daha fazla değişikliğin geleceğini ima etti.Ekim 2022'de Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldığından beri Musk, 'kullanıcı deneyimini geliştirmek ve platformda yeniliği teşvik etmek' gibi amaçlarla ciddi değişikliklere girişti. Uzmanlar ise, Twitter'ı sosyal medya ortamında bir 'lider' olarak konumlandırmayı amaçlayan Musk'ın hamlelerinin 'belirsizliğini koruduğu için zorluklarla karşılaşacağını' vurguluyor.
https://sputniknews.com.tr/20230725/elon-musk-dunyanin-en-zenginleri-listesinde-yeniden-ilk-sirada-1073934520.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/18/1073897068_78:0:579:376_1920x0_80_0_0_9ab1bb7d7bf3fd23f20b948c01c854da.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
musk, elon musk, twitter , x
musk, elon musk, twitter , x

Musk: 'X' dünyadaki en değerli marka olacak

09:55 26.07.2023 (güncellendi: 09:58 26.07.2023)
© Fotoğraf : Twitter Twitter yeni logo - X
Twitter yeni logo - X - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
Twitter'ı satın aldığından bu yana yaptığı değişikliklerle gündeme gelen Elon Musk, şirketi 'dünyanın en değerli markası haline getireceğini' söyledi.
Yeniden yapılandırılmasının duyurulmasının ardından, Twitter'ın 'X' olarak değiştirilmesi yasal zorluklardan kullanıcıların eleştirilerine kadar çeşitli engellerle karşılaşmaya başladı.
Bazı tahminler ise, değişikliğin firmanın değerinde milyarlarca dolarlık kayıpla sonuçlanabileceğini söylüyor. Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk ise, X'in 'başarısına olan güvenini' söyledi ve X'i 'Dünyadaki en değerli marka' yapacağını söyledi.
Uygulamaya ödeme sisteminin entegre edilmesi, kullanıcıların platform üzerinden doğrudan para gönderip alabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Musk ise, bu ödeme sistemleriyle ilgili henüz bir ayrıntı paylaşmasa da, potansiyel olarak küresel finansal sistemin yarısı haline geleceğini ve 'finans dünyasında devrim yaratacağını' dile getirdi.
Dönüşümle ilgili 'heyecanlı olduğunu' dile getiren Twitter'ın yeni CEO'su Linda Yaccarino, şirketin 'daha yeni başladığının' sinyalini verdi ve daha fazla değişikliğin geleceğini ima etti.
Ekim 2022'de Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldığından beri Musk, 'kullanıcı deneyimini geliştirmek ve platformda yeniliği teşvik etmek' gibi amaçlarla ciddi değişikliklere girişti.
Uzmanlar ise, Twitter'ı sosyal medya ortamında bir 'lider' olarak konumlandırmayı amaçlayan Musk'ın hamlelerinin 'belirsizliğini koruduğu için zorluklarla karşılaşacağını' vurguluyor.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
DÜNYA
Elon Musk 'dünyanın en zenginleri' listesinde yeniden ilk sırada
Dün, 00:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала