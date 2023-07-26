https://sputniknews.com.tr/20230726/musk-x-dunyadaki-en-degerli-marka-olacak-1073992738.html
Musk: 'X' dünyadaki en değerli marka olacak
Musk: 'X' dünyadaki en değerli marka olacak
Twitter'ı satın aldığından bu yana yaptığı değişikliklerle gündeme gelen Elon Musk, şirketi 'dünyanın en değerli markası haline getireceğini' söyledi. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T09:55+0300
2023-07-26T09:55+0300
2023-07-26T09:58+0300
dünya
musk
elon musk
twitter
x
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/18/1073897068_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_b2e01b0de367bd32219963ab83acf12f.png
Yeniden yapılandırılmasının duyurulmasının ardından, Twitter'ın 'X' olarak değiştirilmesi yasal zorluklardan kullanıcıların eleştirilerine kadar çeşitli engellerle karşılaşmaya başladı.Bazı tahminler ise, değişikliğin firmanın değerinde milyarlarca dolarlık kayıpla sonuçlanabileceğini söylüyor. Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk ise, X'in 'başarısına olan güvenini' söyledi ve X'i 'Dünyadaki en değerli marka' yapacağını söyledi. Uygulamaya ödeme sisteminin entegre edilmesi, kullanıcıların platform üzerinden doğrudan para gönderip alabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Musk ise, bu ödeme sistemleriyle ilgili henüz bir ayrıntı paylaşmasa da, potansiyel olarak küresel finansal sistemin yarısı haline geleceğini ve 'finans dünyasında devrim yaratacağını' dile getirdi.Dönüşümle ilgili 'heyecanlı olduğunu' dile getiren Twitter'ın yeni CEO'su Linda Yaccarino, şirketin 'daha yeni başladığının' sinyalini verdi ve daha fazla değişikliğin geleceğini ima etti.Ekim 2022'de Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldığından beri Musk, 'kullanıcı deneyimini geliştirmek ve platformda yeniliği teşvik etmek' gibi amaçlarla ciddi değişikliklere girişti. Uzmanlar ise, Twitter'ı sosyal medya ortamında bir 'lider' olarak konumlandırmayı amaçlayan Musk'ın hamlelerinin 'belirsizliğini koruduğu için zorluklarla karşılaşacağını' vurguluyor.
https://sputniknews.com.tr/20230725/elon-musk-dunyanin-en-zenginleri-listesinde-yeniden-ilk-sirada-1073934520.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/18/1073897068_78:0:579:376_1920x0_80_0_0_9ab1bb7d7bf3fd23f20b948c01c854da.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
musk, elon musk, twitter , x
musk, elon musk, twitter , x
Musk: 'X' dünyadaki en değerli marka olacak
09:55 26.07.2023 (güncellendi: 09:58 26.07.2023) Abone ol
Twitter'ı satın aldığından bu yana yaptığı değişikliklerle gündeme gelen Elon Musk, şirketi 'dünyanın en değerli markası haline getireceğini' söyledi.
Yeniden yapılandırılmasının duyurulmasının ardından, Twitter'ın 'X' olarak değiştirilmesi yasal zorluklardan kullanıcıların eleştirilerine kadar çeşitli engellerle karşılaşmaya başladı.
Bazı tahminler ise, değişikliğin firmanın değerinde milyarlarca dolarlık kayıpla sonuçlanabileceğini söylüyor. Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk ise, X'in 'başarısına olan güvenini' söyledi ve X'i 'Dünyadaki en değerli marka' yapacağını söyledi.
Uygulamaya ödeme sisteminin entegre edilmesi, kullanıcıların platform üzerinden doğrudan para gönderip alabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Musk ise, bu ödeme sistemleriyle ilgili henüz bir ayrıntı paylaşmasa da, potansiyel olarak küresel finansal sistemin yarısı haline geleceğini ve 'finans dünyasında devrim yaratacağını' dile getirdi.
Dönüşümle ilgili 'heyecanlı olduğunu' dile getiren Twitter'ın yeni CEO'su Linda Yaccarino, şirketin 'daha yeni başladığının' sinyalini verdi ve daha fazla değişikliğin geleceğini ima etti.
Ekim 2022'de Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldığından beri Musk, 'kullanıcı deneyimini geliştirmek ve platformda yeniliği teşvik etmek' gibi amaçlarla ciddi değişikliklere girişti.
Uzmanlar ise, Twitter'ı sosyal medya ortamında bir 'lider' olarak konumlandırmayı amaçlayan Musk'ın hamlelerinin 'belirsizliğini koruduğu için zorluklarla karşılaşacağını' vurguluyor.