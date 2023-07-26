https://sputniknews.com.tr/20230726/musk-x-dunyadaki-en-degerli-marka-olacak-1073992738.html

Musk: 'X' dünyadaki en değerli marka olacak

Musk: 'X' dünyadaki en değerli marka olacak

Twitter'ı satın aldığından bu yana yaptığı değişikliklerle gündeme gelen Elon Musk, şirketi 'dünyanın en değerli markası haline getireceğini' söyledi. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T09:55+0300

2023-07-26T09:55+0300

2023-07-26T09:58+0300

dünya

musk

elon musk

twitter

x

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/18/1073897068_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_b2e01b0de367bd32219963ab83acf12f.png

Yeniden yapılandırılmasının duyurulmasının ardından, Twitter'ın 'X' olarak değiştirilmesi yasal zorluklardan kullanıcıların eleştirilerine kadar çeşitli engellerle karşılaşmaya başladı.Bazı tahminler ise, değişikliğin firmanın değerinde milyarlarca dolarlık kayıpla sonuçlanabileceğini söylüyor. Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk ise, X'in 'başarısına olan güvenini' söyledi ve X'i 'Dünyadaki en değerli marka' yapacağını söyledi. Uygulamaya ödeme sisteminin entegre edilmesi, kullanıcıların platform üzerinden doğrudan para gönderip alabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Musk ise, bu ödeme sistemleriyle ilgili henüz bir ayrıntı paylaşmasa da, potansiyel olarak küresel finansal sistemin yarısı haline geleceğini ve 'finans dünyasında devrim yaratacağını' dile getirdi.Dönüşümle ilgili 'heyecanlı olduğunu' dile getiren Twitter'ın yeni CEO'su Linda Yaccarino, şirketin 'daha yeni başladığının' sinyalini verdi ve daha fazla değişikliğin geleceğini ima etti.Ekim 2022'de Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldığından beri Musk, 'kullanıcı deneyimini geliştirmek ve platformda yeniliği teşvik etmek' gibi amaçlarla ciddi değişikliklere girişti. Uzmanlar ise, Twitter'ı sosyal medya ortamında bir 'lider' olarak konumlandırmayı amaçlayan Musk'ın hamlelerinin 'belirsizliğini koruduğu için zorluklarla karşılaşacağını' vurguluyor.

https://sputniknews.com.tr/20230725/elon-musk-dunyanin-en-zenginleri-listesinde-yeniden-ilk-sirada-1073934520.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

musk, elon musk, twitter , x