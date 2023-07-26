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SON DAKİKA | KPSS tercih sonuçları açıklandı
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Moldova, Rusya Büyükelçiliği’nde görevli diplomatların sayısını azaltacak
Moldova, Rusya Büyükelçiliği’nde görevli diplomatların sayısını azaltacak
Moldova Dışişleri Bakanı Popescu, Rusya Büyükelçiliği çalışanları sayısının azaltılacağını duyurdu. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T15:31+0300
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dünya
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rusya
moldova
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Vocea Basarabiei radyosunun aktardığı üzere, Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, Rusya Büyükelçiliği'nde görevli diplomatların sayısında azaltmaya gidileceğini belirtti.Popescu, hükümet oturumunda yaptığı konuşmada, “Moldova'da akredite olan Rus diplomat sayısının sınırlandırılması gerektiği kanaatine vardık” açıklamasında bulundu.Popescu’ya göre, Moldova makamları Rus büyükelçiliğinin bazı çalışanlarının ‘ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmaya’ karışmış olabileceğinden ve eylemlerinin ‘diplomatların standart çalışma yöntemlerine’ ait olmadığından şüphelenmeye başladı.Daha sonra Rusya Büyükelçiliği çalışanlarının sayısı azaltıldıktan sonra kurumda 10 diplomatın ve 15 teknik çalışanın kalacağı öğrenildi.Reuters'in haberine göre Rusya’nın Moldova Büyükelçisi Oleg Vasnetsov, büyükelçiliğin çatısında casusluk için kullanma ihtimali bulunan bir takım ‘şüpheli’ teçhizatlar ile ilgili açıklama için Moldova Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.Daha önce Moldova televizyonu Jurnal TV, Rusya Büyükelçiliği’ne ve komşu binaya 28 çanak anten, direk ve alıcı kurulduğunu bildirmiş, Rus tarafının bu teçhizatı casusluk amacıyla kullandığını iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230713/nato-moldovaya-siyasi-danismanlar-grubunu-gonderdi-1073520248.html
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avrupa, rusya, moldova, elçilik, çalışan
avrupa, rusya, moldova, elçilik, çalışan

Moldova, Rusya Büyükelçiliği’nde görevli diplomatların sayısını azaltacak

15:31 26.07.2023
© Sputnik / Sergey Averin / Multimedya arşivine gidinRusya Günü kutlamaları - Rusya Bayrağı
Rusya Günü kutlamaları - Rusya Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© Sputnik / Sergey Averin
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Moldova Dışişleri Bakanı Popescu, Rusya Büyükelçiliği çalışanları sayısının azaltılacağını duyurdu.
Vocea Basarabiei radyosunun aktardığı üzere, Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, Rusya Büyükelçiliği'nde görevli diplomatların sayısında azaltmaya gidileceğini belirtti.
Popescu, hükümet oturumunda yaptığı konuşmada, “Moldova'da akredite olan Rus diplomat sayısının sınırlandırılması gerektiği kanaatine vardık” açıklamasında bulundu.
Popescu’ya göre, Moldova makamları Rus büyükelçiliğinin bazı çalışanlarının ‘ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmaya’ karışmış olabileceğinden ve eylemlerinin ‘diplomatların standart çalışma yöntemlerine’ ait olmadığından şüphelenmeye başladı.
Daha sonra Rusya Büyükelçiliği çalışanlarının sayısı azaltıldıktan sonra kurumda 10 diplomatın ve 15 teknik çalışanın kalacağı öğrenildi.
Reuters'in haberine göre Rusya’nın Moldova Büyükelçisi Oleg Vasnetsov, büyükelçiliğin çatısında casusluk için kullanma ihtimali bulunan bir takım ‘şüpheli’ teçhizatlar ile ilgili açıklama için Moldova Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
Daha önce Moldova televizyonu Jurnal TV, Rusya Büyükelçiliği’ne ve komşu binaya 28 çanak anten, direk ve alıcı kurulduğunu bildirmiş, Rus tarafının bu teçhizatı casusluk amacıyla kullandığını iddia etmişti.
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