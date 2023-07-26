https://sputniknews.com.tr/20230726/moldova-rusya-buyukelciliginde-gorevli-diplomatlarin-sayisini-azaltacak-1074015282.html
Moldova, Rusya Büyükelçiliği’nde görevli diplomatların sayısını azaltacak
Moldova, Rusya Büyükelçiliği’nde görevli diplomatların sayısını azaltacak
Moldova Dışişleri Bakanı Popescu, Rusya Büyükelçiliği çalışanları sayısının azaltılacağını duyurdu. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T15:31+0300
2023-07-26T15:31+0300
2023-07-26T15:31+0300
dünya
avrupa
rusya
moldova
elçilik
çalışan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104223/92/1042239294_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_8122034fb81c4d0c0b8fe379be8ff299.jpg
Vocea Basarabiei radyosunun aktardığı üzere, Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, Rusya Büyükelçiliği'nde görevli diplomatların sayısında azaltmaya gidileceğini belirtti.Popescu, hükümet oturumunda yaptığı konuşmada, “Moldova'da akredite olan Rus diplomat sayısının sınırlandırılması gerektiği kanaatine vardık” açıklamasında bulundu.Popescu’ya göre, Moldova makamları Rus büyükelçiliğinin bazı çalışanlarının ‘ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmaya’ karışmış olabileceğinden ve eylemlerinin ‘diplomatların standart çalışma yöntemlerine’ ait olmadığından şüphelenmeye başladı.Daha sonra Rusya Büyükelçiliği çalışanlarının sayısı azaltıldıktan sonra kurumda 10 diplomatın ve 15 teknik çalışanın kalacağı öğrenildi.Reuters'in haberine göre Rusya’nın Moldova Büyükelçisi Oleg Vasnetsov, büyükelçiliğin çatısında casusluk için kullanma ihtimali bulunan bir takım ‘şüpheli’ teçhizatlar ile ilgili açıklama için Moldova Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.Daha önce Moldova televizyonu Jurnal TV, Rusya Büyükelçiliği’ne ve komşu binaya 28 çanak anten, direk ve alıcı kurulduğunu bildirmiş, Rus tarafının bu teçhizatı casusluk amacıyla kullandığını iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230713/nato-moldovaya-siyasi-danismanlar-grubunu-gonderdi-1073520248.html
rusya
moldova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104223/92/1042239294_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_92af69d5f25b4e93ac2524e580241ff5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avrupa, rusya, moldova, elçilik, çalışan
avrupa, rusya, moldova, elçilik, çalışan
Moldova, Rusya Büyükelçiliği’nde görevli diplomatların sayısını azaltacak
Abone ol
Moldova Dışişleri Bakanı Popescu, Rusya Büyükelçiliği çalışanları sayısının azaltılacağını duyurdu.
Vocea Basarabiei radyosunun aktardığı üzere, Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, Rusya Büyükelçiliği'nde görevli diplomatların sayısında azaltmaya gidileceğini belirtti.
Popescu, hükümet oturumunda yaptığı konuşmada, “Moldova'da akredite olan Rus diplomat sayısının sınırlandırılması gerektiği kanaatine vardık” açıklamasında bulundu.
Popescu’ya göre, Moldova makamları Rus büyükelçiliğinin bazı çalışanlarının ‘ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmaya’ karışmış olabileceğinden ve eylemlerinin ‘diplomatların standart çalışma yöntemlerine’ ait olmadığından şüphelenmeye başladı.
Daha sonra Rusya Büyükelçiliği çalışanlarının sayısı azaltıldıktan sonra kurumda 10 diplomatın ve 15 teknik çalışanın kalacağı öğrenildi.
Reuters'in haberine göre Rusya’nın Moldova Büyükelçisi Oleg Vasnetsov, büyükelçiliğin çatısında casusluk için kullanma ihtimali bulunan bir takım ‘şüpheli’ teçhizatlar ile ilgili açıklama için Moldova Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
Daha önce Moldova televizyonu Jurnal TV, Rusya Büyükelçiliği’ne ve komşu binaya 28 çanak anten, direk ve alıcı kurulduğunu bildirmiş, Rus tarafının bu teçhizatı casusluk amacıyla kullandığını iddia etmişti.