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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230713/nato-moldovaya-siyasi-danismanlar-grubunu-gonderdi-1073520248.html
NATO, Moldova’ya siyasi danışmanlar grubunu gönderdi
NATO, Moldova’ya siyasi danışmanlar grubunu gönderdi
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoană, Moldova’ya devletin sürdürülebilirliğini artırma amacıyla bir grup uzman gönderdiğini duyurdu. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T21:59+0300
2023-07-13T21:59+0300
ukrayna krizi
moldova
nato
mircea geoana
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Moldova televizyonu Realitetaea’nın aktardığına göre, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoană, “Kişinev’e, sürdürülebilirlik alanında en iyi profesyonellerden oluşan bir ekip gönderdik. Onlar Moldova makamlarına, devletin sürdürülebilirliğini artırmak için daha bütüncül, daha modern ve daha güvenilir bir vizyona sahip olmaları için görüş ve tavsiyelerde bulunacaklar” açıklamasında bulundu.NATO’nun Moldova’ya yardımını sürdüreceğinin altını çizen Geoană, Vilnius Zirvesi sonuç belgesinde ilk kez bu ülkeyle ilgili bir maddenin yer aldığını söyledi. İttifakın, Moldova’nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı, bu ülkenin 30 yıldır NATO ve Avrupa Birliği’nin ortağı olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230609/rus-disisleri-bati-moldovadan-ikinci-bir-ukrayna-yaratmak-istiyor-1072242296.html
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moldova, nato, mircea geoana
moldova, nato, mircea geoana

NATO, Moldova’ya siyasi danışmanlar grubunu gönderdi

21:59 13.07.2023
© AAMoldova
Moldova - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© AA
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NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoană, Moldova’ya devletin sürdürülebilirliğini artırma amacıyla bir grup uzman gönderdiğini duyurdu.
Moldova televizyonu Realitetaea’nın aktardığına göre, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoană, “Kişinev’e, sürdürülebilirlik alanında en iyi profesyonellerden oluşan bir ekip gönderdik. Onlar Moldova makamlarına, devletin sürdürülebilirliğini artırmak için daha bütüncül, daha modern ve daha güvenilir bir vizyona sahip olmaları için görüş ve tavsiyelerde bulunacaklar” açıklamasında bulundu.
NATO’nun Moldova’ya yardımını sürdüreceğinin altını çizen Geoană, Vilnius Zirvesi sonuç belgesinde ilk kez bu ülkeyle ilgili bir maddenin yer aldığını söyledi. İttifakın, Moldova’nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı, bu ülkenin 30 yıldır NATO ve Avrupa Birliği’nin ortağı olduğunu kaydetti.
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