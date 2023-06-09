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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230609/rus-disisleri-bati-moldovadan-ikinci-bir-ukrayna-yaratmak-istiyor-1072242296.html
Rus Dışişleri: Batı, Moldova'dan ikinci bir Ukrayna yaratmak istiyor
Rus Dışişleri: Batı, Moldova'dan ikinci bir Ukrayna yaratmak istiyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, Batı'yı Moldova'yı ikinci bir Ukrayna'ya dönüştürmek istemekle suçladı. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T22:17+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte, Batı'nın Moldova'yı ikinci bir Ukrayna'ya dönüştürmeye çalıştığını ve Kişinev yetkililerinin de onun izinden gittiğini söyledi.Galuzin, “Batı kesinlikle sorumsuz, Moldova'ya öngörüsüz bir şekilde ikinci bir Ukrayna rolü vermeye çalışıyor ve ne yazık ki mevcut Moldova yönetimi de buna aktif olarak katılıyor” dedi.Galuzin, Moskova’nın Kişinev ile gerilimi tırmandırma niyetinde olmadığına vurgu yaparak, “Mesele şu ki, mevcut Moldova liderliği Batı yanlısı bir politika izliyor, ABD ve uydularının Rusya karşıtı politikasına dahil oluyor, Rusya ile ilişkilerde gerilimi tırmandırma yolunu izliyor. Ancak Rusya’nın Moldova halkıyla ilişkilerde gerilimi tırmandırması söz konusu değil. Bunlar bizim yöntemlerimiz değil” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230527/moldovada-parlamento-olaganustu-hali-60-gun-daha-uzatti-1071637861.html
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rusya, moldova, ukrayna
rusya, moldova, ukrayna

Rus Dışişleri: Batı, Moldova'dan ikinci bir Ukrayna yaratmak istiyor

22:17 09.06.2023
© Sputnik / Михай КараушMoldova bayrağı
Moldova bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, Batı'yı Moldova'yı ikinci bir Ukrayna'ya dönüştürmek istemekle suçladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte, Batı'nın Moldova'yı ikinci bir Ukrayna'ya dönüştürmeye çalıştığını ve Kişinev yetkililerinin de onun izinden gittiğini söyledi.
Galuzin, “Batı kesinlikle sorumsuz, Moldova'ya öngörüsüz bir şekilde ikinci bir Ukrayna rolü vermeye çalışıyor ve ne yazık ki mevcut Moldova yönetimi de buna aktif olarak katılıyor” dedi.
Galuzin, Moskova’nın Kişinev ile gerilimi tırmandırma niyetinde olmadığına vurgu yaparak, “Mesele şu ki, mevcut Moldova liderliği Batı yanlısı bir politika izliyor, ABD ve uydularının Rusya karşıtı politikasına dahil oluyor, Rusya ile ilişkilerde gerilimi tırmandırma yolunu izliyor. Ancak Rusya’nın Moldova halkıyla ilişkilerde gerilimi tırmandırması söz konusu değil. Bunlar bizim yöntemlerimiz değil” ifadelerini kullandı.
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