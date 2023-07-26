https://sputniknews.com.tr/20230726/meteorolojiden-en-sicak-gun-uyarisi-45-dereceyi-gorecek-1073987402.html

Meteoroloji'den 'en sıcak gün' uyarısı: 45 dereceyi görecek

Meteoroloji'den 'en sıcak gün' uyarısı: 45 dereceyi görecek

Sıcak hava dalgası etkili olmayı sürdürüyor. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T06:10+0300

2023-07-26T06:10+0300

2023-07-26T06:10+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin değerlendirmesine göre, gelecek 5 gün boyunca İstanbul'da havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının İstanbul'da mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerinde, Marmara Bölgesi'nde ise 8 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 41°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 38°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 41°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 42°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 41°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 42°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 45°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 42°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 35°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ °C, 33°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 36°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 40°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 35°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 32°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.RİZE °C, 30°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 31°CParçalı bulutluTOKAT °C, 36°CParçalı bulutluTRABZON °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUKuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 39°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 41°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230725/meteoroloji-tarih-verdi-sicakliklar-dusmeye-baslayacak-1073938441.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu