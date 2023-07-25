https://sputniknews.com.tr/20230725/meteoroloji-tarih-verdi-sicakliklar-dusmeye-baslayacak-1073938441.html
Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar düşmeye başlayacak
Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar düşmeye başlayacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu paylaştı. 3 il için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri, Artvin, Rize ve... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T07:03+0300
2023-07-25T07:03+0300
2023-07-25T07:03+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının, perşembe gününe kadar yurt genelinde artacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık, batı ve iç kesimlerde normallerinin 7-10 derece üzerine çıkacak. Öte yandan hava sıcaklığı, perşembe günü itibarıyla batı bölgelerden başlayarak düşüşe geçecek.Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri, Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.Yerel kuvvetli yağış uyarısıYağışların, Kars ve Ardahan çevreleri, Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, lokal su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuvvetli rüzgâr uyarısıRüzgârın, Güney Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 39°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 33°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 35°CAz bulutlu ve açıkTEKİRDAĞ °C, 28°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, öğle saatlerinde Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 38°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 35°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ °C, 30°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 30°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 30°CAz bulutlu ve açıkSİNOP °C, 29°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 27°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin, Rize ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.RİZE °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 27°CParçalı bulutluTOKAT °C, 29°CParçalı bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUKuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AĞRI °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAGüney Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230724/carsamba-ve-persembe-gunleri-icin-uyari-40-45-dereceye-kadar-cikacak-1073925717.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar düşmeye başlayacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu paylaştı. 3 il için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri, Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Perşembe günü itibarıyla hava sıcaklığında düşüş yaşanacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının, perşembe gününe kadar yurt genelinde artacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık, batı ve iç kesimlerde normallerinin 7-10 derece üzerine çıkacak. Öte yandan hava sıcaklığı, perşembe günü itibarıyla batı bölgelerden başlayarak düşüşe geçecek.
Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri, Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yerel kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri, Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, lokal su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuvvetli rüzgâr uyarısı
Rüzgârın, Güney Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 39°C
İSTANBUL °C, 33°C
KOCAELİ °C, 35°C
TEKİRDAĞ °C, 28°C
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, öğle saatlerinde Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
DENİZLİ °C, 38°C
İZMİR °C, 38°C
MUĞLA °C, 36°C
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 40°C
ANTALYA °C, 41°C
ISPARTA °C, 33°C
MERSİN °C, 35°C
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 32°C
ESKİŞEHİR °C, 32°C
KAYSERİ °C, 30°C
KONYA °C, 30°C
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
KASTAMONU °C, 30°C
SİNOP °C, 29°C
ZONGULDAK °C, 27°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin, Rize ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
TOKAT °C, 29°C
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Kuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AĞRI °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 34°C
VAN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
GAZİANTEP °C, 38°C
MARDİN °C, 37°C
ŞANLIURFA °C, 40°C
DENİZLERDE HAVA
Güney Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.