https://sputniknews.com.tr/20230726/mersin-limaninda-muz-konteynerinde-kokain-ele-gecirildi-1073989951.html

Mersin Limanı’nda muz konteynerinde kokain ele geçirildi

Mersin Limanı’nda muz konteynerinde kokain ele geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı'nda, Ekvador'dan gelen gemideki muz yüklü konteynerde 11 kilogram kokain ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T08:24+0300

2023-07-26T08:24+0300

2023-07-26T08:24+0300

türkiye

mersin

mersin limanı

kokain

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Mersin Uluslararası Limanı'nda muz yüklü bir konteynerde 11 kilogram kokain ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ekvador'dan limana gelen gemideki muz yüklü konteynerde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.Konteynerde narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada 10 pakette 11 kilogram kokain bulundu.Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli İ.B. gözaltına alındı.

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