https://sputniknews.com.tr/20230726/mersin-limaninda-muz-konteynerinde-kokain-ele-gecirildi-1073989951.html
Mersin Limanı’nda muz konteynerinde kokain ele geçirildi
Mersin Limanı’nda muz konteynerinde kokain ele geçirildi
Mersin Uluslararası Limanı'nda, Ekvador'dan gelen gemideki muz yüklü konteynerde 11 kilogram kokain ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T08:24+0300
2023-07-26T08:24+0300
2023-07-26T08:24+0300
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Mersin Uluslararası Limanı'nda muz yüklü bir konteynerde 11 kilogram kokain ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ekvador'dan limana gelen gemideki muz yüklü konteynerde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.Konteynerde narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada 10 pakette 11 kilogram kokain bulundu.Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli İ.B. gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230714/mersin-istanbul-otobusunde-panik-45-yolcu-13-saat-boyunca-ayakta-yolculuk-yapti-1073531627.html
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mersin, mersin limanı, kokain
mersin, mersin limanı, kokain
Mersin Limanı’nda muz konteynerinde kokain ele geçirildi
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Mersin Uluslararası Limanı'nda, Ekvador'dan gelen gemideki muz yüklü konteynerde 11 kilogram kokain ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Uluslararası Limanı'nda muz yüklü bir konteynerde 11 kilogram kokain ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ekvador'dan limana gelen gemideki muz yüklü konteynerde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.
Konteynerde narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada 10 pakette 11 kilogram kokain bulundu.
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli İ.B. gözaltına alındı.