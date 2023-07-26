Mersin Limanı’nda muz konteynerinde kokain ele geçirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve piyasalardaki son durum!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP'de yaşanan değişim mi, liderlik kavgası mı?
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kredi kartı faizleri artırıldı
12:45
50 dk
ANKARA FARKI
Lozan düşmanlarının amacı ne?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gözler Karadeniz'de
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
400 yıllık ağaç mı 4 yıllık kömür mü?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
86 dk
Z RAPORU
Erdoğan - Putin görüşmesi ne zaman?
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve kira davalarında yeni dönem!
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230726/mersin-limaninda-muz-konteynerinde-kokain-ele-gecirildi-1073989951.html
Mersin Limanı’nda muz konteynerinde kokain ele geçirildi
Mersin Limanı’nda muz konteynerinde kokain ele geçirildi
Mersin Uluslararası Limanı'nda, Ekvador'dan gelen gemideki muz yüklü konteynerde 11 kilogram kokain ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T08:24+0300
2023-07-26T08:24+0300
türkiye
mersin
mersin limanı
kokain
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1a/1073989794_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_18246966a2fa48546e94eeb77fd5b632.jpg
Mersin Uluslararası Limanı'nda muz yüklü bir konteynerde 11 kilogram kokain ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ekvador'dan limana gelen gemideki muz yüklü konteynerde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.Konteynerde narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada 10 pakette 11 kilogram kokain bulundu.Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli İ.B. gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230714/mersin-istanbul-otobusunde-panik-45-yolcu-13-saat-boyunca-ayakta-yolculuk-yapti-1073531627.html
türkiye
mersin
mersin limanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1a/1073989794_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_1c8f2efb33a2779b7b51fe789bb63a45.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mersin, mersin limanı, kokain
mersin, mersin limanı, kokain

Mersin Limanı’nda muz konteynerinde kokain ele geçirildi

08:24 26.07.2023
© AA / Mersin Emniyet MüdürlüğüMersin Limanı
Mersin Limanı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© AA / Mersin Emniyet Müdürlüğü
Abone olTelegram
Mersin Uluslararası Limanı'nda, Ekvador'dan gelen gemideki muz yüklü konteynerde 11 kilogram kokain ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Uluslararası Limanı'nda muz yüklü bir konteynerde 11 kilogram kokain ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ekvador'dan limana gelen gemideki muz yüklü konteynerde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.
Konteynerde narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada 10 pakette 11 kilogram kokain bulundu.
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli İ.B. gözaltına alındı.
Mersin-İstanbul otobüsünde panik: 45 yolcu 13 saat boyunca ayakta yolculuk yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
TÜRKİYE
Mersin-İstanbul otobüsünde panik: 45 yolcu 13 saat boyunca ayakta yolculuk yaptı
14 Temmuz, 11:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала