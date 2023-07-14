https://sputniknews.com.tr/20230714/mersin-istanbul-otobusunde-panik-45-yolcu-13-saat-boyunca-ayakta-yolculuk-yapti-1073531627.html

Mersin-İstanbul otobüsünde panik: 45 yolcu 13 saat boyunca ayakta yolculuk yaptı

Mersin-İstanbul otobüsünde panik: 45 yolcu 13 saat boyunca ayakta yolculuk yaptı

Mersin-İstanbul seferini yapan bir otobüste tahta kurusu paniği yaşandı. Araçtaki yaklaşık 45 yolcu tahta kurularından dolayı yaklaşık 13 saat boyunca ayakta... 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T11:20+0300

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türkiye

yolcu otobüsü

böcek

mersin

video

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Mersin’den İstanbul’a seferlerini gerçekleştiren bir otobüste yüzlerce tahta kurusunun olduğunun anlaşılmasıyla birlikte panik yaşandı. İddiaya göre, tahta kurularının yolcuların koltuklarında yoğun bir şekilde bulunmasından şikayet eden yolcular, şikayetlerini ilettikleri firmadan olumlu bir dönüş alamadı. İstediğini elde edemeyen 45 yolcu, yaklaşık 13 saat boyunca ayakta yolculuk yaparak İstanbul’a ulaşmayı başardı. Yolcu Hazım Erdem otobüste yaşanan olayla ilgili, “Ben bugün Adana’dan saat 10.30’da otobüse bindim. Seyahat ederken arkadaşımızın omzunda tahta kurusu olduğunu fark ettik. Belki iki tane vardır diye olayı fazla büyütmek istemedik. İlerleyen saatlerde kendi üstümüzde de gördük. Biraz daha baktığımızda tüm koltukların arasından tahta kurusu çıkmaya başladı. Biz otobüs şoförünü uyardık ve şirketi aradık. Nereye haber verdiysek kimse yardımcı olmadı. Bunun sonucunda biz Aksaray’dan İstanbul’a kadar 45 yolcu ayakta yolculuk yapmak zorunda kaldık. Bütün vücudumuzu ısırdılar. Esenler’de bizi bir arkadaş karşıladı, dün ilaçlama yaptığını söyledi. Ancak tahta kuruları bir günlük değildi. Araç, çok kötü haldeydi” dedi.

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Mersin-İstanbul otobüsünde panik: 45 yolcu 13 saat boyunca ayakta yolculuk yaptı Mersin-İstanbul otobüsünde panik: 45 yolcu 13 saat boyunca ayakta yolculuk yaptı 2023-07-14T11:20+0300 true PT0M33S

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yolcu otobüsü, böcek, mersin, video