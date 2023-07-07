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Anadolu Otoyolu'nda TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, yolcu otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T08:22+0300
2023-07-07T08:23+0300
türkiye
yolcu otobüsü
tır şöförü
kaza
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Otoyolun Ankara istikametinde seyreden D.S. idaresindeki TIR ile F.Ü. yönetimindeki yolcu otobüsü Yeniçağa mevkisinde çarpıştı.İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada biri ağır 18 kişi yaralandı.İtfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.Trafiğin tek şeritten sağlandığı otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.'TIR'ın makas attığı söyleniyor'Olay yerine gelen ve yetkililerden bilgi alan Bolu Valisi Erkan Kılıç gazetecilere, "Bu gece meydana gelen kazada 18 yaralımız var. Bir tanesinin durumu ağır, bir tanesinin ise durumu ağıra yakın. 15 kişi hastaneye sevk edildi" şeklinde konuştu.Kaza anını anlatan otobüs yolcusu ise "Kaza nedeniyle kafamızı vurduk. Otobüste çocuklar vardı. Bağrışmalar oldu. TIR'ın makas attığı söyleniyor" diye konuştu.Otoyol araçların kaldırılmasının ardından tamamen ulaşıma açıldı.
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yolcu otobüsü, tır şöförü, kaza
yolcu otobüsü, tır şöförü, kaza

Anadolu Otoyolu'nda TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 yaralı

08:22 07.07.2023 (güncellendi: 08:23 07.07.2023)
© AA / Semih Kabasakalkaza
kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AA / Semih Kabasakal
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, yolcu otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden D.S. idaresindeki TIR ile F.Ü. yönetimindeki yolcu otobüsü Yeniçağa mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada biri ağır 18 kişi yaralandı.
İtfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Trafiğin tek şeritten sağlandığı otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

'TIR'ın makas attığı söyleniyor'

Olay yerine gelen ve yetkililerden bilgi alan Bolu Valisi Erkan Kılıç gazetecilere, "Bu gece meydana gelen kazada 18 yaralımız var. Bir tanesinin durumu ağır, bir tanesinin ise durumu ağıra yakın. 15 kişi hastaneye sevk edildi" şeklinde konuştu.
Kaza anını anlatan otobüs yolcusu ise "Kaza nedeniyle kafamızı vurduk. Otobüste çocuklar vardı. Bağrışmalar oldu. TIR'ın makas attığı söyleniyor" diye konuştu.
Otoyol araçların kaldırılmasının ardından tamamen ulaşıma açıldı.
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