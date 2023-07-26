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https://sputniknews.com.tr/20230726/mekaninin-onunde-darp-edilen-danilo-zanna-turkiyeyi-terk-edecegi-iddialarina-yanit-verdi-1073985715.html
Mekanının önünde darp edilen Danilo Zanna Türkiye'yi terk edeceği iddialarına yanıt verdi
Mekanının önünde darp edilen Danilo Zanna Türkiye'yi terk edeceği iddialarına yanıt verdi
MasterChef Türkiye'de jürilik de yapan İtalyan Şef Danilo, restoranının önünde iki eski çalışanı tarafından darp edildikten sonra Türkiye'yi terk edeceği... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
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Restoranının önünde, işten çıkarıldıkları belirtilen 2 çalışanı tarafından darp edilen İtalyan ŞefDanilo Zanna, Türkiye'yi terk edeceğine yönelik iddiaların ardından yazılı bir açıklama yayımladı.Zanna iddialara sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:Zanna, Sarıyer'deki restoranının önünde işten çıkarıldıkları söylenen ii çalışanı tarafından darp edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230719/masterchef-danilo-zanna-kendi-calisanlari-tarafindan-darp-edildi-1073726328.html
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danilo zanna, türkiye, italya
danilo zanna, türkiye, italya

Mekanının önünde darp edilen Danilo Zanna Türkiye'yi terk edeceği iddialarına yanıt verdi

01:58 26.07.2023 (güncellendi: 02:00 26.07.2023)
© InstagramMasterChef Türkiye'de jürilik de yapan İtalyan Şef Danilo
MasterChef Türkiye'de jürilik de yapan İtalyan Şef Danilo - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
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MasterChef Türkiye'de jürilik de yapan İtalyan Şef Danilo, restoranının önünde iki eski çalışanı tarafından darp edildikten sonra Türkiye'yi terk edeceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Restoranının önünde, işten çıkarıldıkları belirtilen 2 çalışanı tarafından darp edilen İtalyan ŞefDanilo Zanna, Türkiye'yi terk edeceğine yönelik iddiaların ardından yazılı bir açıklama yayımladı.
Zanna iddialara sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
“Türk milleti için hissettiklerim sağlam ve derin kökleri olan bir duygudur. Sadece bu milletin sınırsız güzelliği, dünya için temsil ettiği kadim tarihi, muhteşem denizleri ve manzaraları değil ve hatta bunca yıldır hâlâ keşfetmeye devam ettiğim inanılmaz gastronomi hazinesi bile değil. Türk millete olan sevgim, yaşayan insanlardan, karakterlerinden, adeta beni oğulları gibi karşılamalarından geliyor. Sevgim son 10 yılda yollarını benimkiyle iç içe geçirmiş, bu muhteşem kültürü ve Türk milletini keşfetmeme, öğrenmeme, yaşamama neden olan tüm o harika insanlara bağlıdır. Hiçbir eylem, insan ve olay beni Türkiye’ye ve içinde yaşayan toplumuna duyduğum sevgi ve saygıyı benden alamaz. Seni seviyorum Türkiye ve hayatıma girip beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim ve en çok da destek mesajlarınız, yanımda olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.”
Zanna, Sarıyer'deki restoranının önünde işten çıkarıldıkları söylenen ii çalışanı tarafından darp edilmişti.
Danilo Zanna - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
YAŞAM
MasterChef Danilo Zanna, kendi çalışanları tarafından darp edildi
19 Temmuz, 18:31
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