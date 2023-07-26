https://sputniknews.com.tr/20230726/kirmizi-listedeki-4-kus-turu-balik-golunde-goruldu-1074006388.html

Kırmızı listedeki 4 kuş türü Balık Gölü'nde görüldü

Kırmızı listedeki 4 kuş türü Balık Gölü'nde görüldü

Ağrı'daki 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'nde 110 kuş türünün yaşadığı tespit edildi. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T12:59+0300

2023-07-26T12:59+0300

2023-07-26T12:59+0300

yaşam

kuş

kırmızı liste

ağrı

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32 kilometrekarelik Balık Gölü, adaları, bitki örtüsü ve sahilleriyle doğa tutkunlarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor.Yaban hayatı açısından önemli bir alan olan göl ve çevresini, Afrika ile Rusya arasında göçen kuşlar ilkbahar ve sonbahar aylarında mola vermek için kullanıyor.Bazı türlerin de üreme alanı olarak kullandığı gölde, akademisyen ve gönüllülerce sürdürülen çalışmalarda bugüne kadar 110 kuş türünün yaşadığı belirlendi.Belirlenen bu türler arasında, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve nesli tehlike altında olan kızkuşu (Vanellus vanellus), elmabaş patka (Aythya ferina), sakallı akbaba (Gypaetus barbatus) ve çamurçulluğu (Limosa limosa) da bulunuyor.'110 türün yaşadığını tespit ettik'Iğdır Üniversitesi Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi (KUŞMER) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çelik, bölgedeki yaban hayatı zenginliğiyle bilinen alanlardaki türlerin belirlenmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.Balık Gölü'nün Ağrı sınırları içerisinde yer alan yüksek bir dağ gölü olduğunu ve 2 bin 241 rakımda bulunduğunu ifade eden Çelik, "Yaptığımız son güncel çalışmalarla birlikte 110 türün yaşadığını tespit ettik" dedi.'Kadife ördeğin de ürediği bilgisine rastladık'Gölde geçmiş yıllarda yaşadığı bilinen kadife ördeğin (Melanitta fusca) de takibini yaptıklarını anlatan Çelik, "Burada patkalardan elmabaş ve tepeli patka ile kızkuşu bölge için önemli türlerden. Geçmiş kayıtlara baktığımızda burada kadife ördeğin de ürediği bilgisine rastladık. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek, türü takip edeceğiz" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230630/kirmizi-listedeki-poyraz-kuslari-igdirda-goruntulendi-1073021708.html

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