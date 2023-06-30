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Kırmızı listedeki poyraz kuşları Iğdır'da görüntülendi
Kırmızı listedeki poyraz kuşları Iğdır'da görüntülendi
Iğdır'da, nesli tehlike altında olan poyraz kuşları yavrularıyla birlikte kameraya yansıdı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
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Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) oluşturulan, soyu tehlike altındaki türlerin yer aldığı kırmızı listede "NT-Tehdite açık" koduyla yer alan poyraz kuşları (Haematopus ostralegus) Iğdır'da da görülüyor.Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altına alınan poyraz kuşu, Iğdır'dan geçen ve Türkiye ile Ermenistan'ın sınırını oluşturan Aras Nehri civarında üreyip bölgede yaşamını sürdürüyor.Aras Nehri kıyısında 2 erişkin ve 2 yavru görüntülenerek kayıt altına aldı.Poyraz kuşları, bugüne kadar yapılan çalışmalarla 333 kuş türünün tespit edildiği kentteki en önemli çeşitler arasında yer alıyor.
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iğdır, poyraz, kuş
iğdır, poyraz, kuş

Kırmızı listedeki poyraz kuşları Iğdır'da görüntülendi

10:03 30.06.2023
© AAPoyraz kuşları
Poyraz kuşları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© AA
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Iğdır'da, nesli tehlike altında olan poyraz kuşları yavrularıyla birlikte kameraya yansıdı.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) oluşturulan, soyu tehlike altındaki türlerin yer aldığı kırmızı listede "NT-Tehdite açık" koduyla yer alan poyraz kuşları (Haematopus ostralegus) Iğdır'da da görülüyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altına alınan poyraz kuşu, Iğdır'dan geçen ve Türkiye ile Ermenistan'ın sınırını oluşturan Aras Nehri civarında üreyip bölgede yaşamını sürdürüyor.
Aras Nehri kıyısında 2 erişkin ve 2 yavru görüntülenerek kayıt altına aldı.
Poyraz kuşları, bugüne kadar yapılan çalışmalarla 333 kuş türünün tespit edildiği kentteki en önemli çeşitler arasında yer alıyor.
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