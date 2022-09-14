https://sputniknews.com.tr/20220914/14-bin-liraya-geyik-avi-ihalesine-tepki-kizil-geyiklerin-nesli-tukeniyor-1061174252.html

14 bin liraya geyik avı ihalesine tepki: 'Kızıl geyiklerin nesli tükeniyor'

14 bin liraya geyik avı ihalesine tepki: 'Kızıl geyiklerin nesli tükeniyor'

Bursa ve Bilecik'te kızıl geyik avı için ihaleye çıkıldı. Başlangıç bedeli 14 bin lira olan ihalede en çok parayı veren geyik avı yapabilecek. Kızıl geyik... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T13:56+0300

2022-09-14T13:56+0300

2022-09-14T13:56+0300

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avcılık

geyik

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Bursa ve Bilecik ormanlarında kızıl geyiklerin avlanmak için ihaleye çıkarılması doğaseverlerin tepkisine sebep oldu. Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği Başkanı Sedat Güler, "14 bin lirayı biz verelim, geyikleri öldürtmeyin" dedi. Geçtiğimiz yıllarda açılan ihale doğaseverlerin dava açması sonrası mahkemece iptal edilmişti.Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Bursa ve Bilecik İl Şube Müdürlüğünde avlanmak için kızıl geyik ihalesi açtı. Bunu duyan hayvansever ve vatandaşlar duruma tepki gösterdi.Bursa ve Bilecik'te 1'er tane kızıl geyik avlanmak için 14'er bin liradan kapalı teklif usulü ihaleye çıkartıldı. Çıkartılan ihalede en yüksek teklifi veren kızıl geyikleri avlanmaya hak kazanacak. Kızıl geyiklerin neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu belirten hayvansever ve vatandaşlar katliama tepki gösterdi.'Parayı biz verelim, ihale iptal olsun'"Parayı biz verelim, ihale iptal olsun" diyen Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği Başkanı Sedat Güler, "Yıllar önce yine böyle bir ihale açılmıştı. Biz bu duruma tepki gösterip gönüllü bir avukat arkadaşımızla dava açıp bu ihaleyi iptal ettirmiştik. Fakat bu durum sürekli tekrarlanmaya başladı. Son yıllarda orman yangınlarının fazlalaşması ve yapılaşmanın artmasıyla yaban hayatı tehlikeye girdi. Bunun yanında yaban hayatını koruması gereken Tarım ve Orman Bakanlığı av turizmine hizmet aracılığıyla ihaleler açıyor. Kızıl geyikler nesli tükenmekte olan türler aldığımız habere göre 2 tane geyik avlanmak için ihaleye çıkıyor. Biz DOĞADER olarak bu duruma yeter artık diyoruz. Yaban hayatını rahat bıraksınlar. Açılan ihale geyik başına 14 bin lira gerekirse biz aramızda para toplayıp bu parayı verelim bu ihaleden vazgeçilsin. Bu hayvanların yaşamasına izin verelim" dedi.Hayvanların yaşlı olmasının bahane edildiğini ifade eden Sedat Güler, "Şu anda Türkiye'de yaban hayatı tehlikede. 100 hayvandan 3 tanesi kalmış durumda. Kaçak avcılar da bir yandan hayvanları öldürüyor. Ciddi mücadele yapılırken, görevliler de saldırıya uğruyor. Ancak diğer yandan hayvanların ihale ile avlanmaya açılması bir çelişki. Uluslararası av turizmi için yabancı turistlerin de Türkiye'ye gelmesi hedefleniyor. Ancak Türkiye'de yaban hayatı orman yangınları ve çeşitli sebeplerle tehlikede. Bu durumun alışkanlık haline getirilmesi ve daha sonraki ihalelerde daha fazla geyik avının yapılmasının endişesini taşıyoruz" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220822/petrol-atiginda-mahsur-kalan-nesli-tukenmekte-olan-cizgili-sirtlan-telef-oldu--1060221193.html

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türkiye, bursa, bilecik, avcılık, geyik