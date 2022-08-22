https://sputniknews.com.tr/20220822/petrol-atiginda-mahsur-kalan-nesli-tukenmekte-olan-cizgili-sirtlan-telef-oldu--1060221193.html

Petrol atığında saplanıp kalan nesli tükenmekte olan 'çizgili sırtlan' telef oldu

Petrol atığında saplanıp kalan nesli tükenmekte olan 'çizgili sırtlan' telef oldu

Batman'ın Beşiri ilçesinde petrol atığında mahsur kalan nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde kırmızı listede yer alan 'çizgili... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T04:09+0300

2022-08-22T04:09+0300

2022-08-22T04:10+0300

türkiye

çizgili sırtlan

nesli tükenmekte olan hayvanlar

petrol

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Raman Dağı çevresinde hayvanlarını otlatmaya çıkartan çobanlar, petrol atıklarına saplanan sırtlanı görerek durumu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen Batman itfaiye ekipleri çizgili sırtlanı mahsur kaldığı petrol atığından çıkarttı. Hareketsiz duran sırtlana bir süre kalp mesajı yaparak hayata döndürmeye çalışan ekipler, yaptıkları tüm müdahalelere rağmen sırtlanı kurtaramadı. Bölgede aç kalan sırtlanın atıklara saplanan kirpileri yemek için petrol atığına girdiği öğrenildi.

türkiye

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çizgili sırtlan, nesli tükenmekte olan hayvanlar, petrol