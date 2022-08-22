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https://sputniknews.com.tr/20220822/petrol-atiginda-mahsur-kalan-nesli-tukenmekte-olan-cizgili-sirtlan-telef-oldu--1060221193.html
Petrol atığında saplanıp kalan nesli tükenmekte olan 'çizgili sırtlan' telef oldu
Petrol atığında saplanıp kalan nesli tükenmekte olan 'çizgili sırtlan' telef oldu
Batman'ın Beşiri ilçesinde petrol atığında mahsur kalan nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde kırmızı listede yer alan 'çizgili... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T04:09+0300
2022-08-22T04:10+0300
türkiye
çizgili sırtlan
nesli tükenmekte olan hayvanlar
petrol
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Raman Dağı çevresinde hayvanlarını otlatmaya çıkartan çobanlar, petrol atıklarına saplanan sırtlanı görerek durumu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen Batman itfaiye ekipleri çizgili sırtlanı mahsur kaldığı petrol atığından çıkarttı. Hareketsiz duran sırtlana bir süre kalp mesajı yaparak hayata döndürmeye çalışan ekipler, yaptıkları tüm müdahalelere rağmen sırtlanı kurtaramadı. Bölgede aç kalan sırtlanın atıklara saplanan kirpileri yemek için petrol atığına girdiği öğrenildi.
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çizgili sırtlan, nesli tükenmekte olan hayvanlar, petrol
çizgili sırtlan, nesli tükenmekte olan hayvanlar, petrol

Petrol atığında saplanıp kalan nesli tükenmekte olan 'çizgili sırtlan' telef oldu

04:09 22.08.2022 (güncellendi: 04:10 22.08.2022)
© İHAPetrol atığında mahsur kalan çizgili sırtlan telef oldu
Petrol atığında mahsur kalan çizgili sırtlan telef oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© İHA
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Batman'ın Beşiri ilçesinde petrol atığında mahsur kalan nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde kırmızı listede yer alan 'çizgili sırtlan' telef oldu.
Raman Dağı çevresinde hayvanlarını otlatmaya çıkartan çobanlar, petrol atıklarına saplanan sırtlanı görerek durumu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Batman itfaiye ekipleri çizgili sırtlanı mahsur kaldığı petrol atığından çıkarttı. Hareketsiz duran sırtlana bir süre kalp mesajı yaparak hayata döndürmeye çalışan ekipler, yaptıkları tüm müdahalelere rağmen sırtlanı kurtaramadı.
Bölgede aç kalan sırtlanın atıklara saplanan kirpileri yemek için petrol atığına girdiği öğrenildi.
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