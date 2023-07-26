https://sputniknews.com.tr/20230726/kemerdeki-orman-yangininda-son-durum-turizm-cenneti-alev-alev-yaniyor-1073989638.html
Kemer'deki orman yangınında son durum: 'Turizm cenneti' alev alev yanıyor
Kemer'deki orman yangınında son durum: 'Turizm cenneti' alev alev yanıyor
Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla havalanan helikopter ve uçaklar ile devam ediyor. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T08:15+0300
2023-07-26T08:15+0300
2023-07-26T08:15+0300
türkiye
antalya
kemer
orman yangını
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Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 21.08'de çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede alevlere sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahale edildi.Sabahın ilk saatlerinden itibaren ise yangına çok sayıda helikopter ve uçak da müdahale etmeye başladı.Bölgede çalışan helikopterler, alçalarak denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230725/kemerdeki-orman-yangini-24-saati-asti-havadan-ve-karadan-mudahale-devam-ediyor-1073981470.html
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antalya, kemer, orman yangını
antalya, kemer, orman yangını
Kemer'deki orman yangınında son durum: 'Turizm cenneti' alev alev yanıyor
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Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla havalanan helikopter ve uçaklar ile devam ediyor.
Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 21.08'de çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede alevlere sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahale edildi.
Sabahın ilk saatlerinden itibaren ise yangına çok sayıda helikopter ve uçak da müdahale etmeye başladı.
Bölgede çalışan helikopterler, alçalarak denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale sürüyor.