https://sputniknews.com.tr/20230725/kemerdeki-orman-yangini-24-saati-asti-havadan-ve-karadan-mudahale-devam-ediyor-1073981470.html
Kemer’deki orman yangını 24 saati aştı: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Kemer’deki orman yangını 24 saati aştı: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Antalya’nın Kemer ilçesinde dün akşam başlayan yangın devam ediyor. Bugün gündüz saatlerinde rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, yoğun hava... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T23:11+0300
2023-07-25T23:11+0300
2023-07-25T23:23+0300
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Kemer'de dün akşam saat 21.00 civarı başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Sabah saatlerinde kontrol altına alınmak üzere olan yangın, öğle saatlerine doğru rüzgarın şiddetiyle geniş bir alana yayıldı. Bin 50’nin üzerinde personelin karadan müdahale ettiği yangın söndürme çalışmalarına 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazözle destek verildi.Öğle saatlerinden sonra ise hava müdahalesi yoğunlaştı. Yangına yakın kısımdaki denizden su alan helikopter ve uçaklar, yangın bölgesine sortiler düzenleyerek su bıraktı. Geniş alana yayılan yangın, yoğun hava söndürme çalışmaları neticesinde dar bir kanyona sıkıştı. Şuana kadar 150-200 hektar arasında zarar görüldüğü belirtilen bölgede, havanın kararmasıyla birlikte 5 gece görüşlü helikopter ve kara ekipleri yangına müdahale sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230725/kemer-belediye-baskani-topaloglu-yangin-yerlesim-yerlerine-ulasmasin-diye-her-turlu-onlem-alindi-1073972685.html
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kemer, orman yangını, antalya
Kemer’deki orman yangını 24 saati aştı: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
23:11 25.07.2023 (güncellendi: 23:23 25.07.2023) Abone ol
Antalya’nın Kemer ilçesinde dün akşam başlayan yangın devam ediyor. Bugün gündüz saatlerinde rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, yoğun hava müdahalesiyle dar bir kanyona sıkıştırıldı. Havanın kararmasıyla birlikte bölgede gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahale devam ediyor.
Kemer'de dün akşam saat 21.00 civarı başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Sabah saatlerinde kontrol altına alınmak üzere olan yangın, öğle saatlerine doğru rüzgarın şiddetiyle geniş bir alana yayıldı. Bin 50’nin üzerinde personelin karadan müdahale ettiği yangın söndürme çalışmalarına 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazözle destek verildi.
Öğle saatlerinden sonra ise hava müdahalesi yoğunlaştı. Yangına yakın kısımdaki denizden su alan helikopter ve uçaklar, yangın bölgesine sortiler düzenleyerek su bıraktı.
Geniş alana yayılan yangın, yoğun hava söndürme çalışmaları neticesinde dar bir kanyona sıkıştı.
Şuana kadar 150-200 hektar arasında zarar görüldüğü belirtilen bölgede, havanın kararmasıyla birlikte 5 gece görüşlü helikopter ve kara ekipleri yangına müdahale sürüyor.