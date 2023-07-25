https://sputniknews.com.tr/20230725/kemer-belediye-baskani-topaloglu-yangin-yerlesim-yerlerine-ulasmasin-diye-her-turlu-onlem-alindi-1073972685.html
Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu: Yangın yerleşim yerlerine ulaşmasın diye her türlü önlem alındı
Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu: Yangın yerleşim yerlerine ulaşmasın diye her türlü önlem alındı
Antalya’nın Kemer ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Sputnik’e yaptığı açıklamada... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T19:14+0300
2023-07-25T19:14+0300
2023-07-25T19:15+0300
görüş
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kemer
yangın
yangın söndürme
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Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Değirmendere Mahallesi'nde ormanlık alanda dün saat 21.08'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.Yangında dumandan etkilenen 6 kişi, hastanede tedaviye alındı. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın 10 konut boşaltıldı ve Kemer Devlet Hastanesi'ndeki 14 hastadan 12'si taburcu edilerek evlerine gönderildi, 2 hasta da farklı hastanelere nakledildi.Yangın halen sürerken Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, son durumu Sputnik’e anlattı.Topaloğlu, “Dün akşam saat 21.08’de yangın başladı. Bütün arazözler, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, çevre ve komşu yerler müdahale etti ama arazi çok sarp olduğu için gece boyunca karadan müdahale edilemedi. Sabah 06.13 itibarıyla 22 tane helikopter, 11 tane uçak müdahaleye başladı. Rüzgar da vardı, hava çok sıcak yukarıdan atılan su aşağı ininceye kadar buharlaşıyor. Yangını bir yerde kıstırdılar ama hala devam ediyor. Yerleşim alanlarından uzakta. Şu anda da 5 tane gece görüşlü helikopter intikal etmek üzere. Gece boyunca da onlar devam edecek. Allah’tan rüzgar da can kaybı da yok. Yerleşim alanlarına gelmesin diye de her türlü önlemler alındı” bilgisini paylaştı.Yangının oteller bölgesinden uzakta olduğunu kaydeden Topaloğlu, “Yangın Göynük mahallesi Değirmendere mevkiinde başladı. Oradan dağa doğru gitti. Oteller D-400 karayolunun altında, yangın yolun üzerinde ve tepelere doğru gidiyor. Şu anda karadan müdahale için de dozerler yol açıyor” diye ekledi.
antalya
kemer
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Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
antalya, kemer, yangın, yangın söndürme
antalya, kemer, yangın, yangın söndürme
Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu: Yangın yerleşim yerlerine ulaşmasın diye her türlü önlem alındı
19:14 25.07.2023 (güncellendi: 19:15 25.07.2023) Abone ol
Özel
Antalya’nın Kemer ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Sputnik’e yaptığı açıklamada yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için her türlü önlemin alındığını ve havadan müdahalenin devam ettiğini söyledi.
Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Değirmendere Mahallesi'nde ormanlık alanda dün saat 21.08'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
Yangında dumandan etkilenen 6 kişi, hastanede tedaviye alındı. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın 10 konut boşaltıldı ve Kemer Devlet Hastanesi'ndeki 14 hastadan 12'si taburcu edilerek evlerine gönderildi, 2 hasta da farklı hastanelere nakledildi.
Yangın halen sürerken Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, son durumu Sputnik’e anlattı.
Topaloğlu, “Dün akşam saat 21.08’de yangın başladı. Bütün arazözler, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, çevre ve komşu yerler müdahale etti ama arazi çok sarp olduğu için gece boyunca karadan müdahale edilemedi. Sabah 06.13 itibarıyla 22 tane helikopter, 11 tane uçak müdahaleye başladı. Rüzgar da vardı, hava çok sıcak yukarıdan atılan su aşağı ininceye kadar buharlaşıyor. Yangını bir yerde kıstırdılar ama hala devam ediyor. Yerleşim alanlarından uzakta. Şu anda da 5 tane gece görüşlü helikopter intikal etmek üzere. Gece boyunca da onlar devam edecek. Allah’tan rüzgar da can kaybı da yok. Yerleşim alanlarına gelmesin diye de her türlü önlemler alındı” bilgisini paylaştı.
Yangının oteller bölgesinden uzakta olduğunu kaydeden Topaloğlu, “Yangın Göynük mahallesi Değirmendere mevkiinde başladı. Oradan dağa doğru gitti. Oteller D-400 karayolunun altında, yangın yolun üzerinde ve tepelere doğru gidiyor. Şu anda karadan müdahale için de dozerler yol açıyor” diye ekledi.