Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu: Yangın yerleşim yerlerine ulaşmasın diye her türlü önlem alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bilişim avukatı Gökçe: Threads, Twitter'ı yerinden edebilir
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
CHP içi tartışmalar ne anlama geliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de Parti Meclisi toplantısının yansımaları neler?
12:46
45 dk
LOZAN'IN 100. YILI
Prof. Celal Şengör: Lozan'la hür olduk
13:31
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Diş doktoru Tekkeli: CAD-CAM teknolojisi ile her şey daha iyiye gidiyor
14:05
55 dk
ANLAT BANA
İstanbul Emlakçılar Kooperatifi: Her yıl 550 bin civarında konut üretiliyor ama ihtiyaç 950 bin
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'NATO Karadeniz'de yeni bir cepheyi deniyor; bu Türkiye için tuzak, izin verilmemeli'
16:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Lozan’ın 100’üncü yılı
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
86 dk
Z RAPORU
Liderlerden Lozan Barış Antlaşması mesajları
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve piyasalardaki son durum!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP'de yaşanan değişim mi, liderlik kavgası mı?
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kredi kartı faizleri artırıldı
12:45
50 dk
ANKARA FARKI
Lozan düşmanlarının amacı ne?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gözler Karadeniz'de
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
400 yıllık ağaç mı 4 yıllık kömür mü?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
86 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
GÖRÜŞ
https://sputniknews.com.tr/20230725/kemer-belediye-baskani-topaloglu-yangin-yerlesim-yerlerine-ulasmasin-diye-her-turlu-onlem-alindi-1073972685.html
Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu: Yangın yerleşim yerlerine ulaşmasın diye her türlü önlem alındı
Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu: Yangın yerleşim yerlerine ulaşmasın diye her türlü önlem alındı
Antalya’nın Kemer ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Sputnik’e yaptığı açıklamada... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T19:14+0300
2023-07-25T19:15+0300
görüş
antalya
kemer
yangın
yangın söndürme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073972487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b8c492fa7791b72b795085a4be2b23e.jpg
Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Değirmendere Mahallesi'nde ormanlık alanda dün saat 21.08'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.Yangında dumandan etkilenen 6 kişi, hastanede tedaviye alındı. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın 10 konut boşaltıldı ve Kemer Devlet Hastanesi'ndeki 14 hastadan 12'si taburcu edilerek evlerine gönderildi, 2 hasta da farklı hastanelere nakledildi.Yangın halen sürerken Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, son durumu Sputnik’e anlattı.Topaloğlu, “Dün akşam saat 21.08’de yangın başladı. Bütün arazözler, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, çevre ve komşu yerler müdahale etti ama arazi çok sarp olduğu için gece boyunca karadan müdahale edilemedi. Sabah 06.13 itibarıyla 22 tane helikopter, 11 tane uçak müdahaleye başladı. Rüzgar da vardı, hava çok sıcak yukarıdan atılan su aşağı ininceye kadar buharlaşıyor. Yangını bir yerde kıstırdılar ama hala devam ediyor. Yerleşim alanlarından uzakta. Şu anda da 5 tane gece görüşlü helikopter intikal etmek üzere. Gece boyunca da onlar devam edecek. Allah’tan rüzgar da can kaybı da yok. Yerleşim alanlarına gelmesin diye de her türlü önlemler alındı” bilgisini paylaştı.Yangının oteller bölgesinden uzakta olduğunu kaydeden Topaloğlu, “Yangın Göynük mahallesi Değirmendere mevkiinde başladı. Oradan dağa doğru gitti. Oteller D-400 karayolunun altında, yangın yolun üzerinde ve tepelere doğru gidiyor. Şu anda karadan müdahale için de dozerler yol açıyor” diye ekledi.
antalya
kemer
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073972487_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5a6b59c18eb618715794cc1e54fa57e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, kemer, yangın, yangın söndürme
antalya, kemer, yangın, yangın söndürme

Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu: Yangın yerleşim yerlerine ulaşmasın diye her türlü önlem alındı

19:14 25.07.2023 (güncellendi: 19:15 25.07.2023)
© AA / Ayşe YıldızAntalya'nın Kemer ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Kemer ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© AA / Ayşe Yıldız
Abone olTelegram
Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Antalya’nın Kemer ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Sputnik’e yaptığı açıklamada yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için her türlü önlemin alındığını ve havadan müdahalenin devam ettiğini söyledi.
Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Değirmendere Mahallesi'nde ormanlık alanda dün saat 21.08'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
Yangında dumandan etkilenen 6 kişi, hastanede tedaviye alındı. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın 10 konut boşaltıldı ve Kemer Devlet Hastanesi'ndeki 14 hastadan 12'si taburcu edilerek evlerine gönderildi, 2 hasta da farklı hastanelere nakledildi.
Yangın halen sürerken Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, son durumu Sputnik’e anlattı.
Topaloğlu, “Dün akşam saat 21.08’de yangın başladı. Bütün arazözler, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, çevre ve komşu yerler müdahale etti ama arazi çok sarp olduğu için gece boyunca karadan müdahale edilemedi. Sabah 06.13 itibarıyla 22 tane helikopter, 11 tane uçak müdahaleye başladı. Rüzgar da vardı, hava çok sıcak yukarıdan atılan su aşağı ininceye kadar buharlaşıyor. Yangını bir yerde kıstırdılar ama hala devam ediyor. Yerleşim alanlarından uzakta. Şu anda da 5 tane gece görüşlü helikopter intikal etmek üzere. Gece boyunca da onlar devam edecek. Allah’tan rüzgar da can kaybı da yok. Yerleşim alanlarına gelmesin diye de her türlü önlemler alındı” bilgisini paylaştı.
Yangının oteller bölgesinden uzakta olduğunu kaydeden Topaloğlu, “Yangın Göynük mahallesi Değirmendere mevkiinde başladı. Oradan dağa doğru gitti. Oteller D-400 karayolunun altında, yangın yolun üzerinde ve tepelere doğru gidiyor. Şu anda karadan müdahale için de dozerler yol açıyor” diye ekledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала