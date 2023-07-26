https://sputniknews.com.tr/20230726/istanbulu-omzunda-kedisiyle-gezdi-1074005813.html

İstanbul’u omzunda kedisiyle gezdi

İstanbul’u omzunda kedisiyle gezdi

Omzunda kedisi Slyvia’yı gezdiren Eskişehirli Mustafa Rahmi Erçetin, İstanbul’un tarihi mekân ve sokaklarını evcil hayvanı ile gezerken turistlerin ilgi odağı... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

kedi

istanbul

hayvan

gezi

ayasofya

vapur

hayvan sevgisi

video

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Eskişehir’de yaşayan Mustafa Rahmi Erçetin, 9 yıldır omzunda taşıdığı kedisi Slyvia ile İstanbul gezisine çıktı. Sevimli hayvanı ile boğaza karşı çay içen Erçetin, kentin tarihi mekan ve sokaklarında dolaştı. Kız Kulesi, Ayasofya Camii, Sultan Ahmet Cami, Galata Kulesi ve Taksim Meydanı’nı boynunda kedisi ile dolaşan Mustafa Rahmi Erçetin yoğun ilgiyle karşılaştı. Yerli ve yabancı turistler Slyvia’yı sevdikten sonra, sevimli hayvan ile fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.

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kedi, istanbul, hayvan, gezi, ayasofya, vapur, hayvan sevgisi, video