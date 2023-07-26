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https://sputniknews.com.tr/20230726/istanbulu-omzunda-kedisiyle-gezdi-1074005813.html
İstanbul’u omzunda kedisiyle gezdi
İstanbul’u omzunda kedisiyle gezdi
Omzunda kedisi Slyvia’yı gezdiren Eskişehirli Mustafa Rahmi Erçetin, İstanbul’un tarihi mekân ve sokaklarını evcil hayvanı ile gezerken turistlerin ilgi odağı... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
kedi
istanbul
hayvan
gezi
ayasofya
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Eskişehir’de yaşayan Mustafa Rahmi Erçetin, 9 yıldır omzunda taşıdığı kedisi Slyvia ile İstanbul gezisine çıktı. Sevimli hayvanı ile boğaza karşı çay içen Erçetin, kentin tarihi mekan ve sokaklarında dolaştı. Kız Kulesi, Ayasofya Camii, Sultan Ahmet Cami, Galata Kulesi ve Taksim Meydanı’nı boynunda kedisi ile dolaşan Mustafa Rahmi Erçetin yoğun ilgiyle karşılaştı. Yerli ve yabancı turistler Slyvia’yı sevdikten sonra, sevimli hayvan ile fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.
https://sputniknews.com.tr/20230721/tanismalarina-vesile-olan-kopekleri-nikah-sahidi-oldu-1073812538.html
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İstanbul’u omzunda kedisiyle gezdi
İstanbul’u omzunda kedisiyle gezdi
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kedi, istanbul, hayvan, gezi, ayasofya, vapur, hayvan sevgisi, video
kedi, istanbul, hayvan, gezi, ayasofya, vapur, hayvan sevgisi, video

İstanbul’u omzunda kedisiyle gezdi

12:53 26.07.2023 (güncellendi: 12:57 26.07.2023)
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Omzunda kedisi Slyvia’yı gezdiren Eskişehirli Mustafa Rahmi Erçetin, İstanbul’un tarihi mekân ve sokaklarını evcil hayvanı ile gezerken turistlerin ilgi odağı oldu.
Eskişehir’de yaşayan Mustafa Rahmi Erçetin, 9 yıldır omzunda taşıdığı kedisi Slyvia ile İstanbul gezisine çıktı.
Sevimli hayvanı ile boğaza karşı çay içen Erçetin, kentin tarihi mekan ve sokaklarında dolaştı.
Kız Kulesi, Ayasofya Camii, Sultan Ahmet Cami, Galata Kulesi ve Taksim Meydanı’nı boynunda kedisi ile dolaşan Mustafa Rahmi Erçetin yoğun ilgiyle karşılaştı.
Yerli ve yabancı turistler Slyvia’yı sevdikten sonra, sevimli hayvan ile fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.
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