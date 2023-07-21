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Tanışmalarına vesile olan köpekleri 'nikah şahidi' oldu
Tanışmalarına vesile olan köpekleri 'nikah şahidi' oldu
Mersin’de köpekleri sayesinde tanışan Türk damat ile Rus gelin, dünya evine girdi. Çiftin temsili nikah şahitleri olarak köpekleri de yanlarında yer aldı. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
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mersin, köpek, rus, fotoğraf, фото, düğün
mersin, köpek, rus, fotoğraf, фото, düğün

Tanışmalarına vesile olan köpekleri 'nikah şahidi' oldu

14:25 21.07.2023 (güncellendi: 14:30 21.07.2023)
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Mersin’de köpekleri sayesinde tanışan Türk damat ile Rus gelin, dünya evine girdi. Çiftin temsili nikah şahitleri olarak köpekleri de yanlarında yer aldı.
© İHAMersin'de ilginç bir nikah töreni gerçekleştirildi. Türkiye’de evcil hayvan kuaförlüğünün meslek olarak kabul edilmesinin ardından Mersin’de ilk defa açılan sınava tek kişi olarak başvuran ve 3 saat süren sınav sonunda kursu başarıyla tamamlayan Mete Soyutürk ile Rus gelin Daria Soyutürk, köpekleri sayesinde yaklaşık 1 yıl önce tanıştı.
Evlenmelerine vesile olan köpekleri temsili nikah şahidi oldu - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Mersin'de ilginç bir nikah töreni gerçekleştirildi. Türkiye’de evcil hayvan kuaförlüğünün meslek olarak kabul edilmesinin ardından Mersin’de ilk defa açılan sınava tek kişi olarak başvuran ve 3 saat süren sınav sonunda kursu başarıyla tamamlayan Mete Soyutürk ile Rus gelin Daria Soyutürk, köpekleri sayesinde yaklaşık 1 yıl önce tanıştı.
© İHABir süre sonra aralarındaki ilişkileri ilerleyen Türk damat ile Rus gelin, nikah masasına oturdu. Çiftin en büyük istediği temsili de olsa köpeklerinin şahit olmasıydı.
Evlenmelerine vesile olan köpekleri temsili nikah şahidi oldu - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Bir süre sonra aralarındaki ilişkileri ilerleyen Türk damat ile Rus gelin, nikah masasına oturdu. Çiftin en büyük istediği temsili de olsa köpeklerinin şahit olmasıydı.
© İHABu istekleri belediye tarafından olumlu karşılanırken, Boston ve Lyova isimli köpekleri çiftin temsili şahitleri olarak yanlarında yer aldı. Çiftin nikahını ise nikahlarda genç çiftlere verdiği tavsiyelerle fenomen olan Dilek Yörük kıydı. Renkli anların yaşandığı nikahta, çiftin evlilik cüzdanını da köpekleri aldı.
Evlenmelerine vesile olan köpekleri temsili nikah şahidi oldu - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Bu istekleri belediye tarafından olumlu karşılanırken, Boston ve Lyova isimli köpekleri çiftin temsili şahitleri olarak yanlarında yer aldı. Çiftin nikahını ise nikahlarda genç çiftlere verdiği tavsiyelerle fenomen olan Dilek Yörük kıydı. Renkli anların yaşandığı nikahta, çiftin evlilik cüzdanını da köpekleri aldı.
© İHANikahın ardından duygularını paylaşan damat Mete Soyutürk, 1 yıldır eşiyle tanıştıklarını belirterek, "Ben pet kuaförüyüm. Onun da benim de köpeğim var. Eşim iş yerimize geldi. Orada önce köpeklerimiz kaynaştı, sonra biz kaynaştık. Daha sonra daha sık ziyaret etmeye başladı ve evlenmeye karar verdik. Çok mutluyuz. Tüm süreçte köpeklerimiz yanımızdaydı ve onların da bu evliliğe şahitlik etmesini istedik. Bugün bunu gerçekleştirdik. Onlarla beraber olmamız bizi mutlu ediyor" dedi.
Evlenmelerine vesile olan köpekleri temsili nikah şahidi oldu - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Nikahın ardından duygularını paylaşan damat Mete Soyutürk, 1 yıldır eşiyle tanıştıklarını belirterek, "Ben pet kuaförüyüm. Onun da benim de köpeğim var. Eşim iş yerimize geldi. Orada önce köpeklerimiz kaynaştı, sonra biz kaynaştık. Daha sonra daha sık ziyaret etmeye başladı ve evlenmeye karar verdik. Çok mutluyuz. Tüm süreçte köpeklerimiz yanımızdaydı ve onların da bu evliliğe şahitlik etmesini istedik. Bugün bunu gerçekleştirdik. Onlarla beraber olmamız bizi mutlu ediyor" dedi.
© İHANikah memuru Dilek Yörük ise çiftin yanlarına geldiğinde köpeklerinden bahsettiğini kaydederek, "Köpeklerinin şahit olmasını istediler. Ben bunun yasal olarak mümkün olmadığını ancak temsili olarak masada oturabileceklerini söyledim. Benim için ilginç bir tecrübe oldu. Belki evet diyemediler ama nikahlarını kıymış olduk. İlk defa böyle bir nikah kıydım. Hayvanları çok seviyoruz. Güzel bir tecrübe oldu benim için de. Güzel olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Evlenmelerine vesile olan köpekleri temsili nikah şahidi oldu - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Nikah memuru Dilek Yörük ise çiftin yanlarına geldiğinde köpeklerinden bahsettiğini kaydederek, "Köpeklerinin şahit olmasını istediler. Ben bunun yasal olarak mümkün olmadığını ancak temsili olarak masada oturabileceklerini söyledim. Benim için ilginç bir tecrübe oldu. Belki evet diyemediler ama nikahlarını kıymış olduk. İlk defa böyle bir nikah kıydım. Hayvanları çok seviyoruz. Güzel bir tecrübe oldu benim için de. Güzel olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
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