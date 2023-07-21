Tanışmalarına vesile olan köpekleri 'nikah şahidi' oldu

© İHA Nikah memuru Dilek Yörük ise çiftin yanlarına geldiğinde köpeklerinden bahsettiğini kaydederek, "Köpeklerinin şahit olmasını istediler. Ben bunun yasal olarak mümkün olmadığını ancak temsili olarak masada oturabileceklerini söyledim. Benim için ilginç bir tecrübe oldu. Belki evet diyemediler ama nikahlarını kıymış olduk. İlk defa böyle bir nikah kıydım. Hayvanları çok seviyoruz. Güzel bir tecrübe oldu benim için de. Güzel olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.