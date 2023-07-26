https://sputniknews.com.tr/20230726/hava-sicakliginin-rekor-kirmasi-bekleniyor-istanbulda-sahile-akin-ettiler-1074007843.html
Hava sıcaklığının rekor kırması bekleniyor: İstanbul'da sahile akın ettiler
Hava sıcaklığının rekor kırması bekleniyor: İstanbul'da sahile akın ettiler
İstanbul'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşlar, Üsküdar ve Beylerbeyi sahiline akın etti. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T13:38+0300
2023-07-26T13:38+0300
2023-07-26T13:38+0300
türkiye
meteoroloji
hava sıcaklığı
istanbul hava durumu
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İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının etkisi hissediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşlar, Üsküdar ve Beylerbeyi sahiline akın etti. Kavurucu sıcaklığın çaresini bazı vatandaşlar, denize girerek bulurken bazıları ise gölgelik alanları tercih etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat 11.00 - 16.00 arasında vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230726/meteorolojiden-en-sicak-gun-uyarisi-45-dereceyi-gorecek-1073987402.html
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meteoroloji, hava sıcaklığı, istanbul hava durumu
meteoroloji, hava sıcaklığı, istanbul hava durumu
Hava sıcaklığının rekor kırması bekleniyor: İstanbul'da sahile akın ettiler
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İstanbul'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşlar, Üsküdar ve Beylerbeyi sahiline akın etti.
İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının etkisi hissediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşlar, Üsküdar ve Beylerbeyi sahiline akın etti.
Kavurucu sıcaklığın çaresini bazı vatandaşlar, denize girerek bulurken bazıları ise gölgelik alanları tercih etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat 11.00 - 16.00 arasında vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.