https://sputniknews.com.tr/20230726/hava-sicakliginin-rekor-kirmasi-bekleniyor-istanbulda-sahile-akin-ettiler-1074007843.html

Hava sıcaklığının rekor kırması bekleniyor: İstanbul'da sahile akın ettiler

Hava sıcaklığının rekor kırması bekleniyor: İstanbul'da sahile akın ettiler

İstanbul'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşlar, Üsküdar ve Beylerbeyi sahiline akın etti. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T13:38+0300

2023-07-26T13:38+0300

2023-07-26T13:38+0300

türkiye

meteoroloji

hava sıcaklığı

istanbul hava durumu

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İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının etkisi hissediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşlar, Üsküdar ve Beylerbeyi sahiline akın etti. Kavurucu sıcaklığın çaresini bazı vatandaşlar, denize girerek bulurken bazıları ise gölgelik alanları tercih etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat 11.00 - 16.00 arasında vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230726/meteorolojiden-en-sicak-gun-uyarisi-45-dereceyi-gorecek-1073987402.html

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meteoroloji, hava sıcaklığı, istanbul hava durumu