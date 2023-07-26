https://sputniknews.com.tr/20230726/fsb-moskova-bolgesinde-ukraynadan-yonetilen-yeralti-uyusturucu-laboratuvari-tespit-etti-1074015481.html
FSB, Moskova Bölgesi'nde Ukrayna'dan yönetilen yeraltı uyuşturucu laboratuvarı tespit etti
FSB, Moskova Bölgesi'nde Ukrayna'dan yönetilen yeraltı uyuşturucu laboratuvarı tespit etti
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova Bölgesi'nin Şatura kentinde Ukrayna'dan idare edilen bir yeraltı uyuşturucu laboratuvarının açığa çıkarıldığını... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T15:35+0300
2023-07-26T15:35+0300
2023-07-26T15:35+0300
dünya
rusya
ukrayna
fsb
uyuşturucu
satış
üretim
laboratuvar
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
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Açığa çıkarılan laboratuvarın Ukrayna topraklarından idare edildiğini kaydeden FSB, üretilen uyuşturucu maddelerin yine Ukrayna vatandaşları tarafından yönetilen bir internet mağazası üzerinden satıldığını bildirdi.Suç örgütünün üyeleri olduğu öngörülen kişilerin gözaltına alınarak tutuklandığını aktara FSB, güvenlik güçlerinin 57 kg'dan fazla N-metilefedron (a-PVP), 4 ton uyuşturucu içeren sıvı, laboratuvar ekipmanı ve ilaç sentezi için gerekli kimyasallara el koyduğunun altını çizdi.FSB, zanlılar hakkında büyük miktarda uyuşturucu üretme suçlamasıyla dava açıldığını ve bu suç için müebbet hapis cezasına varan cezaların verildiğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20221019/ukraynali-esir-azov-militanlarinin-yaklasik-yarisi-uyusturucu-kullaniyor-1062499890.html
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rusya, ukrayna, fsb, uyuşturucu, satış, üretim, laboratuvar, rus istihbarat teşkilatı (fsb)
rusya, ukrayna, fsb, uyuşturucu, satış, üretim, laboratuvar, rus istihbarat teşkilatı (fsb)
FSB, Moskova Bölgesi'nde Ukrayna'dan yönetilen yeraltı uyuşturucu laboratuvarı tespit etti
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova Bölgesi'nin Şatura kentinde Ukrayna'dan idare edilen bir yeraltı uyuşturucu laboratuvarının açığa çıkarıldığını belirtti.
Açığa çıkarılan laboratuvarın Ukrayna topraklarından idare edildiğini kaydeden FSB, üretilen uyuşturucu maddelerin yine Ukrayna vatandaşları tarafından yönetilen bir internet mağazası üzerinden satıldığını bildirdi.
Suç örgütünün üyeleri olduğu öngörülen kişilerin gözaltına alınarak tutuklandığını aktara FSB, güvenlik güçlerinin 57 kg'dan fazla N-metilefedron (a-PVP), 4 ton uyuşturucu içeren sıvı, laboratuvar ekipmanı ve ilaç sentezi için gerekli kimyasallara el koyduğunun altını çizdi.
FSB, zanlılar hakkında büyük miktarda uyuşturucu üretme suçlamasıyla dava açıldığını ve bu suç için müebbet hapis cezasına varan cezaların verildiğini ifade etti.