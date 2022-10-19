https://sputniknews.com.tr/20221019/ukraynali-esir-azov-militanlarinin-yaklasik-yarisi-uyusturucu-kullaniyor-1062499890.html
Ukraynalı esir: Azov militanlarının yaklaşık yarısı uyuşturucu kullanıyor
Ukraynalı esir: Azov militanlarının yaklaşık yarısı uyuşturucu kullanıyor
Rus güçleri tarafından esir alınan Ukraynalı neo-Nazi taburu Azov militanı Renat Aliyev, Azov’un bazı birimlerinde uyuşturucu kullananların oranının en az... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T19:55+0300
2022-10-19T19:55+0300
2022-10-19T19:55+0300
ukrayna krizi
azov
azov taburu
uyuşturucu
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Bulunduğu cezaevinden Sputnik’e konuşan Ukraynalı neo-Nazi taburu Azov militanı Aliyev, kaç militanın uyuşturucu kullandığı sorusunu, "Yüzde 50, belki daha fazla" şeklinde yanıtladı.Uyuşturucunun Ukrayna ordusundan bir askerin tedarik ettiğini belirten Aliyev, Azov militanlarının uyuşturucu bittiğinde ilk yardım çantalarındaki ‘ketamini’ kullandıklarını söyledi.Özel operasyondan önce de tabur militanlarının kuralları defalarca ihlal ettiğini vurgulayan Aliyev, “Genelde esrar içiyorlardı ve alkol alıyorlardı” dedi.Ukrayna ordusunun 56. motorlu piyade tugayının komutan yardımcısı Yarbay Valentin Altuhov da askerler arasında uyuşturucu bağımlıları olduğunu doğrulayarak, “Elbette uyuşturucu bağımlıları da vardı, çünkü kalifiye personel yüzdesi düşüktü ve yüzde çok düşükse tugayda rotasyona gidilmiyordu. Doğal olarak kadro seçimi oranı da düşüktü. Bu yüzden bu tür insanlarda alınıyordu” dedi.Rusya Soruşturma Komitesi’ne göre, eylül ayının sonundan bu yana tutuklanarak Rusya'daki farklı cezaevlerine nakledilen 400'den fazla Azov militanı, sivillere karşı işledikleri suçlar hakkında ifade veriyor.
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azov, azov taburu, uyuşturucu
azov, azov taburu, uyuşturucu
Ukraynalı esir: Azov militanlarının yaklaşık yarısı uyuşturucu kullanıyor
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Rus güçleri tarafından esir alınan Ukraynalı neo-Nazi taburu Azov militanı Renat Aliyev, Azov’un bazı birimlerinde uyuşturucu kullananların oranının en az yüzde 50 olduğunu söyledi.
Bulunduğu cezaevinden Sputnik’e konuşan Ukraynalı neo-Nazi taburu Azov militanı Aliyev, kaç militanın uyuşturucu kullandığı sorusunu, "Yüzde 50, belki daha fazla" şeklinde yanıtladı.
Uyuşturucunun Ukrayna ordusundan bir askerin tedarik ettiğini belirten Aliyev, Azov militanlarının uyuşturucu bittiğinde ilk yardım çantalarındaki ‘ketamini’ kullandıklarını söyledi.
Özel operasyondan önce de tabur militanlarının kuralları defalarca ihlal ettiğini vurgulayan Aliyev, “Genelde esrar içiyorlardı ve alkol alıyorlardı” dedi.
Ukrayna ordusunun 56. motorlu piyade tugayının komutan yardımcısı Yarbay Valentin Altuhov da askerler arasında uyuşturucu bağımlıları olduğunu doğrulayarak, “Elbette uyuşturucu bağımlıları da vardı, çünkü kalifiye personel yüzdesi düşüktü ve yüzde çok düşükse tugayda rotasyona gidilmiyordu. Doğal olarak kadro seçimi oranı da düşüktü. Bu yüzden bu tür insanlarda alınıyordu” dedi.
Rusya Soruşturma Komitesi’ne göre, eylül ayının sonundan bu yana tutuklanarak Rusya'daki farklı cezaevlerine nakledilen 400'den fazla Azov militanı, sivillere karşı işledikleri suçlar hakkında ifade veriyor.