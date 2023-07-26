https://sputniknews.com.tr/20230726/ekvadorda-hapishane-isyani-18-olu-11-yarali-1073991024.html
Ekvador'da hapishane isyanı: 18 ölü, 11 yaralı
Ekvador'da hapishane isyanı: 18 ölü, 11 yaralı
Ekvador'da bir hapishanede çıkan isyanda 18 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Diğer hapishanelere de sıçrayan isyanda en az 96 gardiyan mahkumlar... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T09:22+0300
2023-07-26T09:22+0300
2023-07-26T09:22+0300
dünya
güney amerika
ekvador
hapishane
isyan
ölü
yaralı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1a/1073991184_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_cae73c6e9db331d314c67fa3f6c54161.jpg
Güney Amerika ülkesi Ekvador’un Guayaquil şehrinde yer alan ve ülkenin en büyük hapishanesi olan Litoral Hapishanesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü mahkumlar arasında yaşanan kavga ile başlayan olaylar kontrolden çıkarak isyana dönüştü. Olaylarda 18 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. İsyanın ülkedeki diğer hapishanelere sıçraması sonucu en az 96 gardiyan mahkumlar tarafından esir alınırken, çok sayıda mahkum ise açlık grevine başladı.Hapishanelerde OHAL ilan edildiEkvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso olayların ardından bu sabah bir kararname imzalayarak ciddi iç kargaşa sebebiyle ülkedeki tüm hapishanelerde 60 gün süresince OHAL ilan etti.Litoral Hapishanesi’ne 2 bin 700 kolluk kuvvetiyle müdahale edildiEkvador İçişleri Bakanı Juan Zapata, OHAL ilanının ardından yaptığı açıklamada, Litoral Hapishanesi’ne Ekvador Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinden oluşan 2 bin 700 kişi ile müdahale edildiğini bildirdi. Bakan Zapata ayrıca, güvenlik güçleri tarafından yapılan baskın sonrası hapishanede kontrolün yeniden sağlandığını ve savcılık personelinin bölgede inceleme başlattıklarını ifade etti. Bakan Zapata, rehin tutulan gardiyanlar hakkında ise bilgi paylaşmadı.Ekvador Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada ise, yapılan operasyon sırasında hapishanedeki mahkumların kullandıkları bazı kısa ve uzun namlulu silahlar ile çok sayıda mühimmata el konulduğu bildirildi.Gardiyanlar en az 5 hapishanede rehin tutuluyorEkvador hapishane servisi tarafından dün yapılan açıklamada, rehin tutulan gardiyanların sayısına ilişkin kesin bir sayı verilmeden en az beş hapishanede gardiyanların istekleri dışında tutulduğu aktarılarak, rehin tutulan gardiyanların sağlık durumlarının iyi olduğu ve onları kurtarmak için tüm imkanların seferber edildiği ifade edildi.Azuay Valisi Consuelo Orellana, 53 gardiyanın yalnızca Cuenca kentindeki Turi Hapishanesi’nde rehin tutulduğunu açıkladı.Olaylarda ülkede faaliyet gösteren 'Los Tiguerones' ile 'Los Lobos' adlı suç çetelerine mensup mahkumların hapishanenin kontrolünü ele geçirmek amacıyla çatıştıkları belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230622/hondurasta-kadinlar-hapishanesinde-cikan-kavgada-olen-mahkumlarin-sayisi-artiyor-1072735468.html
ekvador
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1a/1073991184_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_52e2ceaf687c55fadd03a7c0affad651.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
güney amerika, ekvador, hapishane, isyan, ölü, yaralı
güney amerika, ekvador, hapishane, isyan, ölü, yaralı
Ekvador'da hapishane isyanı: 18 ölü, 11 yaralı
Abone ol
Ekvador'da bir hapishanede çıkan isyanda 18 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Diğer hapishanelere de sıçrayan isyanda en az 96 gardiyan mahkumlar tarafından rehin alındı. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso ülkedeki hapishanelerde 60 gün süreyle OHAL ilan etti.
Güney Amerika ülkesi Ekvador’un Guayaquil şehrinde yer alan ve ülkenin en büyük hapishanesi olan Litoral Hapishanesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü mahkumlar arasında yaşanan kavga ile başlayan olaylar kontrolden çıkarak isyana dönüştü.
Olaylarda 18 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. İsyanın ülkedeki diğer hapishanelere sıçraması sonucu en az 96 gardiyan mahkumlar tarafından esir alınırken, çok sayıda mahkum ise açlık grevine başladı.
Hapishanelerde OHAL ilan edildi
Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso olayların ardından bu sabah bir kararname imzalayarak ciddi iç kargaşa sebebiyle ülkedeki tüm hapishanelerde 60 gün süresince OHAL ilan etti.
Litoral Hapishanesi’ne 2 bin 700 kolluk kuvvetiyle müdahale edildi
Ekvador İçişleri Bakanı Juan Zapata, OHAL ilanının ardından yaptığı açıklamada, Litoral Hapishanesi’ne Ekvador Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinden oluşan 2 bin 700 kişi ile müdahale edildiğini bildirdi.
Bakan Zapata ayrıca, güvenlik güçleri tarafından yapılan baskın sonrası hapishanede kontrolün yeniden sağlandığını ve savcılık personelinin bölgede inceleme başlattıklarını ifade etti. Bakan Zapata, rehin tutulan gardiyanlar hakkında ise bilgi paylaşmadı.
Ekvador Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada ise, yapılan operasyon sırasında hapishanedeki mahkumların kullandıkları bazı kısa ve uzun namlulu silahlar ile çok sayıda mühimmata el konulduğu bildirildi.
Gardiyanlar en az 5 hapishanede rehin tutuluyor
Ekvador hapishane servisi tarafından dün yapılan açıklamada, rehin tutulan gardiyanların sayısına ilişkin kesin bir sayı verilmeden en az beş hapishanede gardiyanların istekleri dışında tutulduğu aktarılarak, rehin tutulan gardiyanların sağlık durumlarının iyi olduğu ve onları kurtarmak için tüm imkanların seferber edildiği ifade edildi.
Azuay Valisi Consuelo Orellana, 53 gardiyanın yalnızca Cuenca kentindeki Turi Hapishanesi’nde rehin tutulduğunu açıkladı.
Olaylarda ülkede faaliyet gösteren 'Los Tiguerones' ile 'Los Lobos' adlı suç çetelerine mensup mahkumların hapishanenin kontrolünü ele geçirmek amacıyla çatıştıkları belirtildi.