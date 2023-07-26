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Ekvador'da hapishane isyanı: 18 ölü, 11 yaralı
Ekvador'da hapishane isyanı: 18 ölü, 11 yaralı
Ekvador'da bir hapishanede çıkan isyanda 18 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Diğer hapishanelere de sıçrayan isyanda en az 96 gardiyan mahkumlar... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T09:22+0300
2023-07-26T09:22+0300
dünya
güney amerika
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Güney Amerika ülkesi Ekvador’un Guayaquil şehrinde yer alan ve ülkenin en büyük hapishanesi olan Litoral Hapishanesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü mahkumlar arasında yaşanan kavga ile başlayan olaylar kontrolden çıkarak isyana dönüştü. Olaylarda 18 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. İsyanın ülkedeki diğer hapishanelere sıçraması sonucu en az 96 gardiyan mahkumlar tarafından esir alınırken, çok sayıda mahkum ise açlık grevine başladı.Hapishanelerde OHAL ilan edildiEkvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso olayların ardından bu sabah bir kararname imzalayarak ciddi iç kargaşa sebebiyle ülkedeki tüm hapishanelerde 60 gün süresince OHAL ilan etti.Litoral Hapishanesi’ne 2 bin 700 kolluk kuvvetiyle müdahale edildiEkvador İçişleri Bakanı Juan Zapata, OHAL ilanının ardından yaptığı açıklamada, Litoral Hapishanesi’ne Ekvador Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinden oluşan 2 bin 700 kişi ile müdahale edildiğini bildirdi. Bakan Zapata ayrıca, güvenlik güçleri tarafından yapılan baskın sonrası hapishanede kontrolün yeniden sağlandığını ve savcılık personelinin bölgede inceleme başlattıklarını ifade etti. Bakan Zapata, rehin tutulan gardiyanlar hakkında ise bilgi paylaşmadı.Ekvador Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada ise, yapılan operasyon sırasında hapishanedeki mahkumların kullandıkları bazı kısa ve uzun namlulu silahlar ile çok sayıda mühimmata el konulduğu bildirildi.Gardiyanlar en az 5 hapishanede rehin tutuluyorEkvador hapishane servisi tarafından dün yapılan açıklamada, rehin tutulan gardiyanların sayısına ilişkin kesin bir sayı verilmeden en az beş hapishanede gardiyanların istekleri dışında tutulduğu aktarılarak, rehin tutulan gardiyanların sağlık durumlarının iyi olduğu ve onları kurtarmak için tüm imkanların seferber edildiği ifade edildi.Azuay Valisi Consuelo Orellana, 53 gardiyanın yalnızca Cuenca kentindeki Turi Hapishanesi’nde rehin tutulduğunu açıkladı.Olaylarda ülkede faaliyet gösteren 'Los Tiguerones' ile 'Los Lobos' adlı suç çetelerine mensup mahkumların hapishanenin kontrolünü ele geçirmek amacıyla çatıştıkları belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230622/hondurasta-kadinlar-hapishanesinde-cikan-kavgada-olen-mahkumlarin-sayisi-artiyor-1072735468.html
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güney amerika, ekvador, hapishane, isyan, ölü, yaralı
güney amerika, ekvador, hapishane, isyan, ölü, yaralı

Ekvador'da hapishane isyanı: 18 ölü, 11 yaralı

09:22 26.07.2023
© İHAEkvador'da bir hapishanede çıkan isyanda 18 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Diğer hapishanelere de sıçrayan isyanda en az 96 gardiyan mahkumlar tarafından rehin alındı. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso ülkedeki hapishanelerde 60 gün süreyle OHAL ilan etti.
Ekvador'da bir hapishanede çıkan isyanda 18 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Diğer hapishanelere de sıçrayan isyanda en az 96 gardiyan mahkumlar tarafından rehin alındı. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso ülkedeki hapishanelerde 60 gün süreyle OHAL ilan etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© İHA
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Ekvador'da bir hapishanede çıkan isyanda 18 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Diğer hapishanelere de sıçrayan isyanda en az 96 gardiyan mahkumlar tarafından rehin alındı. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso ülkedeki hapishanelerde 60 gün süreyle OHAL ilan etti.
Güney Amerika ülkesi Ekvador’un Guayaquil şehrinde yer alan ve ülkenin en büyük hapishanesi olan Litoral Hapishanesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü mahkumlar arasında yaşanan kavga ile başlayan olaylar kontrolden çıkarak isyana dönüştü.
Olaylarda 18 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. İsyanın ülkedeki diğer hapishanelere sıçraması sonucu en az 96 gardiyan mahkumlar tarafından esir alınırken, çok sayıda mahkum ise açlık grevine başladı.

Hapishanelerde OHAL ilan edildi

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso olayların ardından bu sabah bir kararname imzalayarak ciddi iç kargaşa sebebiyle ülkedeki tüm hapishanelerde 60 gün süresince OHAL ilan etti.

Litoral Hapishanesi’ne 2 bin 700 kolluk kuvvetiyle müdahale edildi

Ekvador İçişleri Bakanı Juan Zapata, OHAL ilanının ardından yaptığı açıklamada, Litoral Hapishanesi’ne Ekvador Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinden oluşan 2 bin 700 kişi ile müdahale edildiğini bildirdi.
Bakan Zapata ayrıca, güvenlik güçleri tarafından yapılan baskın sonrası hapishanede kontrolün yeniden sağlandığını ve savcılık personelinin bölgede inceleme başlattıklarını ifade etti. Bakan Zapata, rehin tutulan gardiyanlar hakkında ise bilgi paylaşmadı.
Ekvador Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada ise, yapılan operasyon sırasında hapishanedeki mahkumların kullandıkları bazı kısa ve uzun namlulu silahlar ile çok sayıda mühimmata el konulduğu bildirildi.

Gardiyanlar en az 5 hapishanede rehin tutuluyor

Ekvador hapishane servisi tarafından dün yapılan açıklamada, rehin tutulan gardiyanların sayısına ilişkin kesin bir sayı verilmeden en az beş hapishanede gardiyanların istekleri dışında tutulduğu aktarılarak, rehin tutulan gardiyanların sağlık durumlarının iyi olduğu ve onları kurtarmak için tüm imkanların seferber edildiği ifade edildi.
Azuay Valisi Consuelo Orellana, 53 gardiyanın yalnızca Cuenca kentindeki Turi Hapishanesi’nde rehin tutulduğunu açıkladı.
Olaylarda ülkede faaliyet gösteren 'Los Tiguerones' ile 'Los Lobos' adlı suç çetelerine mensup mahkumların hapishanenin kontrolünü ele geçirmek amacıyla çatıştıkları belirtildi.
Orta Amerika ülkesi Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada hayatını kaybeden mahkumların sayısı 46'ya yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
DÜNYA
Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada ölen mahkumların sayısı artıyor
22 Haziran , 11:48
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