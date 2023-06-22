https://sputniknews.com.tr/20230622/hondurasta-kadinlar-hapishanesinde-cikan-kavgada-olen-mahkumlarin-sayisi-artiyor-1072735468.html
Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada ölen mahkumların sayısı artıyor
Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada ölen mahkumların sayısı artıyor
Orta Amerika ülkesi Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada hayatını kaybeden mahkumların sayısı 46'ya yükseldi. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T11:48+0300
2023-06-22T11:48+0300
2023-06-22T11:48+0300
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orta amerika
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cezaevi
kavga
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mahkum
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Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'ya bağlı Tamara kasabasındaki kadınlar cezaevinde dün çıkan isyan ve çatışmada 5 kadın daha öldü.Mara Salvatrucha ve Barrio 18 çeteleri arasında çıkan kavgada, 26 kadın yakılarak, 20 kadın ise silah veya bıçakla öldürüldü.Mahkumların hücrelerine kilitlenerek ateşe verildiği olaylarda, yaralanan 7 kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.Güvenlik Bakanı görevden alındıHonduras Devlet Başkanı Xiomara Castro olayları 'son derece korkunç' olarak niteledi.Castro, isyanın sokak çeteleri tarafından, 'güvenlik yetkililerinin bilgisi ve rızası dahilinde planlandığını' söyledi.Başkan Castro, Güvenlik Bakanı Ramon Sabillon'u görevden alarak yerine Emniyet Genel Müdürü Gustavo Sanchez'i atadı.Diğer yandan, Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Miguel Martinez saldırının 'planlı'" olduğunu ifade etti.Martinez, çete üyelerinin gardiyanları etkisiz hale getirip anahtarlarını aldığı anlara kadar kayıtta olan güvenlik kameralarının daha sonra kırıldığını belirtti.Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'ya bağlı Tamara kasabasındaki kadınlar cezaevinde, yerel saatle dün sabah isyan ve çatışma çıkmıştı.Mara Salvatrucha ve Barrio 18 çeteleri arasında çıkan kavga nedeniyle hapishane çevresine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilmişti.Honduras'ın Comayagua cezaevinde 2012'de çıkan yangında 361 erkek mahkum hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230621/hondurasta-kadinlar-hapishanesinde-cikan-kavgada-41-mahkum-oldu-1072682142.html
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güney amerika, orta amerika, honduras, hapishane, cezaevi, kavga, kadın, mahkum
güney amerika, orta amerika, honduras, hapishane, cezaevi, kavga, kadın, mahkum
Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada ölen mahkumların sayısı artıyor
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Orta Amerika ülkesi Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada hayatını kaybeden mahkumların sayısı 46'ya yükseldi.
Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'ya bağlı Tamara kasabasındaki kadınlar cezaevinde dün çıkan isyan ve çatışmada 5 kadın daha öldü.
Mara Salvatrucha ve Barrio 18 çeteleri arasında çıkan kavgada, 26 kadın yakılarak, 20 kadın ise silah veya bıçakla öldürüldü.
Mahkumların hücrelerine kilitlenerek ateşe verildiği olaylarda, yaralanan 7 kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.
Güvenlik Bakanı görevden alındı
Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro olayları 'son derece korkunç' olarak niteledi.
Castro, isyanın sokak çeteleri tarafından, 'güvenlik yetkililerinin bilgisi ve rızası dahilinde planlandığını' söyledi.
Başkan Castro, Güvenlik Bakanı Ramon Sabillon'u görevden alarak yerine Emniyet Genel Müdürü Gustavo Sanchez'i atadı.
Diğer yandan, Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Miguel Martinez saldırının 'planlı'" olduğunu ifade etti.
Martinez, çete üyelerinin gardiyanları etkisiz hale getirip anahtarlarını aldığı anlara kadar kayıtta olan güvenlik kameralarının daha sonra kırıldığını belirtti.
Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'ya bağlı Tamara kasabasındaki kadınlar cezaevinde, yerel saatle dün sabah isyan ve çatışma çıkmıştı.
Mara Salvatrucha ve Barrio 18 çeteleri arasında çıkan kavga nedeniyle hapishane çevresine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilmişti.
Honduras'ın Comayagua cezaevinde 2012'de çıkan yangında 361 erkek mahkum hayatını kaybetmişti.