https://sputniknews.com.tr/20230621/hondurasta-kadinlar-hapishanesinde-cikan-kavgada-41-mahkum-oldu-1072682142.html

Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada 41 mahkum öldü

Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada 41 mahkum öldü

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 41 kadın mahkum hayatını kaybetti. 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T00:54+0300

2023-06-21T00:54+0300

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kavga

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Honduras gazetesi La Prensa'ya göre, başkent Tegucigalpa'ya bağlı Tamara kasabasındaki kadınlar cezaevinde, isyan ve çatışma çıktı.Olaylarda 25 kadın yakılarak, 16 kadın ise silahla öldürüldü.Mara Salvatrucha ve Barrio 18 çeteleri arasında çıkan kavga nedeniyle hapishane çevresine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.'En sert şekilde müdahale emrini verdim'Güvenlik Bakanı Yardımcısı Julissa Villanueva, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, cezaevinde 'acil durum' ilan edildiğini belirterek, "Tamara kadın hapishanesine en sert şekilde müdahale emrini verdim. Bu cezaevindeki eylemlere ve başıboşluğa müsamaha göstermeyeceğiz. İtfaiye, polis ve asker eşliğinde en hızlı şekilde duruma el konuluyor" ifadelerini kullandı.Öte yandan Tegucigalpa'ya yaklaşık 300 kilometre mesafedeki IIama Cezaevinde de silahlı çatışmaların yaşandığı ve polisin olaylara müdahale ettiği bilgisi paylaşıldı.

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honduras, hapishane, kavga