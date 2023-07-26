https://sputniknews.com.tr/20230726/deniz-bulutsuz-ve-ozan-guven-davasinda-adli-tip-raporu-mahkemeye-ulasti-1074004203.html

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında adli tıp raporu mahkemeye ulaştı

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında adli tıp raporu mahkemeye ulaştı

Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'un yüzünde durağan iz bulunmadığı Adli Tıp Kurumu raporuyla açıklandı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T12:36+0300

2023-07-26T12:36+0300

2023-07-26T12:36+0300

deniz bulutsuz

ozan güven

adli tıp kurumu

yaşam

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Birliktelikleri şiddet iddiasıyla biten Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davada, beklenen adli tıp raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, Deniz Bulutsuz'daki yaralanmanın kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı ve yüzünde sabit iz niteliğinde olmadığı belirtildi.Sabah’tan Deniz Yusufoğlu’nun aktardığı raporda, Deniz Bulutsuz'daki yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek, hafif nitelikte olmadığı, vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı yer aldı.Ayrıca Bulutsuz'un avize nedeniyle çenesinde meydana gelen yaralanmanın sabit iz niteliğinde olmadığı ve organların birinin işlevinde zayıflaması ya da yitirilmesi niteliğinde herhangi bir anatomik eksiklik veya fonksiyonel bozukluk tarif ve tespit edilemediğine yer verildi.Bir sonraki duruşma 5 Aralık'taTaraflar arasındaki bir sonraki duruşma 5 Aralık'ta görülecek.Öte yandan Ozan Güven'in geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un yüzündeki ve vücudundaki izlerle ilgili "Yakında hepsi bitecek az kaldı, Deniz Bulutsuz'un mahkemeye sunduğu bütün fotoğraflar photoshop, montaj olduğu mahkeme tarafından açığa çıkacaktır" demesi üzerine, Bulutsuz'un avukatları darp fotoğraflarının bilirkişiye gönderilerek gerçekliğinin araştırılmasını istemişti.

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deniz bulutsuz, ozan güven, adli tıp kurumu